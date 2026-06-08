|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Kanceláře roku znají vítěze. Jak vypadají nejlepší realizace v Česku
Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává
Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...
Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři
Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...
Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3
Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...
Dvanáct tisíc kostiček. Sagrada Família je největší stavebnicí v historii Lega
Milovníci Lega se mohou připravit na dlouhé zimní večery při stavění ikonické barcelonské katedrály Sagrada Família. Lego totiž spustilo předobjednávky na tuto svou dosud největší stavebnici čítající...
V Rusku se rozjela mašinerie proti oligarchům. Stát zabavuje majetky ve velkém
V Rusku sílí tlak na nejbohatší podnikatele a oligarchy. Úřady je obviňují z korupce, zneužití pravomocí nebo z nepřátelských aktivit. To vše s cílem zabavit jejich majetek. Výsledkem je rozklad...
Explosia se zatím neprodává. Vláda podle Havlíčka vyhodnocuje obdržené nabídky
Společnost Explosia, která v Pardubicích vyrábí výbušniny a střeliva, je nyní ekonomicky nejsilnější ve své historii, řekl v úterý vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) členům...
Investoři opouštějí bitcoin. Přednost dostávají firmy spojené s umělou inteligencí
Ještě na podzim loňského roku lámal bitcoin jeden rekord za druhým. O osm měsíců později je ale situace jiná. Nejznámější kryptoměna světa se nyní obchoduje kolem 60 tisíc dolarů, tedy zhruba za...
Přímé vlaky z Jihlavy do Prahy se blíží. Nové soupravy na okruhu sviští dvoustovkou
Žlutý vlak, který bude od prosince letošního roku nasazen na rychlíkovou linku R9 z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna a Jihlavy, má za sebou klíčové rychlostní testy. Poprvé při nich dosáhl rychlosti...
Řídím se heslem: S poctivostí nejdál dojdeš, říká šéfka Carollina Kotvalová
Podnikatelka Tamara Kotvalová, majitelka společnosti Carollinum, patří k nejúspěšnějším ženám v hodinářském byznysu. Nyní se díky ní otevírá Patek Philippe Boutique, jeden z pouze pěti evropských...
Innogy vidí budoucnost v biometanu, postaví také větrnou elektrárnu
Skupina innogy zůstává největším dodavatelem plynu v Česku, má přes 1,3 milionu zákazníků. Meziročně hodlá navýšit investice na více než trojnásobek. Skupina akceleruje plány ve výrobě biometanu,...
Dal jméno jedné z nejslavnějších továren. Co chybělo, aby z něj byl český Ford?
Přestože vybudoval kolos, který podle dobového sloganu dokázal vyrobit „vše od špendlíku až po lokomotivu“, jeho životní dráhu i osud celé rodiny tragicky ukončila zrůdná nacistická ideologie. Právě...
Umělá inteligence přikrmuje čínský obchod. Prodej čipů se zdvojnásobil
Čínský export i import v květnu výrazně zrychlily a překonaly očekávání analytiků. Hlavním motorem je globální investiční supercyklus spojený s umělou inteligencí, který zvyšuje ceny i poptávku po...
Za dvě zmrzliny 44 eur. Účtenka z cukrárny v centru Říma budí rozhořčení
Sociálními sítěmi koluje fotografie účtenky ze zmrzlinárny v centru Říma. Podle ní podnik naúčtoval za dezert americkým turistům přemrštěnou cenu. Poté, co svůj zážitek turisté sdíleli ve facebookové...
Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3
Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...
Ropný hlad vypukne během září, říká expertka na geopolitiku z londýnského City
Konflikt v Íránu už trvá déle než sto dní. Přiškrtil celosvětový tok ropy i dalších surovin, a přestože zatím nenastalo globální zhroucení trhů, pokračující útoky pociťuje celý svět. „Na výběr je jen...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Kimova Korea je dnes silnější než kdy dřív. Nejen díky Rusku a Číně
Ještě v roce 2020 působil Kim Čong-un zranitelně. Během několika následujících let však svou pozici výrazně posílil. Ekonomická situace dnešní Severní Koreje je v nejlepším stavu od doby, kdy se Kim...
Pohádková výhra vyplacena. Vítěz Eurojackpotu má již na účtu 2,47 miliardy
Rekordní výhra v loterii Eurojackpot už našla svého majitele. Šťastný sázející, který na konci května vyhrál historických 2,911 miliardy korun, má po zdanění 2,47 miliardy k dispozici na svém online...