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Éra extrémně levných asijských komponentů končí, solární panely zdražují

Dáša Hyklová
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Po letech vytrvalého zlevňování fotovoltaiky přichází výrazný cenový obrat. Trh s fotovoltaikou se pročistil a éra extrémně levných asijských komponentů narazila na své dno.

Po extrémním solárním boomu z let 2022–2023 se trh s fotovoltaikou v Česku pročistil. Řada menších nebo nespolehlivých instalačních firem skončila, z čehož těží hlavně spotřebitelé.

Roky rekordních solárních instalací však letos vystřídal pokles výkonu nově připojených fotovoltaických elektráren (FVE), a to zhruba o 30 procent. Podle Solární asociace je hlavním důvodem propad v rezidenčním sektoru.

Solární panely se do velké míry chovají komoditně. Jejich cena je stále více určována globální nabídkou a poptávkou. Podobně jako u oceli, mědi nebo ropy.

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