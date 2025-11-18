Umělou inteligenci využívají šperkaři ve velké míře, říká odborník na diamanty

Milionový diamantSledovat další díly na iDNES.tv
„Já osobně jsem velký nadšenec do umělé inteligence, využíváme ji ve velké míře. Ať už k přípravě, analýze nebo k samotné výrobě šperků, je to výborné na vytvoření základního nápadu na design artefaktů. Jsme díky tomu schopní vytvořit věci, za které bychom dříve ani nebyli schopní zaplatit, nyní je máme v řádu minut,“ vysvětlil expert Vladimír Kondratěnko.
Zmínil také možné budoucí uplatnění modelů umělé inteligence k rozpoznání syntetických diamantů. „Tak daleko zatím umělá inteligence není, ale brzy bude,“ míní. Syntetické diamanty by pak mohly sloužit jako nástroj k technickému pokroku právě v oblasti AI, a to díky své vlastnosti výborně vodit teplo. Využity by také mohly být při stavbě kvantových počítačů, o kterých se v návaznosti na AI mluví.
Diamantový podcast
Technický pokrok změnil také samotnou práci klenotníků a obchodníků s diamanty. „Velký vliv má Instagram a celkově sociální sítě. Ovlivnilo to také trendy, které se objevují například v broušení diamantů. Oblíbené jsou kapky nebo ovály.
Je mnohem vyšší poptávka po těchto fantazijních brusech, které jsou něčím zajímavé. Tady právě přichází moment, kdy mohou být syntetické diamanty více lákavé. Můžete si udělat šperk na míru, něco esteticky pěkného, co vás zároveň nebude stát dva miliony korun,“ řekl Kondratěnko.
Ve spolupráci s kanceláří Arete Diamond připravil portál iDNES.cz soutěž o diamantový šperk v hodnotě jednoho milionu korun. „Jedná se o artefakt, který bude určený k vystavení. Nepůjde o jediný diamant, ale o více jak tisíc přírodních diamantů zasazených do většího diamantu. Celá ta přední strana je vysázená diamanty,“ popsal v podcastu Kondratěnko šperk, o který budou v soutěži čtenáři usilovat.
Jak by se daly využít diamanty pro technologický rozvoj? Co nás čeká v odvětví obchodu s diamanty v příštích letech? A jakými způsoby ještě promluví do byznysu umělá inteligence? To zjistíte ve čtvrtém dílu podcastu Diamantové křižovatky: Pravda o jednom z nejtvrdších byznysů světa.