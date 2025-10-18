Denní výhry za tisíce a na konci milionový diamant. Čtěte iDNES.cz a vyhrajte

Velká podzimní soutěž iDNES.cz startuje už v pondělí. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej ve tvaru diamantu posázená více než tisíci přírodními diamanty v hodnotě jeden milion korun. Do soutěže se může zapojit každý, stačí jen každý den číst články na iDNES.cz a sbírat symbolické diamanty.
Princip soutěže je jednoduchý. V článcích a rubrikách na iDNES.cz a Lidovky.cz se od pondělí 20. října začnou objevovat symboly diamantu, které se dají kliknutím jednoduše sbírat. S každým nasbíraným symbolem pak roste šance na výhru.

Registrujte se. V pondělí začínáme hrát

Každý den mají čtenáři možnost vyhrát 2 000 korun, pokud posbírají alespoň patnáct symbolů diamantů – tato výhra se losujeme vždy v 9:00. Všichni, kdo za týden nasbírají 150 diamantů, pak postupují do týdenního slosování o 10 000 korun – tato výhra se losuje vždy v pondělí v 9:00.

Soutěž začíná 20. října a končí 30. listopadu, celkem je tedy ve hře 41 denních výher (poslední se losuje v neděli 30.11.) a šest týdenních (poslední se losuje v pondělí 1.12.). Kompletní pravidla soutěže si můžete přečíst zde.

Vrcholem celé soutěže je pak losování hlavní ceny. Tou je tentokrát luxusní, na míru vyrobená trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty značky Arete Diamond, předního prodejce diamantů v Česku, v hodnotě 1 000 000 Kč.

Losování hlavní výhry se uskuteční 1. prosince a automaticky do něj postoupí všichni čtenáři, kteří během soutěže získají alespoň tisíc diamantových symbolů. Za každých dalších tisíc nasbíraných bodů náleží soutěžícímu další postup do slosování o hlavní cenu. Pokud tedy nasbírá například 2 000 bodů, objeví se ve slosování dvakrát.

Soutěž se mohou účastnit jen registrovaní uživatele iDNES.cz. Uživatelé iDNES Premium pak mají výhodu: v článcích označených symbolem Premium mohou najít hned body dva a urychlit tak svou cestu k výhře. Výherci denní a týdenní výhry budou zveřejnění v hrací kartě.

Podzimní soutěže na iDNES.cz mají už tradici. Loni čtenáři soutěžili o milion korun ve zlatých mincích, v roce 2023 pak byl ve hře unikátní souboru zlatých investičních mincí České mincovny v celkové hodnotě 500 000 Kč.

Výherci denní prémie

datum výhra jméno výherce
20. 10. 2 000 Kč losujeme 21. 10. v 9:00 hodin
21. 10. 2 000 Kč losujeme 22. 10. v 9:00 hodin
22. 10. 2 000 Kč losujeme 23. 10. v 9:00 hodin
23. 10. 2 000 Kč losujeme 24. 10. v 9:00 hodin
24. 10. 2 000 Kč losujeme 25. 10. v 9:00 hodin
25. 10. 2 000 Kč losujeme 26. 10. v 9:00 hodin
26. 10. 2 000 Kč losujeme 27. 10. v 9:00 hodin
27. 10. 2 000 Kč losujeme 28. 10. v 9:00 hodin
28. 10. 2 000 Kč losujeme 29. 10. v 9:00 hodin
29. 10. 2 000 Kč losujeme 30. 10. v 9:00 hodin
30. 10. 2 000 Kč losujeme 31. 10. v 9:00 hodin
31. 10. 2 000 Kč losujeme 1. 11. v 9:00 hodin
1. 11. 2 000 Kč losujeme 2. 11. v 9:00 hodin
2. 11. 2 000 Kč losujeme 3. 11. v 9:00 hodin
3. 11. 2 000 Kč losujeme 4. 11. v 9:00 hodin
4. 11. 2 000 Kč losujeme 5. 11. v 9:00 hodin
5. 11. 2 000 Kč losujeme 6. 11. v 9:00 hodin
6. 11. 2 000 Kč losujeme 7. 11. v 9:00 hodin
7. 11. 2 000 Kč losujeme 8. 11. v 9:00 hodin
8. 11. 2 000 Kč losujeme 9. 11. v 9:00 hodin
9. 11. 2 000 Kč losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
10. 11. 2 000 Kč losujeme 11. 11. v 9:00 hodin
11. 11. 2 000 Kč losujeme 12. 11. v 9:00 hodin
12. 11. 2 000 Kč losujeme 13. 11. v 9:00 hodin
13. 11. 2 000 Kč losujeme 14. 11. v 9:00 hodin
14. 11. 2 000 Kč losujeme 15. 11. v 9:00 hodin
15. 11. 2 000 Kč losujeme 16. 11. v 9:00 hodin
16. 11. 2 000 Kč losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
17. 11. 2 000 Kč losujeme 18. 11. v 9:00 hodin
18. 11. 2 000 Kč losujeme 19. 11. v 9:00 hodin
19. 11. 2 000 Kč losujeme 20. 11. v 9:00 hodin
20. 11. 2 000 Kč losujeme 21. 11. v 9:00 hodin
21. 11. 2 000 Kč losujeme 22. 11. v 9:00 hodin
22. 11. 2 000 Kč losujeme 23. 11. v 9:00 hodin
23. 11. 2 000 Kč losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
24. 11. 2 000 Kč losujeme 25. 11. v 9:00 hodin
25. 11. 2 000 Kč losujeme 26. 11. v 9:00 hodin
26. 11. 2 000 Kč losujeme 27. 11. v 9:00 hodin
27. 11. 2 000 Kč losujeme 28. 11. v 9:00 hodin
28. 11. 2 000 Kč losujeme 29. 11. v 9:00 hodin
29. 11. 2 000 Kč losujeme 30. 11. v 9:00 hodin
30. 11. 2 000 Kč losujeme 1. 12. v 9:00 hodin

Výherci týdenní prémie

datum výhra jméno výherce
od 20. do 26. 10. 10 000 Kč losujeme 27. 10. v 9:00 hodin
od 27. 10. do 2. 11. 10 000 Kč losujeme 3. 11. v 9:00 hodin
od 3. do 9. 11. 10 000 Kč losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
od 10. do 16. 11. 10 000 Kč losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
od 17. do 23. 11. 10 000 Kč losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
od 24. do 30. 11. 10 000 Kč losujeme 1. 12. v 9:00 hodin

Hlavní výhra

Hlavní výhrou v megahře je diamant v hodnotě 1 000 000 Kč.

Výherce hlavní výhry: losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

