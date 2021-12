Pyramidová společnost Growing Way zkrachovala. Z lidí vylákala 1,5 miliardy

Společnost Growing Way, která podle policie podvodem připravila tisíce lidí dohromady o asi 1,5 miliardy korun, zkrachovala. Soud ji ve středu poslal do konkurzu. Vyplývá to z usnesení Městského soudu v Praze, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku. Na rozhodnutí upozornil web týdeníku Hrot. Předběžným insolvenčním správcem byla jmenovaná pražská advokátní kancelář Z/C/H Legal.