SpaceX za 22 let existence nevydělala pro akcionáře ani dolar volné hotovosti
Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává
Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...
Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři
Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...
V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3
Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...
Dvanáct tisíc kostiček. Sagrada Família je největší stavebnicí v historii Lega
Milovníci Lega se mohou připravit na dlouhé zimní večery při stavění ikonické barcelonské katedrály Sagrada Família. Lego totiž spustilo předobjednávky na tuto svou dosud největší stavebnici čítající...
Nemocniční jídlo nemusí být beztvará kaše. Jak vypadá speciální kuře nebo vepřové
Dvě pražské nemocnice zkoušejí nový způsob stravy pro lidi s poruchami polykání. Jídlo má upravenou konzistenci, ale na talíři dál připomíná běžné pokrmy. Pilotní projekt ve Fakultní nemocnicí Motol...
Miliardové ztráty a bitcoiny: skrytá rizika burzovní premiéry Muskovy SpaceX
V pátek 12. června v 15:30 středoevropského času se odehraje největší vstup na burzu v dějinách. Společnost SpaceX Elona Muska si chce od investorů vzít 75 miliard dolarů výměnou za 555,6 milionu...
Airbus na cestě z Tel Avivu do Prahy vyvolal poplach. Vzlétly i stíhačky Gripen
Poplach ve čtvrtek způsobil Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou. Dopravní letoun nenavázal kontakt s řízením leteckého provozu v Maďarsku. Kvůli tomu vzlétla dvojice stíhacích letadel Jas...
Trump odvolal útok na Írán, ropa následně výrazně zlevnila
Ceny ropy výrazně klesly poté, co Donald Trump odvolal ohlášené údery na Írán. Podle něj bude datum a místo podepsání mírové dohody brzy oznámeno. Její hlavní body podle amerického prezidenta Teherán...
Lesy ČR loni zvýšily zisk na 5,3 miliardy korun, nejvíce za posledních 10 let
Státní podnik Lesy České republiky (LČR) loni zvýšil čistý zisk o 12 procent na 5,3 miliardy korun ze 4,74 miliardy korun v roce 2024. Šlo o nejvyšší zisk za posledních deset let.
S čerstvými šťávami až k miliardě. UGO roste se zájmem o zdravé jídlo
Značka UGO, která před dvaceti lety vstoupila na trh s čerstvými šťávami, letos očekává obrat 1,2 miliardy korun. Z jedné provozovny v Ostravě se rozrostla na síť s více než šedesáti Freshbary a...
Trumpova rodina vydělala na kryptu půl miliardy dolarů. Ostatní o peníze přišli
Rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa získala podle firemních dokumentů zhruba 500 milionů dolarů z obří kryptoměnové transakce. Investoři, kteří uvěřili, že propojení s Trumpovým jménem...
Česko je na cestě od cigaret k alternativám napřed, říká šéf tabákové firmy Remagni
Začínal jako manažerský stážista British American Tobacco v Chile a za více než 30 let prošel řadou vrcholových manažerských pozic po celém světě. Nyní je Jorge Araya Remagni nově regionálním...
Evropská centrální banka zvedla po téměř třech letech sazby, chce bojovat s inflací
Evropská centrální banka zvýšila základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Klíčová depozitní sazba tak vzrostla na 2,25 procenta. ECB své rozhodnutí zdůvodnila tím, že válka na Blízkém východě...
Miluji inflaci, prohlásil Trump, zatímco kvůli válce v Íránu vzrostly ceny
Americký prezident Donald Trump opět vyvolal pozornost. Tentokrát svým vyjádřením k inflaci, která ve Spojených státech podle údajů za letošní květen překročila hranici čtyř procent. Přestože se...
Co když fanoušci nevědí, že žijeme z dýšek? Hospody v USA naúčtují k útratě přirážku
Během mistrovství světa ve fotbale chtějí některé americké restaurace předejít tomu, aby obsluha doplatila na hosty neznalé místních zvyklostí. V pořadatelských městech proto zvažují, nebo už...
Důl ČSM přišel o jednu plíci. Horníci navždy vypnuli obří ventilátor
Jako kdyby zavřený Důl ČSM na Karvinsku přišel o jednu plíci. V jeho části Jih totiž ve čtvrtek dopoledne horníci totiž vypnuli větrání a čtyřmetrové lopatky ventilátoru se tam tak definitivně...