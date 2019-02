Až na doraz. Stroje umí udělat palivo z černých popelnic

Fakta o mechanicko-biologických úpravnách Česko se chystá zásadně omezit skládkování komunálního odpadu. Podle chystaného odpadového zákona nebude smět na skládkách po roce 2030 skončit více než 10 procent odpadu (termín se podle informací MF DNES posune z dosavadního roku 2024). A to jen takového, který nejde recyklovat nebo alespoň energeticky využít.

Skládkovací firmy (největší: Marius Pedersen, FCC, AVE...) budou muset změnit svůj byznysmodel. Místo prostého ukládání směsného odpadu na skládku by ho mohly třídit v mechanicko-biologických úpravnách (MBÚ).

Řešením je rovněž postavit spalovny komunálního odpadu (dnes existují v Česku čtyři), což je drahé, získat povolení je složité, a navíc je třeba mít napojení na teplárnu či elektrárnu. Tímto směrem se vydala jen AVE.



Do budování MBÚ se zatím nikdo ze skládkařů nehrne. Podle České asociace odpadového hospodářství to zavinila zbytečně přísná vyhláška na vytřídění spalitelných složek odpadu. Ministerstvo se tak brání tomu, aby příliš velká část odpadu z MBÚ neskončila opět na skládce.

Úskalím je rovněž chybějící poptávka po vysoce výhřevném palivu z odpadů. Spálit ho jsou schopné odolné kotle v cementárnách, těch je ale v Česku jen šest.