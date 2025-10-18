Princip soutěže je jednoduchý. V článcích a rubrikách na iDNES.cz a Lidovky.cz se od pondělí 20. října začnou objevovat symboly diamantu, které se dají kliknutím jednoduše sbírat. S každým nasbíraným symbolem pak roste šance na výhru.
Registrujte se. V pondělí začínáme hrát
Každý den mají čtenáři možnost vyhrát 2 000 korun, pokud posbírají alespoň patnáct symbolů diamantů – tato výhra se losujeme vždy v 9:00. Všichni, kdo za týden nasbírají 150 diamantů, pak postupují do týdenního slosování o 10 000 korun – tato výhra se losuje vždy v pondělí v 9:00.
Soutěž začíná 20. října a končí 30. listopadu, celkem je tedy ve hře 41 denních výher (poslední se losuje v neděli 30.11.) a šest týdenních (poslední se losuje v pondělí 1.12.). Kompletní pravidla soutěže si můžete přečíst zde.
Vrcholem celé soutěže je pak losování hlavní ceny. Tou je tentokrát luxusní, na míru vyrobená trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty značky Arete Diamond, předního prodejce diamantů v Česku, v hodnotě 1 000 000 Kč.
Losování hlavní výhry se uskuteční 1. prosince a automaticky do něj postoupí všichni čtenáři, kteří během soutěže získají alespoň tisíc diamantových symbolů. Za každých dalších tisíc nasbíraných bodů náleží soutěžícímu další postup do slosování o hlavní cenu. Pokud tedy nasbírá například 2 000 bodů, objeví se ve slosování dvakrát.
Soutěž se mohou účastnit jen registrovaní uživatele iDNES.cz. Uživatelé iDNES Premium pak mají výhodu: v článcích označených symbolem Premium mohou najít hned body dva a urychlit tak svou cestu k výhře. Výherci denní a týdenní výhry budou zveřejnění v hrací kartě.
Podzimní soutěže na iDNES.cz mají už tradici. Loni čtenáři soutěžili o milion korun ve zlatých mincích, v roce 2023 pak byl ve hře unikátní souboru zlatých investičních mincí České mincovny v celkové hodnotě 500 000 Kč.
Výherci denní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|20. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 21. 10. v 9:00 hodin
|21. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 22. 10. v 9:00 hodin
|22. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 23. 10. v 9:00 hodin
|23. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 24. 10. v 9:00 hodin
|24. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 25. 10. v 9:00 hodin
|25. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 26. 10. v 9:00 hodin
|26. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 27. 10. v 9:00 hodin
|27. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 28. 10. v 9:00 hodin
|28. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 29. 10. v 9:00 hodin
|29. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 30. 10. v 9:00 hodin
|30. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 31. 10. v 9:00 hodin
|31. 10.
|2 000 Kč
|losujeme 1. 11. v 9:00 hodin
|1. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 2. 11. v 9:00 hodin
|2. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 3. 11. v 9:00 hodin
|3. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 4. 11. v 9:00 hodin
|4. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 5. 11. v 9:00 hodin
|5. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 6. 11. v 9:00 hodin
|6. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 7. 11. v 9:00 hodin
|7. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 8. 11. v 9:00 hodin
|8. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 9. 11. v 9:00 hodin
|9. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
|10. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 11. 11. v 9:00 hodin
|11. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 12. 11. v 9:00 hodin
|12. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 13. 11. v 9:00 hodin
|13. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 14. 11. v 9:00 hodin
|14. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 15. 11. v 9:00 hodin
|15. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 16. 11. v 9:00 hodin
|16. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
|17. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 18. 11. v 9:00 hodin
|18. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 19. 11. v 9:00 hodin
|19. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 20. 11. v 9:00 hodin
|20. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 21. 11. v 9:00 hodin
|21. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 22. 11. v 9:00 hodin
|22. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 23. 11. v 9:00 hodin
|23. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
|24. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 25. 11. v 9:00 hodin
|25. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 26. 11. v 9:00 hodin
|26. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 27. 11. v 9:00 hodin
|27. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 28. 11. v 9:00 hodin
|28. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 29. 11. v 9:00 hodin
|29. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 30. 11. v 9:00 hodin
|30. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Výherci týdenní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|od 20. do 26. 10.
|10 000 Kč
|losujeme 27. 10. v 9:00 hodin
|od 27. 10. do 2. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 3. 11. v 9:00 hodin
|od 3. do 9. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
|od 10. do 16. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
|od 17. do 23. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
|od 24. do 30. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Hlavní výhra
Hlavní výhrou v megahře je diamant v hodnotě 1 000 000 Kč.