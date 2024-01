Do Česka na jaře vtrhne Trendyol, turecké internetové tržiště patřící Číňanům

S odkazem na informace webu Daily Sabah o tom ve středu informoval portál e15. Do konce roku 2024 chce Trendyol ve východní Evropě získat dva miliony aktivních zákazníků a vyřídit více než čtyři miliony objednávek.

„Poté, co se společnost etabluje v Česku, Rumunsku, Řecku a Maďarsku, rozšíří své působení také do Polska, Slovenska a Bulharska,“ uvedl generální ředitel společnosti Trendyol Group Erdem Inan. Už dříve firma informovala o tom, že si na expanzi do Evropy vyhradila půl miliardy eur (přibližně 12 miliard korun).

Společnost Trendyol před 14 lety založila podnikatelka Demet Mutluová, aktuálně v ní má 86procentní podíl čínská skupina Alibaba. V roce 2021 byla firma podle serveru e15 oceněna na 16,5 miliardy dolarů (asi 372 miliard korun).

Na Trendyolu zboží nabízí přibližně 300 000 obchodníků a nakupuje přes něj 30 milionů zákazníků, uvádí o sobě společnost. Z evropských zemí již působí například v Německu, kam vstoupila předloni. V Turecku také provozuje platformu Trendyol GO, která nabízí rozvoz potravin a jídel z restaurací.