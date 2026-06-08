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OBRAZEM: Kanceláře roku znají vítěze. Jak vypadají nejlepší realizace v Česku

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  18:00
Jubilejní desátý ročník soutěže Kanceláře roku, které hodnotí pracovní prostory v Česku, zná své vítěze. Ty vybrala odborná porota složená z architektů a odborníků kancelářského byznysu. Do soutěže se přihlásilo více než osmdesát realizací, porota rozdělila ceny v deseti kategoriích. V kategorii Employee Friendly kanceláře nejvíce porotu zaujaly prostory firmy Sekyra Group od architektonického studia Atelier Kunc Architects.
Jubilejní desátý ročník soutěže Kanceláře roku, které hodnotí pracovní prostory... Prostory kanceláří Sekyra Group. Společnost patří mezi významné české... V kategorii Hub & Co-working kanceláře uspěly pražské coworkingové prostory... Interiér společnosti Scott.Weber Workspace Titul v kategorii Inovativní kanceláře získaly pražské kanceláře společnosti JT... V kategorii IT kanceláře získaly ocenění prostory společnosti ABUGO Group v... Prostory společnosti ABUGO Group. Letošní kancelářské realizace podle odborníků... Kategorie Malé kanceláře v letošním ročníku nechyběla. Porota v ní ocenila... Prostory společnosti Teta. Důraz na akustiku patří mezi hlavní trendy moderních... Ocenění v kategorii Regionální kanceláře získala Soukromá klinika LOGO v Brně... Soukromá klinika LOGO v Brně se specializuje na logopedickou, neurologickou a...

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