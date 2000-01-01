náhledy
Jubilejní desátý ročník soutěže Kanceláře roku, které hodnotí pracovní prostory v Česku, zná své vítěze. Ty vybrala odborná porota složená z architektů a odborníků kancelářského byznysu. Do soutěže se přihlásilo více než osmdesát realizací, porota rozdělila ceny v deseti kategoriích. V kategorii Employee Friendly kanceláře nejvíce porotu zaujaly prostory firmy Sekyra Group od architektonického studia Atelier Kunc Architects.
Autor: Prochazka & Partners
Prostory kanceláří Sekyra Group. Společnost patří mezi významné české developery a stojí za projekty, jako jsou Smíchov City, Rohan City nebo Žižkov City.
Autor: Prochazka & Partners
V kategorii Hub & Co-working kanceláře uspěly pražské coworkingové prostory společnosti Scott.Weber Workspace od studií Chapman Taylor a Scott.Weber Workspace. „U letošních kancelářských realizací nadále přetrvává trend hotelifikace podporující wellbeing a lifestyle. Hybridní kanceláře se staly samozřejmostí. S nástupem AI se ale potřeby firem rychle mění a nejdůležitější se stává flexibilita,” zmínila architektka Eva Le Peutrec z architektonické a projekční kanceláře CASUA.
Autor: Prochazka & Partners
Interiér společnosti Scott.Weber Workspace
Autor: Prochazka & Partners
Titul v kategorii Inovativní kanceláře získaly pražské kanceláře společnosti JT International od studia Prochazka & Partners Studio.
Autor: Prochazka & Partners
Pražské zázemí společnosti JT International. „Kancelář se stala místem, které firmy vědomě formují jako součást své kultury. Firemní kultura se stává nástrojem pro získání nových i udržení stávajících zaměstnanců. To, co jsme před deseti lety vnímali jako výjimku, je dnes standard. A standard se každým rokem posouvá výš,“ uvedl Oleg Haman, předseda Obce architektů.
Autor: Prochazka & Partners
V kategorii IT kanceláře získaly ocenění prostory společnosti ABUGO Group v Brně, které navrhlo studio Concept.a.
Autor: Prochazka & Partners
Prostory společnosti ABUGO Group. Letošní kancelářské realizace podle odborníků stále více dbají na kvalitní materiály, akustiku a promyšlené osvětlení.
Autor: Prochazka & Partners
Kategorie Malé kanceláře v letošním ročníku nechyběla. Porota v ní ocenila prostory společnosti Teta v Ústí nad Labem, které navrhl Ateliér tečka.
Autor: Prochazka & Partners
Prostory společnosti Teta. Důraz na akustiku patří mezi hlavní trendy moderních kanceláří.
Autor: Prochazka & Partners
Ocenění v kategorii Regionální kanceláře získala Soukromá klinika LOGO v Brně od studia Šenekel Architekti.
Autor: Prochazka & Partners
Soukromá klinika LOGO v Brně se specializuje na logopedickou, neurologickou a rehabilitační péči o děti i dospělé.
Autor: Prochazka & Partners
Novou kategorií letošního ročníku byla Rekonstrukce roku, která oceňuje zdařilé proměny kancelářských prostor a revitalizace starších budov. Jejím vítězem se staly kanceláře společnosti Obermeyer v Praze navržené studiem FADW.
Autor: Prochazka & Partners
Zrekonstruované kanceláře společnosti Obermeyer v Praze
Autor: Prochazka & Partners
Titul v kategorii Velké kanceláře si odnesla Direct pojišťovna se svými kancelářemi v Brně. Za jejich návrhem stojí studio U1 Space Design.
Autor: Prochazka & Partners
Prostory Direct pojišťovny v Brně
Autor: Prochazka & Partners
Novou kategorií letošního ročníku byly také Zdravé kanceláře, které oceňují realizace zaměřené na wellbeing zaměstnanců, kvalitu pracovního prostředí a odpovědný výběr materiálů. Ocenění v této kategorii získala společnost Czech Games Edition z Prahy, jejíž kanceláře navrhl Horalík Ateliér.
Autor: Prochazka & Partners
„Vznik nové soutěžní kategorie Zdravé kanceláře považuji za přirozené vyústění toho, co na trhu sledujeme. Firmy stále více chápou, že zeleň, kvalita vzduchu, přirozené světlo a přírodní materiály nejsou nadstandard – jsou to základní předpoklady prostředí, ve kterém lidé podávají nejlepší výkony. Letošní vítěz v této kategorii je toho krásným důkazem,“ uvedl Jan Musil, CEO a předseda představenstva společnosti LIKO-S.
Autor: Prochazka & Partners
Cena poroty připadla společnosti Škoda Auto za její pražské kanceláře, které vznikly ve spolupráci studií Komplits a Škoda Auto.
Autor: Prochazka & Partners
Pražské kanceláře společnosti Škoda Auto. Ocenění udělila odborná porota složená z Radka Procházky, Petra Zahálky, Jana Musila, Jiřího Zavadila, Evy Le Peutrec a Olega Hamana.
Autor: Prochazka & Partners