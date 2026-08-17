Po extrémním solárním boomu z let 2022–2023 se trh s fotovoltaikou v Česku pročistil. Řada menších nebo nespolehlivých instalačních firem skončila, z čehož těží hlavně spotřebitelé.
Roky rekordních solárních instalací však letos vystřídal pokles výkonu nově připojených fotovoltaických elektráren (FVE), a to zhruba o 30 procent. Podle Solární asociace je hlavním důvodem propad v rezidenčním sektoru.
Solární panely se do velké míry chovají komoditně. Jejich cena je stále více určována globální nabídkou a poptávkou. Podobně jako u oceli, mědi nebo ropy.