I přírodní diamant lze obarvit, je velmi těžké to rozeznat, popisuje odborník

Diamanty se nevyskytují jen v průzračné či bílé podobě, jak si je většina lidí představuje, ale lze je najít téměř ve všech barvách spektra.
Z hlediska barvy se diamanty dělí na tzv. bílé, kde se hodnotí od D do konce abecedy nádech žluté nebo nahnědlé barvy. Nejvzácnější je diamant s absencí jakéhokoliv nádechu žlutého odstínu a označuje se písmenem D. Čím dále v abecedě, tím je barva méně atraktivní a má to vliv na cenu. Druhou skupinu tvoří barevné diamanty označované jako „fancy colors“.
Sem patří výrazně žluté, růžové, modré, zelené, fialové diamanty v celé škále odstínů těchto barev. Přírodní diamanty s původní přírodní barvou jsou dražší. Rozdíly v cenách odrážejí vzácnost přírodního výskytu jednotlivých barev. K nejdražším patří přírodní růžové, modré a červené diamanty.
Barva přírodních „bílých“ diamantů však může být za určitých podmínek upravena a z neatraktivního diamantu z konce abecedy se může stát např. působivý růžový. Ceny diamantů s upravenou barvou jsou násobně nižší než přírodních barevných. GIA proto velmi pečlivě zkoumá v certifikačním procesu, za může potvrdit přírodní barvu diamantu.
„Pro odborníka je proto zásadní určit, zda k obarvení došlo přirozeně v zemi, nebo zda byl diamant vystaven záření až později například v laboratoři,“ vysvětluje Kondratěnko z kanceláře Arete Diamond. Podle něj je velmi obtížné rozeznat, zda má diamant barvu přírodní, tedy že byl takto vytěžen, nebo zda byl později uměle obarven. „Stalo se nám, že jsme prodali přírodní zelený diamant s kompletní certifikací. Zákazník nám však volal, že po ověření v GIA číslo certifikátu neexistuje. Šlo ale o cílený postup společnosti, abychom jim diamant poslali zpět, protože sami měli problémy s rozpoznáváním a revidovali způsob ověřování barevných diamantů,“ vzpomíná Kondratěnko.
Peníze ze stavebního spoření vložil do diamantů
Jak se vůbec k obchodu s diamanty dostal? „V 18 letech jsem měl díky stavebnímu spoření asi 200 tisíc korun. Bylo to kolem roku 2007. Přišel jsem za otcem a řekl mu o možnosti koupě investičních diamantů,“ popisuje své začátky.
Ještě v 18 letech odjel do Londýna, kde absolvoval svůj první gemologický kurz zaměřený na hodnocení diamantů. Následně se vydal do belgických Antverp – středobodu obchodu s přírodními diamanty – aby vytvořil svou první kolekci šperků.
V roce 2009 založil kancelář Arete Diamond. Tehdy bylo v Česku jen málo společností, které se prodejem diamantů zabývaly. O tři roky později, ve 22 letech, se stal členem Antverpské diamantové burzy. Přijetí podmínili stávající členové, kteří se za něj museli zaručit. „Členství považuji za velmi prestižní záležitost,“ uzavírá Kondratěnko.
Výherci denní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|20. 10.
|2 000 Kč
|Pavel Vojtíšek
|21. 10.
|2 000 Kč
|Martin Klogner
|22. 10.
|2 000 Kč
|Monika Němcová
|23. 10.
|2 000 Kč
|Michal Jureček
|24. 10.
|2 000 Kč
|Barbora Haftová
|25. 10.
|2 000 Kč
|Pavel Skula
|26. 10.
|2 000 Kč
|Josef Blažek
|27. 10.
|2 000 Kč
|Josef Tomášek
|28. 10.
|2 000 Kč
|Tibor Háčik
|29. 10.
|2 000 Kč
|Petra Matuška
|30. 10.
|2 000 Kč
|Jitka Synková
|31. 10.
|2 000 Kč
|Milan Havel
|1. 11.
|2 000 Kč
|Břetislav Jelen
|2. 11.
|2 000 Kč
|Roman Beneš
|3. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 4. 11. v 9:00 hodin
|4. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 5. 11. v 9:00 hodin
|5. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 6. 11. v 9:00 hodin
|6. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 7. 11. v 9:00 hodin
|7. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 8. 11. v 9:00 hodin
|8. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 9. 11. v 9:00 hodin
|9. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
|10. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 11. 11. v 9:00 hodin
|11. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 12. 11. v 9:00 hodin
|12. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 13. 11. v 9:00 hodin
|13. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 14. 11. v 9:00 hodin
|14. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 15. 11. v 9:00 hodin
|15. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 16. 11. v 9:00 hodin
|16. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
|17. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 18. 11. v 9:00 hodin
|18. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 19. 11. v 9:00 hodin
|19. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 20. 11. v 9:00 hodin
|20. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 21. 11. v 9:00 hodin
|21. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 22. 11. v 9:00 hodin
|22. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 23. 11. v 9:00 hodin
|23. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
|24. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 25. 11. v 9:00 hodin
|25. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 26. 11. v 9:00 hodin
|26. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 27. 11. v 9:00 hodin
|27. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 28. 11. v 9:00 hodin
|28. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 29. 11. v 9:00 hodin
|29. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 30. 11. v 9:00 hodin
|30. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Výherci týdenní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|od 20. do 26. 10.
|10 000 Kč
|Rostislav Žilka
|od 27. 10. do 2. 11.
|10 000 Kč
|Romana Baborová
|od 3. do 9. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
|od 10. do 16. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
|od 17. do 23. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
|od 24. do 30. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Hlavní výhra
Hlavní výhrou v megahře je diamant v hodnotě 1 000 000 Kč.