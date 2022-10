Dobře navržená fotovoltaika umí domácnostem zajistit částečnou nezávislost

Energetická soběstačnost je snem každého, kdo platí účty za elektřinu. O to znatelněji v posledních měsících, kdy se dramaticky zvedají ceny za odběr energií a predikce toho, co by měly domácnosti do budoucna platit, nejsou zrovna příznivé. Jistou formou pojistky proti růstu cen energií jsou obnovitelné zdroje v podobě domácí fotovoltaické elektrárny, díky níž může být i vaše domácnost alespoň částečně nezávislá na běžných dodavatelích.

Pro smysluplnou investici je však třeba její instalaci svěřit profesionálům, kteří současně mají vybudované zázemí pro péči o zákazníka. „Pro maximální úsporu a využití elektrárny je nejvýhodnější zvolit si jako dodavatele firmu, která poskytuje komplexní služby, tudíž kromě instalace například zajišťuje výkup přebytků a hlídá, jestli elektrárna pracuje, jak má,“ říká Martin Palarčík, generální ředitel skupiny SolidSun.

Česko letos zažívá boom. Kdo má střechu, uvažuje nebo už řeší instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE). Proč je pro zákazníky tak výhodná?

Stávající situaci se nelze divit. Díky fotovoltaice může každý snížit výdaje za elektřinu, které se šplhají do astronomických výšek. Jak říkáme, hlavní výhodou fotovoltaiky je, že elektřinu, kterou lidem vyrobí, nikdo nezdraží. Vlastní elektrárna jim zkrátka umožní stát se částečně nezávislými na běžných dodavatelích energií. Čím méně budou závislí na dodávce elektřiny ze sítě, tím více ušetří. Mezi další výhody patří, že lidé pořízením fotovoltaické elektrárny přispějí k ochraně životního prostředí. Jde o obnovitelný zdroj energie, a myslí tak na budoucnost svou i planety.

Martin Palarčík, generální ředitel skupiny SolidSun říká, že hlavní výhodou fotovoltaiky je, že elektřinu, kterou lidem vyrobí, nikdo nezdraží

Na rozvoj fotovoltaiky v Česku reaguje trh. Dodavatelů FVE neustále přibývá. Na co si však dát pozor, než smlouvu na elektrárnu podepíšu?

Při výběru by lidé měli hledat někoho, kdo nebude jen instalační firmou, ale dlouhodobým a spolehlivým partnerem. Jedině tak o ně bude postaráno i po pořízení FVE, kterou tak budou moci využívat na maximum. Naše skupina SolidSun působí na trhu už spoustu let a za tu dobu si vybudovala zázemí pro následnou péči o zákazníky. Poskytuje komplexní řešení fotovoltaické elektrárny od A do Z.

Co si pod tím představit?

Znamená to, že samotný návrh a instalace fotovoltaiky na míru dle potřeb dané domácnosti i firmy jsou samozřejmostí. U rodinných domů se kromě toho postaráme například o vyřízení dotace, díky které lidé mohou značně ušetřit. Aktuálně stát občany podporuje v pořizování domácí fotovoltaiky programem Nová zelená úsporám. Ten pomáhá pokrýt až polovinu pořizovací ceny. V závislosti na kraji může maximální podpora dosáhnout výše 205 až 225 tisíc korun. My navíc získání dotace garantujeme smluvně. Dále vykupujeme přebytky energie z FVE, staráme se o následný servis elektrárny a díky dohledovému centru hlídáme 24/7 její správný výkon.

Partner nejen pro domácí fotovoltaiku Výstavbou fotovoltaických elektráren se skupina SolidSun zabývá již od roku 2013. Svým zákazníkům poskytuje komplexní řešení jak pro domácnosti, tak pro firmy. Pro firemní klientelu instaluje fotovoltaiku na střechy skladů, výrobních hal či na pozemky. V rámci EU pak realizuje fotovoltaické parky.

Vykupujete přebytky, to znamená, že na elektřině, kterou lidem domácí FVE vyrobí, mohou jejich prodejem také vydělat. Co k tomu potřebují?

Je třeba si pořídit FVE s bateriovým úložištěm, kam se budou přebytky vyrobené energie ukládat. Někdo si tyto přebytky nechává „na horší časy“, kdy je špatné počasí, nebo zkrátka na noc, kdy slunce nesvítí. Nemusí tak utrácet peníze za elektřinu ze sítě. Ovšem pokud jsou přebytky vyšší, vyplatí se je prodat. K takové situaci dochází zejména v dlouhých letních dnech, kdy rodiny tráví většinu času venku nebo odjedou na dovolenou – elektrárna vyrábí více energie, než je domácnost schopna spotřebovat. Díky výkupu přebytků, který naše skupina také zajišťuje, jim jejich elektrárna vydělává, zatímco si užívají volna.

Zmínil jste, že nabízíte zákazníkům servis fotovoltaiky, kterou instalujete...

Na tom si zakládáme. Tím, že někde FVE instalujeme, naše práce nekončí. Našim zákazníkům nabízíme kvalitní servis a také služby dohledového centra. To funguje jako online monitoring FVE, díky kterému mají naši klienti jistotu, že je její výkon opravdu bezchybný. Naši pracovníci se jim totiž v případě potřeby ozvou dřív, než by si sami všimli, že se něco děje.

Skupina SolidSun je také partnerem Energetického družstva vlastníků FVE. Jaký je cíl tohoto projektu?

Družstvo podporuje decentralizaci energetiky a chce se zasadit o vznik komunitní energetiky v Česku. Díky propojení malých fotovoltaických elektráren nám vznikne největší fotovoltaická elektrárna v Česku. Kromě toho, že se člověk stane více energeticky nezávislým a bude vlastnit kus obří elektrárny, získá jako družstevník i další výhody. Například bonusový program, tzv. Wattpeněženku, kam členové družstva sbírají body, které pak mohou využít například na platbu za elektrickou energii.