Evropa dosáhla historického zlomu. V roce 2025 poprvé evropské větrné a solární elektrárny vyrobily více elektřiny (30 procent) než všechna fosilní paliva dohromady (29 procent), odhalila nejnovější analýza britského energetického think-tanku Ember (European Electricity Review 2026). Ember však zároveň varuje, že dalším úskalím transformace již není samotná výroba, ale flexibilita systému.
Problémem se stala kanibalizace a záporné ceny. S rekordním nárůstem solární energie se stále častěji objevují hodiny, kdy výroba převyšuje poptávku. V zemích jako Nizozemsko, Řecko nebo i Polsko dochází k nucenému odpojování zdrojů, protože síť nezvládne nápor elektřiny. Bez dostatečné flexibility klesá tržní hodnota solární elektřiny, v poledne jsou ceny nulové či záporné, což ohrožuje další investice.
Odborníci na mezinárodní konferenci SOLAR FLEX se shodli na tom, že bateriová úložiště mohou v energetickém systému vyhlazovat cenové špičky, zlepšit využití levné elektřiny ze zahraničí a zároveň snížit náklady na stabilizaci soustavy.
Podle generální ředitelky bruselské společnosti SolarPower Europe Walburgy Hemetsbergerové je propojení solární výroby s akumulací a flexibilitou nezbytným předpokladem konkurenceschopné a bezpečné evropské energetiky.
„Bateriová úložiště dnes dokážou flexibilitu poskytovat rychle a ve velkém měřítku. Stabilizují sítě, snižují omezování výroby, posilují bezpečnost dodávek a snižují celkové systémové náklady,“ uvedla.
Ember sice uvádí, že bateriový segment v Evropě zažívá revoluci, ale podle tohoto energetického institutu je to stále běh za ujíždějícím vlakem. Například v regionu V4 je instalováno méně než 2 procenta velkokapacitních baterií celé EU, přestože region generuje 10 procent solární kapacity.
Země jako Polsko a Maďarsko patří k lídrům ve výrobě baterií, ale na vlastním trhu je využívají minimálně. Ember však zmiňuje Česko jako pozitivní příklad v nasazování flexibility v domácnostech, kdy jde o kombinaci fotovoltaické elektrárny a baterií. Zároveň také varuje před kritickým nedostatkem chytrých elektroměrů, kterými je v ČR vybaveno prozatím pouze 3 procenta domácností proti 90 procentům ve Španělsku či Francii.
Velké projekty jsou již připravené
Odborníci se rovněž shodují, že akumulace, agregace flexibility v kombinaci s dalšími technologiemi mohou pomáhat řešit nedostatek výkonu, který bude vznikat s postupným odstavováním uhelných elektráren v Česku.
„Významný zdroj energetické flexibility se nachází také v průmyslu, v případě jeho využití by mohl pomoci společnostem ušetřit značné finanční prostředky a ještě pomoci elektrizační soustavě,“ zdůrazňuje Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ a předseda představenstva Solární asociace.
V České republice je velké množství již připravených projektů na výstavbu nových obnovitelných zdrojů a většina z nich již počítá s kombinací s bateriovými úložišti pro optimální integraci do trhu i elektrizační soustavy. Podle Jana Krčmáře, ředitele Solární asociace jde přitom o ideální symbiózu. „Solární elektrárny fungují i vzhledem k ekonomice lépe s akumulací a flexibilitou,“ potvrzuje. Jak dodává, nyní je důležité odstranit existující bariéry, které brání dalším investicím.
Podle Martina Picha, ředitel divize trading z MND, se stane rozhodující, jak budou bateriová úložiště tarifně posuzována po roce 2027. „To fakticky určí, zda se Česko bude cenově a investičně přibližovat Německu, nebo spíše zemím s vyššími a volatilnějšími cenami elektřiny,“ upozorňuje.
Německo dlouhodobě nabízí bateriovým úložištím stabilní a předvídatelné podmínky včetně úlev ze síťových poplatků, což přitahuje investory a urychluje rozvoj flexibility. Pokud by se Česko vydalo odlišnou cestou proti sousedům, hrozí odliv kapitálu a přesun projektů za hranice, upozorňují experti.
V případě, že by se v Česku podařilo vybudovat jednotky gigawattů bateriové kapacity, mohlo by to podle odborných odhadů vést ke stabilnějším cenám silové elektřiny a ke snížení nákladů na odchylky.