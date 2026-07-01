Kritika smíchovského pivovaru se mezi sparťanskými fanoušky ozývala už několik let. Vadila jim hlavně cena a kvalita piva na stadionu. V roce 2024 proto dali svůj nesouhlas najevo i oficiálně a založili petici nazvanou Iniciativa za lepší pivo na Letné. „Už máme dost nechutného piva na našem stadionu. Konec Staropramenu na Letné. Požadujeme komunikaci ze strany klubu s fanoušky a řešení tohoto problému. Chceme lepší pivo!“ uvedl autor petice.
Vedení fotbalového klubu tak fanoušky nakonec vyslyšelo. Od 1. července se bude ve všech prostorách stadionu čepovat nové pivo. Ve VIP zónách si partneři budou moci značku vybrat.
Volba padla na pivo z portfolia Plzeňského Prazdroje i kvůli zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Na stadionu je možné čepovat jen pivo s obsahem alkoholu do 4,3 procenta. Velkopopovický Kozel podmínku splňuje, má 4,2 procenta alkoholu.
|
Obchody lákají na lahváče pod desetikorunu. Privátní značku a klasiku od sebe dělí koruna
Podle Sparty ale rozhodl i průzkum mezi fanoušky. Z něj vyšlo, že Kozel patří mezi jejich oblíbené značky. „Sparta má dlouhodobě nejvíce fanoušků z Prahy a středních Čech, a ti Kozla dobře znají,“ doplnil ředitel komunikace AC Sparta Praha Pavel Jína.
Cenu půllitru tankového piva klub zatím nezveřejnil a učiní tak až těsně před startem domácího zápasu. Pivo se bude čepovat do vratných kelímků, tak jak jsou fanoušci zvyklí z minulých sezon.
Kromě Letné se piva z portfolia Plzeňského Prazdroje čepují i na dalších stadionech klubů první fotbalové ligy. V Plzni na stadionu ve Štruncových sadech je to Gambrinus, v pražském Edenu na Slavii je to pak Radegast. V Ostravě ve Vítkovicích, ve Zlíně, Karviné a v Mladé Boleslavi je to také Radegast. Prazdroj tak má silné zastoupení na stadionech prvoligových klubů.
Nové technologie i výměna systému
Změna partnera nebyla otázkou jednoho dne. Do prvního kola, v němž Sparta přivítá prvního soupeře, je nutné vyměnit výčepní systém, bannery i loga.
Podle zástupce pivovaru je cílem nabídnout fanouškům na stadionu stejnou kvalitu piva, na jakou jsou zvyklí z hospody. Pivovar proto nasadil novou technologii, posílil chlazení i rozvody a rozšířil vedení. Navýšil také počet pivních tanků. Každý z nich pojme pět hektolitrů piva. Pomoci to má hlavně v nejvytíženějších časech před zápasem a o přestávce.
„Využili jsme zkušenosti z jiných instalací, namontovali nejmodernější technologii, posílili chlazení i rozvody a rozšířili průměr vedení. Chceme maximálně stabilizovat distribuci piva a zajistit, aby bylo ve skvělé kondici i při největším náporu před zápasem nebo o přestávce. Nainstalovali jsme také samostatné stánky, kde fanoušci dostanou pouze pivo, aby se co nejvíc zkrátila čekací doba. Máme tankové pivo, které přijíždí přímo z pivovaru, takže čerstvost chuti je zaručená,“ uvedl Vojtěch Homola, sládek z Plzeňského Prazdroje.
|
Padesát milionů lahví a žádní pracovníci. Prazdroj spustil plně automatický sklad
Na ochozech přibudou samostatné beer-pointy, které zajistí rychlejší odbavení fanoušků, kteří si budou chtít zakoupit pouze pivo či čepovaný nealkoholický Birell Pomelo&Grep. Celkově tak bude na letenském stadionu zhruba 134 pivních kohoutů. Nové výčepy vzniknou také před vstupy do stadionu, konkrétně v podloubí na třídě Milady Horákové a v blízkosti fanshopu.
Kozlovna s výhledem na Hrad
Pivovar chce být podle vlastních slov hlavně plnohodnotným partnerem Sparty, ne jen dodavatelem piva. Firma slibuje lepší servis na stadionu, kratší fronty i další aktivity pro fanoušky. Chystá podporu fanklubů při výjezdech, soutěže o vstup do nového prostoru Kozlovna nebo fanzóny při vybraných zápasech.
„Na Kozla je spoleh, Sparťani. To je náš claim, který budeme používat v komunikaci. Máme velkou radost, že jsme ve výběrovém řízení uspěli, ale je to pro nás i závazek,“ uvedl Ladislav Kolář, National Sponsoring Manager Plzeňského Prazdroje.
Přístup do prostoru Kozlovny nebude vyhrazen pouze držitelům VIP vstupenek. Plzeňský Prazdroj a Sparta budou pravidelně pořádat soutěže na svých sociálních sítích, jejichž výherci Kozlovnu také navštíví. V ní si budou moci vychutnat nejen čepovaného Kozla, ale také Pilsner Urquell nebo nealkoholický Birell. Zde dostanou hosté nápoje do skla.