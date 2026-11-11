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Společnost GasNet rozšíří území pro distribuci plynu. Pro zákazníky se nic nemění

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  10:59
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: GasNet

Společnost Gas Distribution, která zajišťuje distribuci plynu v Jihočeském kraji a části Kraje Vysočina, se poslední den v roce sloučí s GasNetem. Největší tuzemský distributor plynu v ní letos v lednu získal stoprocentní vlastnický podíl a nyní dokončuje její začlenění.

Od Nového roku bude společnost GasNet zajišťovat distribuci plynu na celém území České republiky s výjimkou Prahy. Současného distributora, kterým je Gas Distribution, koupila již dříve od firmy E.ON energetická společnost ČEZ.

„Zákazníci změnu na samotných dodávkách plynu nepocítí. Všechny smlouvy zůstávají v platnosti, kvůli sloučení nemusí odběratelé plynu nic vyřizovat,“ uvádí firma ve své tiskové zprávě. Od ledna však budou veškeré své žádosti a požadavky už řešit prostřednictvím zákaznických kontaktů a portálů GasNet, upozorňuje firma.

Spotřeba plynu letos vzrostla, zájem je i o nová připojení, potvrzuje GasNet

Distribuční síť GasNetu se od konce roku rozšíří o dalších 4 600 kilometrů plynovodů a 111 tisíc odběrných míst. Největší český distributor tak bude nově spravovat téměř 70 tisíc kilometrů plynovodů a zajišťovat distribuci plynu pro více než 2,3 milionu odběrných míst. Společnost Gas Distribution k 31. prosinci 2026 zanikne a veškerá její práva a povinnosti přejdou na GasNet jako nástupnickou společnost.

„Jedná se o důležitý krok, kterým završíme letošní akvizici a sjednotíme fungování obou společností pod jednu značku. Plným začleněním společnosti Gas Distribution do GasNetu se jižní Čechy a část Vysočiny stanou součástí největší plynárenské distribuční sítě v České republice,“ říká Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet. Jak dodává, společně s plynovody přecházejí do GasNetu i zkušení odborníci, kteří místní síť dlouhodobě znají a starají se o její provoz. „Jejich zkušenosti ve spojení s naším zázemím a know-how budou hrát důležitou roli při dalším zajišťování bezpečné a spolehlivé distribuce plynu v regionu,“ ujišťuje.

Sloučení společností nebude mít podle GasNet vliv na samotnou distribuci plynu ani na cenu, kterou mají zákazníci sjednanou se svým dodavatelem, obchodníkem s energiemi. Dodávky budou pokračovat bez přerušení, všechny stávající smlouvy zůstanou v platnosti a zákazníci nemusí uzavírat nové ani upravovat ty současné, potvrzuje firma. Nezmění se ani dodavatel (obchodník s energiemi), od kterého plyn nakupují. Cenu za distribuci plynu bude i nadále stanovovat Energetický regulační úřad.

Zahradní hadice místo plynoměru. Počínání zlodějů-kutilů může stát i životy

„Nejviditelnější změnou pro zákazníky v jižních Čechách bude nové logo GasNet na pracovních oděvech našich plynařů a servisních vozidlech. O distribuční síť se ale budou nadále starat stejní lidé, kteří ji dobře znají. Na bezpečnosti ani spolehlivosti dodávek plynu se nic nemění,“ vysvětluje Jiří Nováček, generální ředitel společnosti Gas Distribution. V případě poruchy nebo podezření na únik plynu mohou zákazníci i nadále kdykoliv volat nepřetržitou pohotovostní linku 1239.

Nové kontakty a zákaznický portál

Kvůli sloučení není nutné provádět mimořádný odečet plynoměru. Zákazníci si mohou jako obvykle zaznamenat jeho stav ke konci roku. Pokud chtějí využít samoodečet pro mimořádné vyúčtování k 31. prosinci 2026, mohou jej nahlásit svému dodavateli plynu, doporučuje firma. Vzhledem k plánované odstávce zákaznických systémů může v lednu 2027 dojít k mírnému zpoždění při vystavování faktur dodavateli, podle předpokladu GasNetu nejvýše o jeden týden. Termíny pravidelného vyúčtování se nemění, ujišťuje.

Od 1. ledna 2027 převezme GasNet veškeré služby společnosti Gas Distribution. Pro zákazníky v jižních Čechách a části Vysočiny to podle mluvčího Tomáše Pernise znamená především změnu kontaktů a způsobu vyřizování požadavků, které chtějí řešit přímo s distributorem.

„Zákazníci Gas Distribution, kteří dosud využívali portál Distribuce24 pro distribuci plynu, by si měli nejpozději letos do 30. prosince do 17 hodin stáhnout a uložit dokumenty a údaje, které budou potřebovat i v budoucnu. Jde například o smlouvu o připojení, údaje o spotřebě a odečtech, daňové doklady nebo informace o odběrném místě a plynoměru,“ upozorňuje mluvčí.

Jak dodává, provoz portálu Distribuce24 pro distribuci plynu bude k tomuto termínu ukončen a uložená data ani původní přihlašovací údaje se do systémů GasNetu automaticky nepřevedou. Při využívání nových online služeb v portále Distribuce plynu online proto bude podle typu služby nutná nová registrace. Změna se týká pouze služeb distribuce plynu, nikoli distribuce elektřiny. Všechny rozpracované žádosti a reklamace automaticky převezme GasNet, který zajistí jejich vyřízení bez nutnosti podávat je znovu.

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