Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Osobních bankrotů loni ubylo. Může za to lepší situace domácností, říká analýza

Autor: ,
  7:28
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Soudy v ČR od ledna do konce srpna 2026 vyhlásily 9 869 osobních bankrotů, meziročně je to pokles o osm procent. Soudy zároveň přijaly 10 121 návrhů na osobní bankrot, rovněž o osm procent méně než za prvních osm měsíců roku 2025. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

„Meziročně v tomto období soudy vyhlásily o 870 osobních bankrotů méně. I tak je jejich počet stále o něco vyšší než v letech 2023 a 2024. Situace v jednotlivých krajích je rozdílná. Ve třech krajích soudy vyhlásily více osobních bankrotů než v minulém roce. Stále platí, že osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Úvěry na spotřebu domácností podle ní rostou více než třikrát rychleji než jejich bankovní vklady. Stále však přetrvává podstatný rozdíl mezi objemem vkladů a objemem celkových úvěrů domácností. Podíl nevýkonných úvěrů domácností na spotřebu se mírně snižuje, dodala.

V Česku ubylo osobních bankrotů, analytici chválí finanční situaci domácností

„Pokles počtu osobních bankrotů o osm procent může souviset především s postupným zlepšováním finanční situace domácností. Po odeznění vysoké inflace se stabilizoval růst životních nákladů a domácnostem se zvýšil prostor pro splácení závazků,“ řekla ředitelka poradenské společnosti Crowe Ivana Brancuzká.

Roli může podle ní hrát také pokles úrokových sazeb, který postupně zlevňuje financování a umožňuje části dlužníků lépe zvládat jejich závazky. Vývoj ale nelze interpretovat jako plošné zlepšení finanční kondice domácností, podotkla.

Od ledna do konce srpna soudy vyhlásily nejvíce osobních bankrotů v Moravskoslezském kraji, a to 1 616. Následovaly Ústecký s 1269 a Středočeský kraj s 1 139 bankroty. Nejméně osobních bankrotů připadlo na Vysočinu, a to 310. Ve Zlínském kraji jich bylo 359.

Lidé v dluzích mají šanci na nový život. Potvrzují to příběhy z občanských poraden

Proti stejnému období roku 2025 se počet osobních bankrotů výrazněji zvýšil pouze v Karlovarském kraji, a to o 13 procent. Mírný růst zaznamenaly také Středočeský a Plzeňský kraj. Ve dvou krajích soudy vyhlásily o více než pětinu osobních bankrotů méně. V Olomouckém kraji jejich počet klesl o 23 procent a v Pardubickém o 22 procent. Počet osobních bankrotů klesl nadprůměrně také v Praze a v Ústeckém kraji, shodně o 15 procent.

Roční míra bankrotů fyzických osob byla nejvyšší v Ústeckém kraji, ve kterém připadlo 28 osobních bankrotů na 10 000 obyvatel starších 15 let. V Karlovarském kraji to bylo 24 bankrotů a v Moravskoslezském 23. Bankrotem jsou nejméně ohroženi obyvatelé hlavního města a Zlínského kraje, ve kterých připadlo deset bankrotů na 10 000 obyvatel. Na Vysočině to bylo o jeden bankrot více. V průměru za všechny kraje na 10 000 obyvatel připadlo 16 osobních bankrotů.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: Oddlužení, bankrot

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Bolehlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Ještě před několika lety výrobci koňaku, whisky či bourbonu počítali s tím, že zájem o dražší alkohol dál poroste. Podle toho také vyráběli a dnes mají ve skladech zásoby za miliardy. Jejich...

Luxusní interiér má sprchu i konferenční místnost. Prodává se letoun Merkelové

Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých...

Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...

Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá

ilustrační snímek

Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...

Mzdy mohou být o 20 procent vyšší. Daně nejsou spravedlivé, říká Daniel Prokop

Premium
Daniel Prokop

„V reformách bych se osobně zaměřil na to, kde se stát setkává s lidmi,“ vysvětluje sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop. Jeho nová kniha Spravedlivý růst popisuje...

AI nás může zahubit do konce dekády. Výzkumník dal výpověď a varoval

ilustrační snímek

Mezi výzkumníky zabývajícími se umělou inteligencí sílí obavy, že konkurenční boj žene firmy k vývoji stále schopnějších systémů. Ty se podle některých mohou začít samy zdokonalovat a vymknout se...

