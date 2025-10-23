Šperky jsou populární investice. Máte je navíc fyzicky u sebe, říká klenotník

„U prstenů už v současné době nelze vymyslet nic tak neotřelého. Zato u náhrdelníků ano, s nimi se dá krásně vyhrát. Nejraději mám, když obsahují barevné diamanty,“ popisuje s tím, že právě ty ho okouzlily. Mezi jeho favority patří zelené a modré. Dodává mu je Vladimír Kondratěnko, člen diamantové burzy a majitel společnosti Arete Diamond, která je jedním z největších velkoobchodních prodejců diamantů v Čechách.
Společnost Arete Diamond také dodala hlavní výhru do soutěže iDNES.cz Milionový diamant - zlatou exkluzivní trofej ve tvaru diamantu, která je osázená tisíci přírodními diamanty, o kterou mohou čtenáři soutěžit až do konce listopadu.
Máte oblíbený šperk i oblíbené diamanty. Zajímalo by mě, jestli máte i oblíbený kov?
Hegr: To bude určitě zlato, konkrétně to žluté. Mám s ním nejvíce zkušeností. Nejhorší je naproti tomu stříbro. Je to velký vodič tepla, který při práci v ruce pálí – zejména když ho brousíme a tím vytváříme teplo. Nepomůžou proti tomu ani návleky. Žádná sláva to není ani u platiny. Má velkou pružnost, takže je to jako pracovat se žvýkačkou.
|
Nejdražší soutěž iDNES.cz startuje: rozdáváme peníze i milion v diamantech
Vybavíte si nějakou bizarní či náročnou zakázku, se kterou jste se za třicet let v oboru setkal?
Hegr: Zajímavé bylo přání klientky na náhrdelník s nepoměrně velkým mužským přirozením. Anebo s revolverem, který měl točící se zásobník. Co se výzvy týče, v nedávné době to byl jeden snubní prsten s diamantem, jehož cena přesahuje dva miliony korun. Takových děláme za rok jen pár.
Výzva je to zejména ve fasování, tedy zasazování kamene. Ono se to nemusí zdát, diamant je sice nejpevnější přírodní látka na zemi, ale je zároveň velmi křehký a může prasknout. Tady je navíc problematický tvar kapky i fakt, že jsme jej fasovali do platiny. Kvůli její struktuře je třeba při fasování více přitlačit.
Soutěž Milionový diamant
Už se vám nějaký drahý kámen podařilo zničit?
Kondratěnko: U žádného většího či dražšího se nám to naštěstí nestalo. Bohužel nějaký menší občas poškodíme. Zamrzí nás to, ale není to velká tragédie, protože přece jen se pohybují v jiné cenové hladině než ty velké. Zároveň neradi riskujeme, takže máme jako jedni z mála sjednané speciální pojištění. To nám případnou větší škodu pokryje.
Dopustili jste se někdy jiné drahé chyby, třeba co se kovů týče?
Hegr: Výhoda je v tom, že můžete výrobek zase roztavit, takže ke ztrátám zpravidla nedochází. Vybavím si pouze, když jsme vykoupili nepravý zlatý řetízek. Byl to mosazný drát obalený ve zlatě, to jsme ale s tehdejšími metodami nerozpoznali. Dnes je zjišťování daleko jednodušší, takže jsme už stejnou chybu neopakovali.
Registrace do hry
Rizikem jsou u šperků také podvody. V současné době je velmi dobře dostupná bižuterie, někdy se však takové šperky s imitací diamantu snaží obchodníci prodat jako ty s pravými. Pro laika může být problém rozeznat legitimního prodejce, zejména na internetu. Jak se nenapálit?
Hegr: Odpověď je jednoduchá. Lidé musí zkrátka nakupovat od ověřených zdrojů.
Kondratěnko: Klienti se bojí především o pravost kamenů, ale je třeba si dávat pozor i na zlato. V dnešní době jsou podvody navíc mnohem propracovanější. Když si na Aliexpressu vyhledáte zlaté slitky, prodejci mají přesné kopie ze švýcarských rafinerií drahých kovů. Když si jich člověk objedná deset, každá přijde s jiným sériovým číslem, aby to nebylo stejné. Vypadá to velmi reálně. Vzhledem k tomu, jak se zvýšila cena zlata, se obávám, že prodávání náhražek bude čím dál tím častější.
