Šperky jsou populární investice. Máte je navíc fyzicky u sebe, říká klenotník

Karolína Kučerová
Když se oženil s dcerou zlatníka, jeho život dostal úplně nový směr. Nakonec brněnský klenotník Michal Hegr zůstal v oboru už třicet let. Za tu dobu si u zákazníků dokázal vybudovat oblibu i důvěru, kterou mu svěřují zejména při tvorbě snubních prstenů. Nejdražší z nich? Prsten s kamenem v hodnotě osmi milionů korun. Přesto jsou jeho vášní spíše náhrdelníky.
Klenotník Michal Hegr vytvořil milionový šperk pro vítěze soutěže Milionový...

Klenotník Michal Hegr vytvořil milionový šperk pro vítěze soutěže Milionový diamant na iDNES.cz | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Vladimír Kondratěnko, vedoucí kanceláře Arete Diamond GIA Diamonds Graduate HRD...
Michal Hegr s výhrou pro vítěze čtenářské soutěže iDNES.cz
Vladimír Kondratěnko (uprostřed), člen diamantové burzy a majitel společnosti...
Klenotník Michal Hegr zpracovává nejdražší výhru v historii iDNES.cz (18. září...
35 fotografií

„U prstenů už v současné době nelze vymyslet nic tak neotřelého. Zato u náhrdelníků ano, s nimi se dá krásně vyhrát. Nejraději mám, když obsahují barevné diamanty,“ popisuje s tím, že právě ty ho okouzlily. Mezi jeho favority patří zelené a modré. Dodává mu je Vladimír Kondratěnko, člen diamantové burzy a majitel společnosti Arete Diamond, která je jedním z největších velkoobchodních prodejců diamantů v Čechách.

Společnost Arete Diamond také dodala hlavní výhru do soutěže iDNES.cz Milionový diamant - zlatou exkluzivní trofej ve tvaru diamantu, která je osázená tisíci přírodními diamanty, o kterou mohou čtenáři soutěžit až do konce listopadu.

Máte oblíbený šperk i oblíbené diamanty. Zajímalo by mě, jestli máte i oblíbený kov?
Hegr: To bude určitě zlato, konkrétně to žluté. Mám s ním nejvíce zkušeností. Nejhorší je naproti tomu stříbro. Je to velký vodič tepla, který při práci v ruce pálí – zejména když ho brousíme a tím vytváříme teplo. Nepomůžou proti tomu ani návleky. Žádná sláva to není ani u platiny. Má velkou pružnost, takže je to jako pracovat se žvýkačkou.

Nejdražší soutěž iDNES.cz startuje: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Vybavíte si nějakou bizarní či náročnou zakázku, se kterou jste se za třicet let v oboru setkal?
Hegr: Zajímavé bylo přání klientky na náhrdelník s nepoměrně velkým mužským přirozením. Anebo s revolverem, který měl točící se zásobník. Co se výzvy týče, v nedávné době to byl jeden snubní prsten s diamantem, jehož cena přesahuje dva miliony korun. Takových děláme za rok jen pár.

Výzva je to zejména ve fasování, tedy zasazování kamene. Ono se to nemusí zdát, diamant je sice nejpevnější přírodní látka na zemi, ale je zároveň velmi křehký a může prasknout. Tady je navíc problematický tvar kapky i fakt, že jsme jej fasovali do platiny. Kvůli její struktuře je třeba při fasování více přitlačit.

Soutěž Milionový diamant

Milionový diamant s Arete Diamond

  • Sbírejte diamanty v článcích a hrajte o denní výhry 2 000 Kč
  • Každý týden se losuje navíc týdenní výhra 10 000 Kč
  • Hlavní výhrou je diamantový šperk za milion korun
  • Soutěž trvá do 30. listopadu

Už se vám nějaký drahý kámen podařilo zničit?
Kondratěnko: U žádného většího či dražšího se nám to naštěstí nestalo. Bohužel nějaký menší občas poškodíme. Zamrzí nás to, ale není to velká tragédie, protože přece jen se pohybují v jiné cenové hladině než ty velké. Zároveň neradi riskujeme, takže máme jako jedni z mála sjednané speciální pojištění. To nám případnou větší škodu pokryje.

