První týdenní výhru 10 000 korun v jarní Megahře na portálech iDNES.cz a Lidovky.cz si připisuje dlouholetá čtenářka Iveta Balouchová. Ta se účastnila i všech předchozích soutěží, vyhrát se jí však podařilo poprvé. „Nečekala jsem to, za ty dva nebo tři roky, co soutěž pořádáte, jsem nikdy nevyhrála,“ uvedla.

Protože čte pravidelně, nemusela kvůli soutěži podle svých slov zvolit žádný speciální postup ke sbírání bodů. Pomohlo ji však členství v iDNES Premium, které si předplácí. V článcích označených jako Premium je totiž možné získat dvojnásobný počet bodů.

Co udělá s peněžní prémií, má již paní Iveta jasno. „Za výhru pojedu na prodloužený víkend někam do lázní v České republice,“ říká. Soutěžit plánuje i dále, hlavní výhra v podobě auta Hyundai by se jí velmi líbila. „Já mám 26 let staré auto, takže bych ho vyměnila za staré,“ svěřila se.

Jak vyhrát?

Na portálu iDNES.cz a Lidovky.cz se v náhodných článcích objevuje symbol auta. Stačí na něj kliknout a každý ulovený symbol se automaticky přičítá k vašemu dennímu a celkovému skóre, které si poté můžete zkontrolovat ve své hráčské kartě, kde se zároveň můžete do megahry o auto i zaregistrovat. Soutěž probíhá pro registrované uživatele iDNES.cz od 24. března do 4. května.

Každý den v 9:00 vylosujeme jednoho šťastného výherce prémie 1 000 korun. Do tohoto slosování se dostane každý čtenář, který nasbírá za herní den 15 symbolů aut. Pokud nasbíráte za týden 150 symbolů, dostanete se do slosování o týdenní výhru ve výši 10 000 korun.

Hlavní výhrou je pak nový automobil Hyundai v hodnotě 500 000 korun, vítěze losujeme po skončení soutěže v pondělí 5. května v 9 hodin ze všech soutěžících, kteří do té doby získali minimálně 1 000 bodů. Účast se dá také znásobit. Pokud tedy například někdo nasbírá 2 000 bodů, je ve slosování dvakrát, pak třikrát a tak dále.

Podmínkou vyplacení výher je sdělení základních kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo). Výherce denních a týdenních prémií kontaktujeme e-mailem a do pěti dnů jim zašleme výhru na účet. Výherce hlavní výhry si ji bude moci osobně vyzvednout v Praze po ověření totožnosti.

Soutěž se řídí pravidly, která najdete zde, a obecnými pravidly čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a.s., která najdete zde.