Těžba přírodních diamantů pomáhá s rozvojem zemí v Africe, říká expert

Byznys s diamanty se za posledních několik desetiletí proměnil. Ovlivnil to příchod laboratorně vytvořených nerostů či změny v procesu těžby těch přírodních. V první epizodě podcastu Diamantové křižovatky se podíváme s Vladimírem Kondratěnkem, expertem na diamanty, na počátky tohoto odvětví, na vývoj a také na současnost.

Milionový diamant

Vladimír Kondratěnko se diamanty a jejich prodejem zabývá již mnoho let. Ve svých 22 letech se stal nejmladším členem a akcionářem diamantové burzy Diamant Club Van Antwerpen z České republiky. Kancelář Arete Diamond, kterou založil a posledních deset let řídí, v současné době dodává diamanty stovkám výrobců šperků u nás.

Pro název své kanceláře Arete si Kondratěnko „došel“ až do antiky. „Arete znamená dokonalost ve všech aspektech toho slova, nejde jen o materiální pojetí, ale i to, kam chceme aspirovat,“ říká v podcastu.

Jeho kancelář se zabývá především přírodními diamanty, ale i těmi syntetickými. Byznys s těmito odlišnými typy nerostů je striktně oddělen. Zatímco ty přírodní se těží, především v Africe, ty „laboratorní“ se vyrábějí v Číně či Indii v obrovských továrnách.

Právě ve spolupráci s kanceláří Arete Diamond připravil portál iDNES.cz soutěž o diamantový šperk v hodnotě jednoho milionu korun. Cesta k němu je jednoduchá, stačí se zaregistrovat na iDNES.cz, pravidelně číst a sbírat tak na hrací kartu diamanty.

„Jedná se o artefakt, který bude určený k vystavení. Nepůjde o jediný diamant, ale o více jak tisíc přírodních diamantů zasazených do většího diamantu. Celá ta přední strana je vysázená diamanty,“ popsal Kondratěnko šperk, o který budou v soutěži čtenáři usilovat.

Těžba je závislá na strojích

Za posledních několik desetiletí se těžba přírodních diamantů velmi změnila. V dnešní době se stala závislá na strojích, představa o dolech a nebezpečných podmínkách je již zastaralá. „Pracovníci v Africe mají velmi nadstandardní podmínky. O těžkou práci se postarají stroje, které vytěží tisíce tun horniny, následně je také separují. Úloha lidí je tedy spíše dozorovat ty přístroje a systémy,“ popisuje Kondratěnko.

Těžbu v afrických zemích obstarávají velké nadnárodní společnosti, které s vládami uzavírají dohodu o provozu. „Například v Botswaně či dalších státech se těžba diamantů a dalších nerostů stala výraznou součástí národních rozpočtů, země se díky tomuto mohou rozvíjet,“ míní.

Podle Kondratěnka si některé firmy, které se zabývají prodejem syntetických diamantů, postavili marketing na údajném vykořisťování Afričanů, používají pojmy jako je „krvavý diamant“. „Vzniká tak absurdní argument. Místo abychom pomohli Africe tím, že ji nebudeme vykořisťovat, budeme kupovat syntetické diamanty od Číny či Indie. A Afrika neuvidí z prodeje jediný dolar,“ uvádí v podcastu.

Jak se vyvíjel v historii byznys s diamanty? A jakým způsobem přírodní diamanty vznikají? Jaké pojmy je dobré znát v tomto odvětví? A jak se člověk může stát členem diamantové burzy, jako je ta v Antverpách? Více se dozvíte v podcastu Diamantové křižovatky: Pravda o jednom z nejtvrdších byznysů světa.

