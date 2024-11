Stanjurovy kontroly solárů nefungují, kritizuje plány ministra asociace

Jenže se tak děje čtyři roky po termínu určeného evropskou legislativou, za což Česku hrozí od Evropské komise miliardové pokuty a také zastavení Národního plánu obnovy.

Podle energetiků je nefér, že chce ministr financí Zbyněk Stanjura opět sáhnout na podporu solárních elektráren. „Samo o sobě je to špatně, protože to jsou mnohdy právě solární elektrárny a investoři, kteří posouvají oblast moderní energetiky jako je akumulace a agregaci flexibility kupředu. Co je však úplně nejhorší, že se tento svůj plán snažil vložit do Lex OZE III, kde se ocitlo dalších zhruba 50 pozměňovacích návrhů,“ uvedl pro iDNES.cz Jan Fousek, výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ.

Ze čtyř klíčových pozměňovacích návrhů týkajících se solárních dotací vypadly údajně dva, přičemž uvnitř koalice nepanovala shoda, která to mají být. Podle informací HN však stále zůstávají ve hře kromě jiných individuální kontroly výnosového procenta jednotlivých vlastníků.

„Individuální kontroly nefungují a budou mít obrovský negativní dopady na výrobce energie aniž by to byla jejich vina,“ zdůrazňuje Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace. Podle něj stát obrací důkazní břemeno, když budou muset majitelé elektráren každý rok „prokazovat svou nevinu“, aby mohli podporu i nadále čerpat.

Kontroly se již jednou uskutečnily a to v letech 2019-2021 a podle zástupců solárníků měly již tehdy stovky subjektů obrovské problémy dát dohromady tisíce potřebných faktur a dokladů. „Každý výkaz má v sobě přibližně 400 položek, které musí provozovatel vyplnit a na každou položku může být 10-100 různých faktur podle jejího typu. Celkem tak jde u jednoho výkazu o kontrolu tisíce položek,“ upozorňuje Krčmář.

Podle něj to znamená obrovské navýšení byrokracie, které nejenže povede k nárůstu počtu úředníků, ale bude takřka nesplnitelné pro menší provozovatele jakými jsou školy, nemocnice či, obce. „A to včetně bizarností typu, kdy například ředitelka mateřské školy má vědět, kolik bude po roce 2031 stát na trhu v Evropě elektřina,“ zdůrazňuje Krčmář. „Takovéto údaje pravidla přitom musí třeba zmíněná mateřinka dodržet a nezmýlit se, nebo jí hrozí pokuta až 50 milionů a kompletní ztráta podpory,“ dodává.

Zároveň zdůrazňuje, že v některých případech jsou individuální kontroly prakticky neproveditelné. Například pokud došlo v minulosti k prodeji projektu, mohlo dojít k fúzím, případně může být elektrárna financována formou leasingu. V takových případech nemohou kontroly postihnou skutečnou ekonomiku a majitelům hrozí, že budou automaticky trestání, neboť nebudou schopni požadované výkazy doplnit.

Solární asociace upozorňuje, že právě proto také notifikační rozhodnutí Evropské komise individuální kontroly nepřipouští, protože v mnoha případech neodráží skutečnou ekonomiku projektu a majitele znevýhodňuje oproti ostatním.