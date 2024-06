Polovina Čechů splácí dluhy. Nejčastěji hypotéku nebo spotřebitelský úvěr

Téměř polovina Čechů, přesně 48 procent, v produktivním věku mezi 18. a 65. rokem splácí nějaký typ půjčky. Nejčastěji splácí hypotéku nebo spotřebitelský úvěr od banky, ukázal průzkum, který provedla agentura Ipsos pro Českou spořitelnu, Evropu v datech a Sociologický ústav Akademie věd

Časté jsou i půjčky od nějakého příbuzného, případně od nebankovní instituce. Část pak splácí také leasing nebo úvěr ze stavebního spoření.

Na splácení dluhů padne ve více než polovině případů maximálně pětina měsíčního příjmu dlužníka. U zhruba pěti procent dlužníků však výdaje na splácení dlužných částech přesahují polovinu jejich měsíčního příjmu, což už může být rizikové.

„V případě financování zásadních dlouhodobých investic, například do bydlení, nemusí být špatně ani splátka do 50 procent příjmu. Zde je však opravdu potřeba zvážit účel a zkontrolovat do detailu dopad na rodinný rozpočet,“ říká Lukáš Kulhavý, šéf nezajištěných úvěrů v České spořitelně.

Podle něj by se žadatelé měli při žádosti o půjčku řídit výdajovým pravidlem 50-30-20. Tedy 50 procent příjmu na nezbytné výdaje, dvacet procent příjmu na spoření či investice a splátka maximálně do výše 30 procent příjmu. V takovém případě by splátka neměla rodinný rozpočet ohrozit.

Ti, kteří na splácení dluhu měsíčně vynaloží více než polovinu svého příjmu, jsou nejčastěji ti, kteří si půjčují i na běžné výdaje. „V žádném případě nesmí měsíční splátka přesáhnout čistý příjem, neměla by ohrozit ani pravidelné platby jako nájem či energie. Splátka by neměla v rozpočtu nahradit pravidelné spoření, spoření na důchod či investování,“ uvádí Lukáš Kulhavý.

Způsob, jakým lidé půjčku využívají, se ale velmi mění v závislosti na příjmu žadatele. Z průzkumu vyplynulo, že čím vyšší příjem žadatel má, tím větší je pravděpodobnost, že půjčka je použita na dlouhodobé výdaje. Těmi jsou například nákup auta či bytu.

Pokud jde ale o využívání půjček obecně, sahají po nich Češi v případě potřeby zaplatit nějaký mimořádný výdaj. Tímto způsobem k půjčce přistupuje 35 procent žadatelů. Pouze čtvrtina populace si půjčuje pouze na dlouhodobé výdaje. A pět procent žadatelů využívá půjčky i na pokrytí běžných výdajů.

Češí umí spořit

Velmi dobře jsou na tom Češi z hlediska úspor a krátkodobých rezerv. Z průzkumu vyplynulo, že téměř tři čtvrtiny dospělých Čechů mají nějaké krátkodobé úspory. I přes fakt, že ekonomická situace byla v roce 2023 pro řadu domácností kritická z hlediska inflace, zvládá polovina dotázaných na konci měsíce nějaké peníze odložit stranou a ušetřit.

Častěji takto zvládají šetřit muži, kteří žijí ve větších městech a mají vysokoškolské vzdělání. „Ve schopnosti spořit existují významné rozdíly mezi muži a ženami, přičemž ženy dovedou obecně naspořit nižší částky než muži, což ale neodráží to, že by chtěly spořit méně, ale spíše to, že si to nemohou dovolit,“ vysvětluje Kamila Fialová ze Sociologického ústavu Akademie věd.

Problematická je pak situace v domácnostech, které mají v současné době potíže se svým příjmem vyjít, ať už z důvodu vysokých měsíčních splátek či jiných výdajů.

„Domácnosti, které mají problémy se svými příjmy vyjít, častěji nemají žádné úspory, a pokud mají, běžně jsou významně nižší ve srovnání s domácnostmi, které se svými příjmy vycházejí bez potíží. Navíc nejenže je vnímání ideální úrovně úspor u deprivovaných domácností nižší, ale je pro ně také obtížnější dosáhnout i této výše,“ dodává Kamila Fialová.

A ačkoli od září 2023 o jednotky procentních bodů poklesl podíl těch, kteří mají krátkodobé i dlouhodobé rezervy k dispozici, téměř dvě třetiny dotázaných uvádí, že ze svých rezerv mohou žít více než tři měsíce.

„Když však rezervy dojdou a omezování útrat nestačí, začínají se Češi zpožďovat i se splácením pravidelných běžných výdajů, jako jsou platby za energie nebo nájem,“ vysvětluje Tomáš Odstrčil, analytik Evropy v datech. To však nastává jen zřídka.

„Podle výsledků našeho průzkumu však k takovému zpoždění dochází zhruba v šesti procentech případů a nejčastěji je to ze strachu z toho, že například po zaplacení energií nebudou mít Češi peníze na další důležité položky,“ dodává Tomáš Odstrčil.