K výhře potřeboval Stavárek nasbírat alespoň 150 bodů. „Naklikala to hlavně žena,“ přiznal.

Výhra pro něho byla velmi pěkným překvapením. „My jsme kromě pár maličkostí v plesové tombole a 20 korunám na stíracím lose nikdy nic nevyhráli,“ uvedl. Co udělají s peněžní prémií, už má ale jasno. „Snažíme se rekonstruovat zahradu u domu a pravděpodobně výhru použijeme na výsadbu na zahradu, nějaké keře a podobně.“

I přesto, že body za výhru nasbírala hlavně žena, i on čte denně články na iDNES.cz a Lidovky.cz. Zajímá ho hlavně zpravodajství a komentáře.

Soutěžit plánují s manželkou dál a hlavní výhra v podobě auta Hyundai od společnosti Louda Auto by je velmi potěšila. „Žena určitě bude chtít hrát dál a já nebudu proti. Máme sice dvě auta, ale to, které má žena, je už velmi staré, okolo pětadvaceti let. Takže bychom rádi ten vozový park obměnili, aby mohla žena vozit naše tři děti na kroužky a podobně,“ vysvětlil.

Další losování výherce týdenní prémie proběhne už v pondělí 14. dubna.

Jak hrát a vyhrát?

Na portálu iDNES.cz a Lidovky.cz se v náhodných článcích objevuje symbol auta. Stačí na něj kliknout a každý ulovený symbol se automaticky přičítá k vašemu dennímu a celkovému skóre, které si poté můžete zkontrolovat ve své hráčské kartě, kde se zároveň můžete do Megahry i zaregistrovat. Soutěž probíhá pro registrované uživatele iDNES.cz od 24. března do 4. května.

Každý den v 9:00 vylosujeme jednoho šťastného výherce prémie 1 000 korun. Do tohoto slosování se dostane každý čtenář, který nasbírá za herní den 15 symbolů aut. Pokud nasbíráte za týden 150 symbolů, dostanete se do slosování o týdenní výhru ve výši 10 000 korun.

Hlavní výhrou je pak nový automobil Hyundai v hodnotě 500 000 korun, vítěze losujeme po skončení soutěže v pondělí 5. května v 9 hodin ze všech soutěžících, kteří do té doby získali minimálně 1 000 bodů. Účast se dá také znásobit. Pokud tedy například někdo nasbírá 2 000 bodů, je ve slosování dvakrát, pak třikrát a tak dále.

Podmínkou vyplacení výher je sdělení základních kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo). Výherce denních a týdenních prémií kontaktujeme e-mailem a do pěti dnů jim zašleme výhru na účet. Výherce hlavní výhry si ji bude moci osobně vyzvednout v Praze po ověření totožnosti.

Soutěž se řídí pravidly, která najdete zde, a obecnými pravidly čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a.s., která najdete zde.