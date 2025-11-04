I přírodní diamant lze obarvit, je velmi těžké to rozeznat, popisuje odborník

Autor:
  8:00
Diamanty nemusí být pouze čiré. Mohou být zelené, žluté a mezi nejvzácnější patří přírodní červené kameny. Jak probíhá jejich katalogizace a které jsou nejcennější? To v druhém dílu podcastu Diamantové křižovatky: Pravda o jednom z nejtvrdších byznysů vysvětluje expert Vladimír Kondratěnko. Zároveň prozrazuje, jak se k obchodu s diamanty dostal.

Diamanty se nevyskytují jen v průzračné či bílé podobě, jak si je většina lidí představuje, ale lze je najít téměř ve všech barvách spektra.

Z hlediska barvy se diamanty dělí na tzv. bílé, kde se hodnotí od D do konce abecedy nádech žluté nebo nahnědlé barvy. Nejvzácnější je diamant s absencí jakéhokoliv nádechu žlutého odstínu a označuje se písmenem D. Čím dále v abecedě, tím je barva méně atraktivní a má to vliv na cenu. Druhou skupinu tvoří barevné diamanty označované jako „fancy colors“.

Sem patří výrazně žluté, růžové, modré, zelené, fialové diamanty v celé škále odstínů těchto barev. Přírodní diamanty s původní přírodní barvou jsou dražší. Rozdíly v cenách odrážejí vzácnost přírodního výskytu jednotlivých barev. K nejdražším patří přírodní růžové, modré a červené diamanty.

Barva přírodních „bílých“ diamantů však může být za určitých podmínek upravena a z neatraktivního diamantu z konce abecedy se může stát např. působivý růžový. Ceny diamantů s upravenou barvou jsou násobně nižší než přírodních barevných. GIA proto velmi pečlivě zkoumá v certifikačním procesu, za může potvrdit přírodní barvu diamantu.

„Pro odborníka je proto zásadní určit, zda k obarvení došlo přirozeně v zemi, nebo zda byl diamant vystaven záření až později například v laboratoři,“ vysvětluje Kondratěnko z kanceláře Arete Diamond. Podle něj je velmi obtížné rozeznat, zda má diamant barvu přírodní, tedy že byl takto vytěžen, nebo zda byl později uměle obarven. „Stalo se nám, že jsme prodali přírodní zelený diamant s kompletní certifikací. Zákazník nám však volal, že po ověření v GIA číslo certifikátu neexistuje. Šlo ale o cílený postup společnosti, abychom jim diamant poslali zpět, protože sami měli problémy s rozpoznáváním a revidovali způsob ověřování barevných diamantů,“ vzpomíná Kondratěnko.

Peníze ze stavebního spoření vložil do diamantů

Jak se vůbec k obchodu s diamanty dostal? „V 18 letech jsem měl díky stavebnímu spoření asi 200 tisíc korun. Bylo to kolem roku 2007. Přišel jsem za otcem a řekl mu o možnosti koupě investičních diamantů,“ popisuje své začátky.

Ještě v 18 letech odjel do Londýna, kde absolvoval svůj první gemologický kurz zaměřený na hodnocení diamantů. Následně se vydal do belgických Antverp – středobodu obchodu s přírodními diamanty – aby vytvořil svou první kolekci šperků.

V roce 2009 založil kancelář Arete Diamond. Tehdy bylo v Česku jen málo společností, které se prodejem diamantů zabývaly. O tři roky později, ve 22 letech, se stal členem Antverpské diamantové burzy. Přijetí podmínili stávající členové, kteří se za něj museli zaručit. „Členství považuji za velmi prestižní záležitost,“ uzavírá Kondratěnko.

Výherci denní prémie

datum výhra jméno výherce
20. 10. 2 000 Kč Pavel Vojtíšek
21. 10. 2 000 Kč Martin Klogner
22. 10. 2 000 Kč Monika Němcová
23. 10. 2 000 Kč Michal Jureček
24. 10. 2 000 Kč Barbora Haftová
25. 10. 2 000 Kč Pavel Skula
26. 10. 2 000 Kč Josef Blažek
27. 10. 2 000 Kč Josef Tomášek
28. 10. 2 000 Kč Tibor Háčik
29. 10. 2 000 Kč Petra Matuška
30. 10. 2 000 Kč Jitka Synková
31. 10. 2 000 Kč Milan Havel
1. 11. 2 000 Kč Břetislav Jelen
2. 11. 2 000 Kč Roman Beneš
3. 11. 2 000 Kč losujeme 4. 11. v 9:00 hodin
4. 11. 2 000 Kč losujeme 5. 11. v 9:00 hodin
5. 11. 2 000 Kč losujeme 6. 11. v 9:00 hodin
6. 11. 2 000 Kč losujeme 7. 11. v 9:00 hodin
7. 11. 2 000 Kč losujeme 8. 11. v 9:00 hodin
8. 11. 2 000 Kč losujeme 9. 11. v 9:00 hodin
9. 11. 2 000 Kč losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
10. 11. 2 000 Kč losujeme 11. 11. v 9:00 hodin
11. 11. 2 000 Kč losujeme 12. 11. v 9:00 hodin
12. 11. 2 000 Kč losujeme 13. 11. v 9:00 hodin
13. 11. 2 000 Kč losujeme 14. 11. v 9:00 hodin
14. 11. 2 000 Kč losujeme 15. 11. v 9:00 hodin
15. 11. 2 000 Kč losujeme 16. 11. v 9:00 hodin
16. 11. 2 000 Kč losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
17. 11. 2 000 Kč losujeme 18. 11. v 9:00 hodin
18. 11. 2 000 Kč losujeme 19. 11. v 9:00 hodin
19. 11. 2 000 Kč losujeme 20. 11. v 9:00 hodin
20. 11. 2 000 Kč losujeme 21. 11. v 9:00 hodin
21. 11. 2 000 Kč losujeme 22. 11. v 9:00 hodin
22. 11. 2 000 Kč losujeme 23. 11. v 9:00 hodin
23. 11. 2 000 Kč losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
24. 11. 2 000 Kč losujeme 25. 11. v 9:00 hodin
25. 11. 2 000 Kč losujeme 26. 11. v 9:00 hodin
26. 11. 2 000 Kč losujeme 27. 11. v 9:00 hodin
27. 11. 2 000 Kč losujeme 28. 11. v 9:00 hodin
28. 11. 2 000 Kč losujeme 29. 11. v 9:00 hodin
29. 11. 2 000 Kč losujeme 30. 11. v 9:00 hodin
30. 11. 2 000 Kč losujeme 1. 12. v 9:00 hodin