V klasických kamenných klenotnictvích tady v Česku si na to lidé také musejí dávat pozor?
Kondratěnko: Ne, tam se to podle mě neděje. Spíše to je otázka pokoutních prodejů, třeba na online portálech. Opatrný bych byl zejména u závratně výhodných nabídek, právě tak se většina lidí napálí.
|
Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz
Když byla řeč o bižuterii, neupadá s dostupností i popularitou zájem o drahé, kvalitní šperky? Přece jen je mnoho lidí vnímá pouze jako estetický doplněk, který nemusí nést hodnotu.
Hegr: Já bych řekl, že je to přesně obráceně. V dnešním světě jsou mnohem rozšířenější alergie, takže v podstatě z jakékoliv bižuterie máte kožní problém. Nemyslím to zle, ale je to fakt. Aby se mohla prodávat levně, musí být vyrobená v Číně a z nekvalitních materiálů, což má své důsledky.
Kondratěnko: Existuje určitá skupina lidí, která si nikdy nekoupí levný šperk. Navíc se časem zhodnotí, jde tedy o možnost investice.
Když vezmu v potaz rozmach kryptoměn, ani tato funkce šperku neupadá?
Hegr: Šperk máte fyzicky. To u kryptoměn není. Tím je samozřejmě nechci nijak hanit, třeba pro mládež je to atraktivní, protože je technicky zdatnější, ale mít možnost si vzít investici do ruky dělá hrozně moc. Výhodou je i fakt, že šperky nejsou nijak velké, takže v relativně malém objemu můžete mít uloženo hodně. Zároveň mají tisíciletou historii a stabilitu. Kryptoměny jsou nyní silné a asi jen tak nepadnou, ale budoucnost je nejistá.
Výherci denní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|20. 10.
|2 000 Kč
|Pavel Vojtíšek
|21. 10.
|2 000 Kč
|Martin Klogner
|22. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 23. 10. v 9:00 hodin
|23. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 24. 10. v 9:00 hodin
|24. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 25. 10. v 9:00 hodin
|25. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 26. 10. v 9:00 hodin
|26. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 27. 10. v 9:00 hodin
|27. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 28. 10. v 9:00 hodin
|28. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 29. 10. v 9:00 hodin
|29. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 30. 10. v 9:00 hodin
|30. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 31. 10. v 9:00 hodin
|31. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 1. 11. v 9:00 hodin
|1. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 2. 11. v 9:00 hodin
|2. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 3. 11. v 9:00 hodin
|3. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 4. 11. v 9:00 hodin
|4. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 5. 11. v 9:00 hodin
|5. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 6. 11. v 9:00 hodin
|6. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 7. 11. v 9:00 hodin
|7. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 8. 11. v 9:00 hodin
|8. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 9. 11. v 9:00 hodin
|9. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
|10. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 11. 11. v 9:00 hodin
|11. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 12. 11. v 9:00 hodin
|12. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 13. 11. v 9:00 hodin
|13. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 14. 11. v 9:00 hodin
|14. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 15. 11. v 9:00 hodin
|15. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 16. 11. v 9:00 hodin
|16. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
|17. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 18. 11. v 9:00 hodin
|18. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 19. 11. v 9:00 hodin
|19. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 20. 11. v 9:00 hodin
|20. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 21. 11. v 9:00 hodin
|21. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 22. 11. v 9:00 hodin
|22. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 23. 11. v 9:00 hodin
|23. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
|24. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 25. 11. v 9:00 hodin
|25. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 26. 11. v 9:00 hodin
|26. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 27. 11. v 9:00 hodin
|27. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 28. 11. v 9:00 hodin
|28. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 29. 11. v 9:00 hodin
|29. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 30. 11. v 9:00 hodin
|30. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Výherci týdenní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|od 20. do 26. 10.
|10 000 Kč
|losujeme 27. 10. v 9:00 hodin
|od 27. 10. do 2. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 3. 11. v 9:00 hodin
|od 3. do 9. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
|od 10. do 16. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
|od 17. do 23. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
|od 24. do 30. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Hlavní výhra
Hlavní výhrou v megahře je diamant v hodnotě 1 000 000 Kč.