Osobních bankrotů loni ubylo. Může za to lepší situace domácností, říká analýza

ilustrační snímek

Soudy v ČR od ledna do konce srpna 2026 vyhlásily 9 869 osobních bankrotů, meziročně je to pokles o osm procent. Soudy zároveň přijaly 10 121 návrhů na osobní bankrot, rovněž o osm procent méně než...

13. září 2026  7:28

Méně slivovice i meruňkovice. Letošní sezona v palírnách je kvůli suchu špatná

ilustrační snímek

Letošní sezona v jihomoravských palírnách je silně podprůměrná. Meruněk přijeli lidé pálit minimální množství, málo je i klasických švestek i raných odrůd hrušek či jablek. Kvůli suchu je podle nich...

13. září 2026  7:17

Test tmavého pečiva: Zdravé, ale i plné soli či aditiv. Jedno dětem nedávejte

Premium
Test tmavého pečiva: Které je pro děti nejlepší a čemu se vyhnout?

Už je to tu zase, deset měsíců vymýšlení a příprav svačin. Do čeho tedy zabalit šunku nebo sýr, aby společně nejezdily do školy jenom na výlet a školáka zasytily na celé dopoledne? Redakce iDNES.cz...

13. září 2026

Kabelky přímo z jeskyně. Malá dílna na Santorini láká zákazníky z celého světa

Podnikatelka Iota Zaggleová (10. srpna 2026)

Iota Zaggleová prodává své ručně šité kožené výrobky v malém skalním výklenku na řeckém ostrově Santorini. Z nenápadného prostoru si během několika let vybudovala podnik s klientelou ve 34 zemích,...

13. září 2026

Lex Kratom jde na vládu. Novela obsahuje nejasnosti v regulaci nikotinových sáčků

nikotinové sáčky (ilustrační snímek)

Vláda bude v pondělí projednávat Lex Kratom, který zavádí několik vzájemně provázaných opatření, jejichž cílem je snížit dostupnost kratomu pro děti a mladé lidi. Do novely zákona ale na poslední...

12. září 2026

Američanům trh nebereme. Kanadské včelaře ohrožuje obchodní válka s USA

Ilustrační snímek

Kanadští včelaři zažívají mimořádně těžkou sezonu. Po vydatných deštích, které omezily aktivitu včel a snížily sklizeň medu, přišla další rána v podobě vysokých amerických cel na kanadský med....

12. září 2026

Česku po auditu Bruselu hrozí, že bude muset vrátit šest miliard na dotacích

Ve Zlínském kraji začaly žně (červenec 2023)

Evropská komise po skandálech s dotacemi v Řecku zadala v evropských státech řadu auditů, na základě čehož nyní má podle prvních výsledků ČR vracet do unijní kasy šest miliard korun. Ministerstvo...

12. září 2026  13:03

Cla ji zdražila, zájem přesto roste. Nerezová ocel vládne bytovému designu

nerez ocel interiér nábytek trend

Nerezová ocel se z ryze praktického materiálu mění v jeden z nejžádanějších prvků současného bydlení a designu. Přestože kvůli clům i rostoucím nákladům ve Spojených státech výrazně zdražila,...

12. září 2026

Miliardový byznys na čtyřech tlapkách. Jak Wendy rozbila kočičí impérium Taylor Swift

Travis Kelce a pes Wendy na reklamni fotce (2026)

Popová ikona Taylor Swift a hvězda amerického fotbalu Travis Kelce definitivně stvrdili svůj status amerického „královského páru“ velkolepou svatbou. Zatímco veřejnost stále marně čeká na oficiální...

12. září 2026  11:12

Dětem vstup zakázán. Hotely určené pouze dospělým už nejsou okrajová záležitost

ilustrační snímek

Hotely určené pouze dospělým návštěvníkům se ze zpočátku okrajové nabídky postupně stávají standardem. Koncept vzešlý z přání cestovatelů strávit dovolenou v klidnějším prostředí se během doby...

12. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dronový útok přinutil Saúdskou Arábii odstavit ropovod východ-západ

ilustrační snímek

Saúdská Arábie uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Důležitou tepnu zasáhly drony. Incident si také vyžádal zraněné. Událost může negativně ovlivnit celosvětové ceny ropy, které ke konci...

12. září 2026  9:03

Panamskému průplavu nově vládne žena. Čekají ji nezáviděníhodné výzvy

První žena jmenovaná do čela Panamského průplavu je Ilya Espino de Marottaová....

Nová šéfka Panamského průplavu Ilya Espino de Marottaová přebírá funkci v době sucha a války o dražební práva na přepravní sloty. Děje se tak navíc v době, kdy nízký stav vody omezuje lodní dopravu a...

12. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet