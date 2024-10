Neustále měníte pravidla hry, kritizuje Stanjurovy škrty Solární asociace

Polovina výkonu solárních elektráren v Česku je kvůli snížení podpory, které ve středu schválila vláda, do budoucna v ohrožení, upozorňuje Solární asociace ČR. Stejně tak i výstavba nových obnovitelných zdrojů (OZE). Netýká se to pouze solárních projektů, uvedli zástupci asociace na tiskové konferenci. Změny pravidel považují za diskriminační a domnívají se, že brání dalším investicím.

„V Česku se neustále mění pravidla hry, a to nejen pro energetiku. Je to důvod, proč se nestaví a nedaří se realizovat větší energetické projekty, ani například výstavbu nové gigafactory,“ řekl Jan Krčmář, výkonný ředitel asociace.

Vláda podle něj pozměňovací návrhy do poslední chvíle tajila a s nikým je nekonzultovala. Jak dodal Krčmář, opatření si navíc protiřečí a obsahují i faktické chyby. „Je to bomba hozená do energetiky, firmy mohou krachovat, výrazně to ohrožuje stabilitu nejen solární energetiky a obnovitelných zdrojů,“ říká šéf Solární asociace.

Vnitřní výnosové procento

Ministr financí Zbyněk Stanjura ve středu představil sérii čtyř opatření, díky nimž by podle něj státní rozpočet mohl ušetřit po dobu příštích šesti let (2025 až 2030) peníze určené na vyplácení dotací na podporu obnovitelných zdrojů. Konkrétně se to má týkat především fotovoltaických elektráren s výkonem vyšším než 30 kW, které byly připojeny do sítě v letech 2009 a 2010. Podle Stanjury ty totiž čerpají největší část těchto dotací a jsou velmi pravděpodobně finančně výrazně překompenzovány.

Jedním z kroků má být zavedení individuální kontroly takzvaného vnitřního výnosového procenta, tedy roční ziskovosti solárních elektráren. Dalším pak stanovení rozsahu povoleného vnitřního výnosového procenta tak, jak České republice povoluje příslušné rozhodnutí Evropské komise. Třetím má být zkorigování výpočtu vnitřního výnosového procenta a v čtvrtým krokem zrušení podpory obnovitelných zdrojů energie ve dnech takzvaných záporných cen elektřiny.

Změny vláda prosadila prostřednictvím pozměňovacího návrhu do energetického zákona Lex OZE III. Nová pravidla by měly začít platit od začátku roku 2025. Ministr Stanjura si od nich slibuje úspory pro rozpočet a pro daňové poplatníky v řádu miliard až nižších desítek miliard korun.

Solární asociace však zdůrazňuje, podobné návrhy již dříve kritizovala Národní rozpočtová rada či Svaz průmyslu a dopravy. Podle odborníků budou mít závažné důsledky nejen pro provozovatele obnovitelných zdrojů, ale pro celou Českou republiku.

„Mluví se o individuálních kontrolách, ale kontrol už proběhlo mnoho. Pokud se teď říká firmám, že stát provede kontroly, protože mu chybí několik miliard, tak žádná firma nebude věřit, že kontroly budou férové. Cílem kontrol patrně není odhalit problémové firmy, ale najít peníze do rozpočtu,“ řekl Krčmář. Podle něj plány a postup ministerstva financí poškozuje důvěru investorů v český stát, který opakovaně a i za současné vlády, konstatoval, že solární elektrárny nepobírají přemrštěnou podporu.

Proč neinvestovat v Česku

„Premiér Fiala se loni na konferenci ptal, proč u nás nestavíme solární a větrné parky jako třeba v Polsku. No, protože tu firmy nemají stabilitu a důvěru, že jejich peníze mají investovat právě v Česku,“ uvedl Krčmář.

Podle Solární asociace je podpora obnovitelných zdrojů ve výši 8,5 miliardy korun, která byla schválená v rámci nového rozpočtu nedostatečná. Ministerstvo průmyslu a obchodu původně požadovalo vyšší částku.

Sama opatření jsou podle Krčmáře v rozporu s evropskou i národní legislativou. Hranice povolené výnosnosti podle něj byla stanovena jako průměr pro celý sektor, nikoli jako maximum pro konkrétní projekty.

Podle advokáta Pavla Douchy jsou opatření v rozporu s právem EU, ale i českým. V této souvislosti zmínil evropskou směrnici z roku 2018, článek 6 a také rozhodnutí arbitrážního soudu, který se týkal solární daně z roku 2011.

Jak dodal, kvůli navrhovaným změnám hrozí Česku i riziko mezinárodních arbitráží. „Návrh je v rozporu s evropským právem, které státům zakazuje retroaktivně zasahovat do garantované podpory. Může proto dojít k mezinárodním arbitrážím, pro něž existuje precedens například ze sporu, který Česká republika prohrála ve Švýcarsku. K rozhodnutí o neprávnosti retroaktivních změn nastavených pravidel navíc došlo v září i v České republice,“ upozornil partner kanceláře Doucha Šikola advokáti Pavel Doucha.