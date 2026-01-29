Bateriová úložiště zažívají boom. Překážky v investicích musí padnout, říkají odborníci

  14:30
Solární elektrárny a bateriová úložiště aktuálně patří mezi nejrychleji realizovatelné energetické zdroje. Zatímco výstavba velkých konvenčních zdrojů nebo posilování sítí trvá roky, solární projekty v kombinaci s bateriovými úložišti lze realizovat v řádu měsíců. Mohou tak rychle reagovat na potřeby energetické soustavy, shodli se odborníci mezinárodní konference SOLAR FLEX 2026.
Mezinárodní konference SOLAR FLEX 2026 organizovaná Solární asociací, Asociací AKU-BAT a bruselskou SolarPower Europe. (29. ledna 2026). | foto: AKU BAT CZ

Evropa dosáhla historického zlomu. V roce 2025 poprvé evropské větrné a solární elektrárny vyrobily více elektřiny (30 procent) než všechna fosilní paliva dohromady (29 procent), odhalila nejnovější analýza britského energetického think-tanku Ember (European Electricity Review 2026). ​Ember však zároveň varuje, že dalším úskalím transformace již není samotná výroba, ale flexibilita systému.

Česko čeká boom bateriových úložišť, pozor na vidinu snadného zisku, varuje asociace

Problémem se stala kanibalizace a záporné ceny. ​S rekordním nárůstem solární energie se stále častěji objevují hodiny, kdy výroba převyšuje poptávku. V zemích jako Nizozemsko, Řecko nebo i Polsko dochází k nucenému odpojování zdrojů, protože síť nezvládne nápor elektřiny. Bez dostatečné flexibility klesá tržní hodnota solární elektřiny, v poledne jsou ceny nulové či záporné, což ohrožuje další investice.

V zájmu konkurence a bezpečnosti

Odborníci na mezinárodní konferenci SOLAR FLEX se shodli na tom, že bateriová úložiště mohou v energetickém systému vyhlazovat cenové špičky, zlepšit využití levné elektřiny ze zahraničí a zároveň snížit náklady na stabilizaci soustavy.

Podle generální ředitelky bruselské společnosti SolarPower Europe Walburgy Hemetsbergerové je propojení solární výroby s akumulací a flexibilitou nezbytným předpokladem konkurenceschopné a bezpečné evropské energetiky.

Po rozmachu fotovoltaik v Česku přijde bateriový boom, předvídají odborníci

„Bateriová úložiště dnes dokážou flexibilitu poskytovat rychle a ve velkém měřítku. Stabilizují sítě, snižují omezování výroby, posilují bezpečnost dodávek a snižují celkové systémové náklady,“ uvedla.

​Ember sice uvádí, že bateriový segment v Evropě zažívá revoluci, ale podle tohoto energetického institutu je to stále běh za ujíždějícím vlakem. Například v regionu V4 je instalováno méně než 2 procenta velkokapacitních baterií celé EU, přestože region generuje 10 procent solární kapacity.

Země jako Polsko a Maďarsko patří k lídrům ve výrobě baterií, ale na vlastním trhu je využívají minimálně. Ember však zmiňuje Česko jako pozitivní příklad v nasazování flexibility v domácnostech, kdy jde o kombinaci fotovoltaické elektrárny a baterií. Zároveň také varuje před kritickým nedostatkem chytrých elektroměrů, kterými je v ČR vybaveno prozatím pouze 3 procenta domácností proti 90 procentům ve Španělsku či Francii.

Velké projekty jsou již připravené

Odborníci se rovněž shodují, že akumulace, agregace flexibility v kombinaci s dalšími technologiemi mohou pomáhat řešit nedostatek výkonu, který bude vznikat s postupným odstavováním uhelných elektráren v Česku.

„Významný zdroj energetické flexibility se nachází také v průmyslu, v případě jeho využití by mohl pomoci společnostem ušetřit značné finanční prostředky a ještě pomoci elektrizační soustavě,“ zdůrazňuje Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ a předseda představenstva Solární asociace.

V České republice je velké množství již připravených projektů na výstavbu nových obnovitelných zdrojů a většina z nich již počítá s kombinací s bateriovými úložišti pro optimální integraci do trhu i elektrizační soustavy. Podle Jana Krčmáře, ředitele Solární asociace jde přitom o ideální symbiózu. „Solární elektrárny fungují i vzhledem k ekonomice lépe s akumulací a flexibilitou,“ potvrzuje. Jak dodává, nyní je důležité odstranit existující bariéry, které brání dalším investicím.

Svět staví obří baterie ve velkém, Česko zaostává i za Východem, říká expert

Podle Martina Picha, ředitel divize trading z MND, se stane rozhodující, jak budou bateriová úložiště tarifně posuzována po roce 2027. „To fakticky určí, zda se Česko bude cenově a investičně přibližovat Německu, nebo spíše zemím s vyššími a volatilnějšími cenami elektřiny,“ upozorňuje.

Německo dlouhodobě nabízí bateriovým úložištím stabilní a předvídatelné podmínky včetně úlev ze síťových poplatků, což přitahuje investory a urychluje rozvoj flexibility. Pokud by se Česko vydalo odlišnou cestou proti sousedům, hrozí odliv kapitálu a přesun projektů za hranice, upozorňují experti.

V případě, že by se v Česku podařilo vybudovat jednotky gigawattů bateriové kapacity, mohlo by to podle odborných odhadů vést ke stabilnějším cenám silové elektřiny a ke snížení nákladů na odchylky.

