Češi splácejí o něco hůř. Dluh po splatnosti má 3,84 procenta dospělých

Schopnost Čechů splácet závazky se v prvním čtvrtletí 2026 nepatrně zhoršila. Na konci března mělo dluhy po splatnosti 3,84 procenta dospělých, v předchozím čtvrtletí i před rokem to bylo 3,83 procenta.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Počet osob zapsaných v registru fyzických osob se v prvním čtvrtletí zvýšil o několik set, zůstává ale pod hranicí 350 000. Celkový objem nesplacených závazků vzrostl výrazněji, z 33,96 miliardy korun na 34,6 miliardy korun.

Regionální rozdíly v platební morálce zůstávají podle dat sdružení velmi výrazné. Nejvyšší podíl lidí s dluhem po splatnosti dlouhodobě evidují Ústecký kraj se 7,86 procenta a Karlovarský kraj se 6,61 procenta, kde je situace výrazně nad celorepublikovým průměrem. Naopak nejnižší podíl dlužníků vykazuje dlouhodobě Zlínský kraj s 2,32 procenta a Vysočina.

Významné rozdíly jsou patrné i na úrovni jednotlivých okresů. Mezi nejvíce zatížené patří nadále okres Most, kde má dluh po splatnosti téměř každý desátý dospělý obyvatel. V Sokolově to je 8,83 procenta a v Karviné 7,25 procenta. Na opačné straně žebříčku stojí například Žďár nad Sázavou nebo Praha-západ.

„Registr dává členským společnostem možnost kvalifikovaně posoudit rizikovost klienta a předejít situacím, kdy by nový závazek byl nad jeho reálné možnosti splácení. Data zároveň ukazují, jak výrazně se liší platební morálka napříč regiony i jednotlivými okresy, což by bez detailních dat nebylo možné zachytit,“ uvedl tajemník sdružení Jan Stopka.

Zápis v registru Solus spotřebitele chrání před dalším neodpovědným zadlužením. Motivuje je také k úhradě závazků po splatnosti, pokud chtějí mít přístup k dalšímu úvěru či jiné službě s odloženou splatností za výhodných podmínek. Solus sdružuje zhruba 50 společností, které poskytují služby spotřebitelům ohledně bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb či distribuce energií.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