Dopustili jste se někdy jiné drahé chyby, třeba co se kovů týče?
Hegr: Výhoda je v tom, že můžete výrobek zase roztavit, takže ke ztrátám zpravidla nedochází. Vybavím si pouze, když jsme vykoupili nepravý zlatý řetízek. Byl to mosazný drát obalený ve zlatě, to jsme ale s tehdejšími metodami nerozpoznali. Dnes je zjišťování daleko jednodušší, takže jsme už stejnou chybu neopakovali.

Registrace do hry

Rizikem jsou u šperků také podvody. V současné době je velmi dobře dostupná bižuterie, někdy se však takové šperky s imitací diamantu snaží obchodníci prodat jako ty s pravými. Pro laika může být problém rozeznat legitimního prodejce, zejména na internetu. Jak se nenapálit?
Hegr: Odpověď je jednoduchá. Lidé musí zkrátka nakupovat od ověřených zdrojů.

Kondratěnko: Klienti se bojí především o pravost kamenů, ale je třeba si dávat pozor i na zlato. V dnešní době jsou podvody navíc mnohem propracovanější. Když si na Aliexpressu vyhledáte zlaté slitky, prodejci mají přesné kopie ze švýcarských rafinerií drahých kovů. Když si jich člověk objedná deset, každá přijde s jiným sériovým číslem, aby to nebylo stejné. Vypadá to velmi reálně. Vzhledem k tomu, jak se zvýšila cena zlata, se obávám, že prodávání náhražek bude čím dál tím častější.

V klasických kamenných klenotnictvích tady v Česku si na to lidé také musejí dávat pozor?
Kondratěnko: Ne, tam se to podle mě neděje. Spíše to je otázka pokoutních prodejů, třeba na online portálech. Opatrný bych byl zejména u závratně výhodných nabídek, právě tak se většina lidí napálí.

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Když byla řeč o bižuterii, neupadá s dostupností i popularitou zájem o drahé, kvalitní šperky? Přece jen je mnoho lidí vnímá pouze jako estetický doplněk, který nemusí nést hodnotu.
Hegr: Já bych řekl, že je to přesně obráceně. V dnešním světě jsou mnohem rozšířenější alergie, takže v podstatě z jakékoliv bižuterie máte kožní problém. Nemyslím to zle, ale je to fakt. Aby se mohla prodávat levně, musí být vyrobená v Číně a z nekvalitních materiálů, což má své důsledky.

Kondratěnko: Existuje určitá skupina lidí, která si nikdy nekoupí levný šperk. Navíc se časem zhodnotí, jde tedy o možnost investice.

Když vezmu v potaz rozmach kryptoměn, ani tato funkce šperku neupadá?
Hegr: Šperk máte fyzicky. To u kryptoměn není. Tím je samozřejmě nechci nijak hanit, třeba pro mládež je to atraktivní, protože je technicky zdatnější, ale mít možnost si vzít investici do ruky dělá hrozně moc. Výhodou je i fakt, že šperky nejsou nijak velké, takže v relativně malém objemu můžete mít uloženo hodně. Zároveň mají tisíciletou historii a stabilitu. Kryptoměny jsou nyní silné a asi jen tak nepadnou, ale budoucnost je nejistá.

Výherci denní prémie

datum výhra jméno výherce
20. 10. 2 000 Kč Pavel Vojtíšek
21. 10. 2 000 Kč Martin Klogner
22. 10. 2 000 Kč losujeme 23. 10. v 9:00 hodin
23. 10. 2 000 Kč losujeme 24. 10. v 9:00 hodin
24. 10. 2 000 Kč losujeme 25. 10. v 9:00 hodin
25. 10. 2 000 Kč losujeme 26. 10. v 9:00 hodin
26. 10. 2 000 Kč losujeme 27. 10. v 9:00 hodin
27. 10. 2 000 Kč losujeme 28. 10. v 9:00 hodin
28. 10. 2 000 Kč losujeme 29. 10. v 9:00 hodin
29. 10. 2 000 Kč losujeme 30. 10. v 9:00 hodin
30. 10. 2 000 Kč losujeme 31. 10. v 9:00 hodin
31. 10. 2 000 Kč losujeme 1. 11. v 9:00 hodin
1. 11. 2 000 Kč losujeme 2. 11. v 9:00 hodin
2. 11. 2 000 Kč losujeme 3. 11. v 9:00 hodin
3. 11. 2 000 Kč losujeme 4. 11. v 9:00 hodin
4. 11. 2 000 Kč losujeme 5. 11. v 9:00 hodin
5. 11. 2 000 Kč losujeme 6. 11. v 9:00 hodin
6. 11. 2 000 Kč losujeme 7. 11. v 9:00 hodin
7. 11. 2 000 Kč losujeme 8. 11. v 9:00 hodin
8. 11. 2 000 Kč losujeme 9. 11. v 9:00 hodin
9. 11. 2 000 Kč losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
10. 11. 2 000 Kč losujeme 11. 11. v 9:00 hodin
11. 11. 2 000 Kč losujeme 12. 11. v 9:00 hodin
12. 11. 2 000 Kč losujeme 13. 11. v 9:00 hodin
13. 11. 2 000 Kč losujeme 14. 11. v 9:00 hodin
14. 11. 2 000 Kč losujeme 15. 11. v 9:00 hodin
15. 11. 2 000 Kč losujeme 16. 11. v 9:00 hodin
16. 11. 2 000 Kč losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
17. 11. 2 000 Kč losujeme 18. 11. v 9:00 hodin
18. 11. 2 000 Kč losujeme 19. 11. v 9:00 hodin
19. 11. 2 000 Kč losujeme 20. 11. v 9:00 hodin
20. 11. 2 000 Kč losujeme 21. 11. v 9:00 hodin
21. 11. 2 000 Kč losujeme 22. 11. v 9:00 hodin
22. 11. 2 000 Kč losujeme 23. 11. v 9:00 hodin
23. 11. 2 000 Kč losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
24. 11. 2 000 Kč losujeme 25. 11. v 9:00 hodin
25. 11. 2 000 Kč losujeme 26. 11. v 9:00 hodin
26. 11. 2 000 Kč losujeme 27. 11. v 9:00 hodin
27. 11. 2 000 Kč losujeme 28. 11. v 9:00 hodin
28. 11. 2 000 Kč losujeme 29. 11. v 9:00 hodin
29. 11. 2 000 Kč losujeme 30. 11. v 9:00 hodin
30. 11. 2 000 Kč losujeme 1. 12. v 9:00 hodin

Výherci týdenní prémie

datum výhra jméno výherce
od 20. do 26. 10. 10 000 Kč losujeme 27. 10. v 9:00 hodin
od 27. 10. do 2. 11. 10 000 Kč losujeme 3. 11. v 9:00 hodin
od 3. do 9. 11. 10 000 Kč losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
od 10. do 16. 11. 10 000 Kč losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
od 17. do 23. 11. 10 000 Kč losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
od 24. do 30. 11. 10 000 Kč losujeme 1. 12. v 9:00 hodin

Hlavní výhra

Hlavní výhrou v megahře je diamant v hodnotě 1 000 000 Kč.

Výherce hlavní výhry: losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Témata: diamant, šperk, Investice

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Řetězec Five Guys po odkladech konečně v Praze otevře pobočku

Americký fastfood Five Guys se chystá ke vstupu na český trh již několik měsíců. Jeho otevření bylo několikrát posunuto kvůli četným komplikacím. Nyní to ale vypadá, že první pobočka v pražském Máji...

Průzkum: Lednice jsou prázdné, obědvá se nad klávesnicí. Lidé šetří na jídle

Ceny potravin i poledních menu dál rostou. Za oběd v restauraci dnes lidé zaplatí v průměru kolem 197 korun. Návštěvy podniků proto mnozí omezují, což potvrzují i samotní gastronomové. Třetina...

