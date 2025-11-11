Investovat do synteticky vyrobených diamantů je nesmysl, míní expert Kondratěnko

Odborník na diamanty Vladimír Kondratěnko se v úvodu další epizody podcastu vrátil k tématu vzácnosti diamantů. „Extrémně vzácné jsou například červené diamanty, v přírodě se vyskytují v menším množství,“ uvedl.
Pro zájemce o koupi investičních diamantů hovořil také o rizicích či o rozdílech mezi těmi přírodními a syntetickými. „Investice se dá přirovnat ke koupi uměleckých děl. Je to segmentované a záleží na druhu, trhu a dalších ukazatelích. Největší chyba je srovnávat dva různé druhy či barvy diamantů,“ vysvětlil.
Portál iDNES.cz připravil právě ve spolupráci s kanceláří Arete Diamond soutěž o diamantový šperk v hodnotě jednoho milionu korun. „Jedná se o artefakt, který bude určený k vystavení. Nepůjde o jediný diamant, ale o více jak tisíc přírodních diamantů zasazených do většího diamantu. Celá ta přední strana je vysázená diamanty,“ popsal Kondratěnko šperk, o který budou v soutěži čtenáři usilovat.
Syntetický diamant se dal dříve rozeznat okem
Diamanty bylo dříve možné najít pouze v přírodě. Zhruba od 50. let však vědci vyvinuli několik metod, kterými se dají vyrobit v laboratoři. Takzvané „lab grown“ či syntetické diamanty vznikají dvěma způsoby. Prvním z nich je HPHT metoda, kdy se simulují podmínky, při kterých vznikají přírodní diamanty, s využitím vysokého tlaku a teploty. V Číně jsou celé továrny, které tímto způsobem tento nerost vyrábějí. Proces však zabere několik týdnů a je energeticky náročný.
Zpočátku byly také diamanty vyrobené touto metodou namodralé, což způsobila příměs boru při výrobě. V dnešní době jsou ale již bezbarvé, jejich kvalita i velikost se zvyšuje s technologickým pokrokem.
„Když srovnám diamanty před 15 lety, v té době byly syntetické diamanty snadno rozeznatelné pouhým okem. Při výrobě byly využity metalické katalyzátory, které však způsobily, že diamanty byly magnetické. To u těch přírodních není možné,“ vysvětluje Kondratěnko.
Druhým způsobem je metoda chemické dispozice z plynné fáze. Její výhodou je relativní jednoduchost, využívá se především k výzkumu.
Kondratěnko je zastáncem spíše přírodních diamantů, podle experta je investice do těch syntetických nesmysl. „Je to jako investovat do iPhonů. Ta technologie jde hrozně dopředu, nové přístroje na výrobu mají větší kapacitu a efektivitu,“ uvedl.
Jak vznikají laboratorní diamanty? Jak rozpoznat „umělý“ diamant? Měla by být koupě přírodních diamantů spojena s emocionálním či etickým dilematem? To se dozvíte v třetím dílu podcastu Diamantové křižovatky: Pravda o jednom z nejtvrdších byznysů světa.