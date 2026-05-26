Zatímco v evropských státech je fotovoltaika vnímána jako cesta k posílení vlastní bezpečnosti, zvláště ve světle důsledků konfliktů na Blízkém východě na ceny fosilních paliv a nejistotu jejich dodávek, Česko se potýká s vlastními výzvami.
Rychlejší výstavbu fotovoltaických elektráren (FVE) brzdí různé bariéry, kapacita pro nové projekty je nedostatečná, ohledně dotačních titulů panuje nejistota a počet nových domácích instalací FVE klesá, zaznělo na 10. ročníku konference Solární energie a akumulace v ČR.
|
Instalace nových fotovoltaik zaznamenala po letech propad, upozorňuje asociace
Obnovitelné zdroje energie mají své místo nejen v energetickém mixu, ale i programovém prohlášení vlády, Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské strategii Česko 2.0. Jedním z hlavních témat, které v současné době hýbe solárním sektorem, jsou možnosti rozvoje další výstavby fotovoltaiky.
„Za Solární asociaci radíme zájemcům o vlastní fotovoltaiku nevyčkávat. Pokud plánují její pořízení, je vhodnější za současné situace neotálet a řešit koupi již nyní i bez dotací,“ doporučuje Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.
Podle údajů Solární asociace ze začátku letošního roku je nyní v Česku připojeno přes 239 000 fotovoltaických elektráren. Instalovaný výkon je 5,16 gigawattu (GW). Převážnou většinu elektráren tvoří zařízení na střechách rodinných domů.
Obnovitelné zdroje jako jeden z pilířů
Energetický mix je v dlouhodobém horizontu založený na nízkoemisních zdrojích založených na jádru a obnovitelných zdrojích, zdůraznil na konferenci Karel Havlíček, první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu. „Tohle platí a také nadále platit i bude. Přesně tak to je stanovené také v hospodářské strategii. Budujeme tak velmi silný pilíř jaderné energetiky a paralelně vedle toho musíme budovat pilíř obnovitelných zdrojů, kde bude mít největší podíl fotovoltaika,“ řekl ve svém projevu.
Účastníci akce se shodli, že systematický rozvoj solárních elektráren v kombinaci s bateriemi a využíváním flexibility bude v dalších letech klíčový kvůli postupnému odstavování uhelných elektráren v Česku a potřebě větší elektrifikace. Jak během Solární konference zaznělo, urychlení výstavby nových obnovitelných zdrojů může přinést novela stavebního zákona.
|
Konec velké solární éry. Tisíce fotovoltaik řeší, jak fungovat dál bez podpory
Klíčové bude také udržet v provozu tisíce fotovoltaik postavených v letech 2008 až 2010, které zastávají 2 gigawatt peak (GWp) výkonu a kterým v dalších letech končí provozní podpora. Jejich výpadek v produkci elektřiny by byl pro Česko velmi citelný, aktuální je repowering, nebo-li modernizace těchto elektráren, zdůrazňuje Solární asociace.
Velkým rozvojem si prochází trh s akumulací a flexibilním využíváním elektřiny, které jsou pro efektivní provozování obnovitelných zdrojů stěžejní. Bateriová úložiště s vhodně nastavenými obchodními modely flexibility zásadně prospívají celkové ekonomice solárních elektráren, jsou řešením na záporné ceny elektřiny a zároveň zajišťují stabilitu dodávek, zdůrazňují odborníci.
Změna tarifní struktury má smysl
V pondělí Energetický regulační úřad (ERÚ představil návrh nové tarifní struktury (ITS), která má začít platit pro odběratele vysokého a velmi vysokého napětí od ledna příštího roku. Podle ministra Havlíčka je to krok správným směrem.
„Plně se stavím za to, s čím přišel Energetický regulační úřad. Pracuje na tom zodpovědně již delší dobu. Podle mého názoru je to dobrá cesta,“ sdělil na konferenci. Jak dodal, jedná se o citlivou změnu, která se týká v první etapě velkých podniků a průmyslu, nikoliv malospotřebitelů. „Je to už víceméně hotová záležitost. Jsem přesvědčen, že odborná veřejnost si to uvědomuje, a jsem rád, že jsme měli odvahu to udělat, protože se o tom diskutuje mnoho let a pokus, který tady byl před lety, ztroskotal,“ dodal.
|
Velké firmy přejdou na nové tarify za elektřinu. ERÚ představil nový systém
Sektor akumulace již několik měsíců dával dohromady podklady a argumenty, které měly pomoci nastavit podmínky nové tarifní struktury tak, aby byl systém co nejvíce spravedlivý.
„Kroky ERÚ směřující k efektivnějšímu využívání distribuční a přenosové soustavy a k uvolnění dnes blokovaných kapacit vítáme. Lepší práce s rezervovaným výkonem a motivace k optimalizaci spotřeby mohou významně přispět ke snížení potřeby nákladných investic do sítí, a tím i ke zmírnění tlaku na růst regulované složky ceny elektřiny,“ říká Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace a ředitel Asociace AKU-BAT..
„Naše závěry ukazují, že akumulace a flexibilita soustavě pomáhají. Aktuálně probíhají intenzivní diskuze o dopadech na distribuční sítě s jejich provozovateli pod patronací ERÚ,“ dodává. Podle Fouska klady návrhu převýší nad zápory i právě pro distribuční sítě. Asociace považuje za důležité podporovat výstavbu bateriových úložišť společně s obnovitelnými zdroji, což je i v souladu s energetickou strategií České republiky.
|
Současný systém je přežitek, za pět let možná přejdeme na dva tarify, říká šéf ERÚ
„Inovace tarifní struktury má smysl i bez zavedení dynamických tarifů, jejich spuštění však umožní plně rozvinout přínosy těchto opatření a je to směr, kterým kráčí většina evropských států,“ uvádí Fousek.
Bateriová úložiště jsou součástí moderní energetiky
Stabilizují elektrizační soustavu a pomáhají předcházet výkyvům a blackoutům.
Představují mnohdy rychlejší a efektivnější nástroj, jak předcházet nákladným investicím do energetické infrastruktury.
Pomáhají vyrovnávat ceny elektřiny mezi levnými a drahými hodinami.
Průmyslovým podnikům přináší nižší platby za rezervovaný výkon, menší sankce za překročení maxima, optimalizace distribučních tarifů.
Česko má dnes přibližně 2,3 gigawatthodin (GWh) bateriové kapacity, přičemž velkokapacitní úložiště připojená přímo do sítě představují jen kolem 0,3 GW výkonu. „V rozvoji velkých bateriových úložišť jsme tak stále na začátku, přičemž stát ve své hospodářské strategii počítá s růstem kapacity až o 2 GW do roku 2030,“ zdůrazňuje František Vašek, energetický expert a seniorní poradce společnosti MND. Podle něj dobře nastavené tarify umožní rozvoj soukromých investic do baterií bez potřeby složitých a drahých státních dotací.
„Racionálně nastavené tarifní podmínky pro akumulaci, které v pondělí ERÚ představil, lze celkově hodnotit jako krok správným směrem. Nová tarifní struktura může významně přispět k dlouhodobě stabilnějším cenám elektřiny nejen pro stát, ale také pro firmy i domácnosti,“ uzavřel Vašek.