Ze Soběslavi na okraj Prahy. Rodinná firma mění pohled Čechů na zimní zahrady

Advertorial

Rodinná firma CRSklo už několik let mění české zahrady pergolami a zimními zahradami na míru. Díky osobnímu přístupu i vlastním inovacím se stala lídrem oboru. Nyní otevřela nový showroom u Prahy,...

23. října 2025

Šperky jsou populární investice. Máte je navíc fyzicky u sebe, říká klenotník

Když se oženil s dcerou zlatníka, jeho život dostal úplně nový směr. Nakonec brněnský klenotník Michal Hegr zůstal v oboru už třicet let. Za tu dobu si u zákazníků dokázal vybudovat oblibu i důvěru,...

23. října 2025

Brusel pevný strop ceny povolenek nezaručí, ekonomický nesmysl, varují analytici

Premium

Evropská komise přišla s návrhy, které mají zamezit růstu cen emisní povolenky v systému ETS2. Ministr životního prostředí Petr Hladík to prezentuje jako o úspěch. Komise vyslyšela požadavky ČR a...

23. října 2025

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

22. října 2025  23:12,  aktualizováno  23:46

Čína znovu předstihla USA a stala se hlavním obchodním partnerem Německa

Čína se v prvních osmi měsících letošního roku stala největším obchodním partnerem Německa a vystřídala tak Spojené státy. Německý export do USA totiž negativně ovlivňuje celní politika prezidenta...

22. října 2025  21:45

Trump se přepočítal. Spojené státy nejspíš Čínu potřebují víc než ona je

Čínský export do USA je odolnější, než se Trumpova administrativa původně domnívala. Navzdory obrovským celním přirážkám tam země vyváží stále každý den zboží v hodnotě přibližně miliardy dolarů, což...

22. října 2025

Ropy je nadbytek. Na tankerech je momentálně více než miliarda barelů

Ceny ropy na globálních trzích v posledních dnech klesají. I kvůli obrovským přebytkům, které jsou patrné také na moři. Z aktuálních dat společnosti Vortexa plyne, že na ropných tankerech po celém...

22. října 2025

Spotřeba uhlí byla loni rekordní, navzdory přechodu na čistou energii, říká zpráva

I přes exponenciální růst obnovitelných zdrojů energie se globální emise skleníkových plynů stále zvyšují. Spotřeba uhlí dosáhla v loňském roce navzdory snahám o přechod na čistou energii rekordní...

22. října 2025  15:10

Stavba Pražského okruhu jede naplno. Spory o rozpočet ji nezbrzdí, ujišťuje ŘSD

Až dvě stovky dělníků a desítky bagrů, jeřábů a nákladních aut každý den pracují na 12,6 kilometru dlouhém úseku 511 Pražského okruhu, který má už za dva roky propojit Běchovice a dálnici D1. „Není...

22. října 2025  13:48

KOMENTÁŘ: Jak svět mění pohled na obranu. ESG se už v žertu spojuje se zbraněmi

Pohled Evropy i celého světa na obranné výdaje se mění. Z otloukánka se postupně stalo klíčové téma. Mění se i přístup ke kryptoaktivům, které se ze zábavy pro pár nadšenců proměnily v globální...

22. října 2025  13:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Privátní značky již zdomácněly. Zákazníci je volí nejen kvůli ceně, říká analýza

Privátní značky jsou už na českém trhu pevně zavedené a zákazníci jim důvěřují nejen kvůli cenám. Také spotřebitelská nálada patří k nejoptimističtějším v Evropě, rychloobrátkový trh roste díky volbě...

22. října 2025  13:01

Developeři prodali v Praze méně nových bytů. Cena byla vyšší, uvádí analýza

V letošním třetím čtvrtletí developeři prodali v Praze 1 700 nových bytů, meziročně o 8,1 procenta méně. Proti druhému čtvrtletí to bylo méně o 2,9 procenta. Průměrná nabídková cena nových pražských...

22. října 2025  11:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.