Výherci týdenní prémie

datum výhra jméno výherce
od 20. do 26. 10. 10 000 Kč Rostislav Žilka
od 27. 10. do 2. 11. 10 000 Kč Romana Baborová
od 3. do 9. 11. 10 000 Kč losujeme 10. 11. v 9:00 hodin
od 10. do 16. 11. 10 000 Kč losujeme 17. 11. v 9:00 hodin
od 17. do 23. 11. 10 000 Kč losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
od 24. do 30. 11. 10 000 Kč losujeme 1. 12. v 9:00 hodin

Hlavní výhra

Hlavní výhrou v megahře je diamant v hodnotě 1 000 000 Kč.

Výherce hlavní výhry: losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Vstoupit do diskuse
Témata: diamant

Nejčtenější

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

Rusko si může dovolit financovat válku na Ukrajině ještě léta, tvrdí experti

Ačkoliv ruskou ekonomiku dlouhodobě dusí stále přísnější sankce ze strany západního světa, podle expertů si Rusko může dovolit financovat válečnou mašinerii na Ukrajině ještě roky. Nic na tom nemění...

I přírodní diamant lze obarvit, je velmi těžké to rozeznat, popisuje odborník

Diamanty nemusí být pouze čiré. Mohou být zelené, žluté a mezi nejvzácnější patří přírodní červené kameny. Jak probíhá jejich katalogizace a které jsou nejcennější? To v druhém dílu...

4. listopadu 2025

CSG akvíruje českou společnost Hydraulics. Plánuje zásadně navýšit její výsledky

Advertorial

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG), vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem, podepsala akviziční smlouvu na koupi společnosti Hydraulics, významného českého výrobce v...

4. listopadu 2025

Knihy nejsou drahé, ale lidi už prostě nechtějí číst, říká šéf svazu nakladatelů

Premium

Na nového Dana Browna čekali dychtiví zájemci už před uvedením na trh. Většina knih se ale dnes prodává těžko. S výjimkou pár bestsellerů... Spisovatel, nakladatel a předseda Svazu českých knihkupců...

4. listopadu 2025

Klasické phishingové útoky jsou překonané, podvodníci cílí na psychiku

Voják na misi, který potřebuje peníze, nebo slavná osobnost s unikátním investičním tipem? To už jsou zastaralé pokusy, jak obrat lidi o peníze. Útočníci dnes vsázejí na psychologickou manipulaci,...

4. listopadu 2025

Dřívější odchod do důchodu i vyšší růst penzí může Česko bolet, varují experti

Pravděpodobná nová vláda složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů slibuje, že do důchodu lidé budou odcházet nejpozději v 65 letech a že penze porostou rychleji. Odborníci ale mají obavy, zda to veřejné...

4. listopadu 2025

Evropa vzhůru nohama. Bývalí ekonomičtí premianti chřadnou, outsideři bodují

Role v Evropě se mění. Problémové ekonomiky, jako jsou Francie, Velká Británie a Německo, se nyní nacházejí dále na severu a mají rostoucí rozpočtové deficity a dluhy. Naopak bývalá krizová ohniska...

3. listopadu 2025

Německo zvažuje ukládat jaderný odpad u Krušných hor, Šumavy a Českého lesa

Poslední tři jaderné elektrárny odpojilo Německo od sítě v roce 2023. Palčivou otázkou se tak stalo, kam uskladnit vyprodukovaný jaderný odpad. Mezi vhodná místa se podle tamějších úřadů mimo jiné...

3. listopadu 2025  18:52

Svatomartinské menu podraží. Podniky vymýšlejí alternativy k husí tradici

Klasické husí menu, které nabízejí restaurace v okolí svátku svatého Martina, který vychází na příští úterý, stojí letos zase o kousek více než loni. Většinou je zdražení jednotlivých jídel o...

3. listopadu 2025

Lepší, než se čekalo. Evropským firmám se v Americe navzdory clům daří

Důsledky amerických cel na hospodaření evropských firem jsou menší, než odborníci původně predikovali. Analytici navíc předpokládají, že příští rok bude pro evropské společnosti ještě úspěšnější než...

3. listopadu 2025  15:58

Otevírací doba 17. listopadu 2025: které obchody mají otevřeno?

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

3. listopadu 2025  14:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejlepší za šest let, chlubí se ministr. Schodek rozpočtu dosáhl 183 miliard

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 183,1 miliardy korun. Výsledek je o 17,6 miliardy lepší než loni v říjnu. Podle údajů ministerstva financí k tomu přispěl růst...

3. listopadu 2025

Svatomartinské víno letos dorazí s předstihem, ceny zůstávají na loňské úrovni

Na český trh letos dorazí zhruba 1,9 milionu láhví svatomartinského vína. Po několika slabších sezonách přinesl rok 2025 vinařům příznivější podmínky. Letošní vína jsou podle odborníků svěží,...

3. listopadu 2025  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.