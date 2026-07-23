Dosáhnout toho chce podporou produkce luštěnin a sóji, podporou budování infrastruktury na skladování a zpracování i větší podporou pro pastvu zvířat.
Podle českých zemědělských organizací jsou záměry komise správné, chybí ale jasná opora ve financování. Očekávají proto, jak se strategie promítne do budoucího financování a pravidel zemědělské „sedmiletky“, která měla platit od roku 2028, ale nejspíš se nějakým přechodným obdobím posune na později.
Pomůže Ukrajina?
EU produkuje 67 milionů tun rostlinných bílkovin na orné půdě a pícnin, přibližně 80 milionů tun využívá pro krmné, potravinářské a průmyslové účely. Živočišná výroba spotřebuje ročně jako krmivo 74 milionů tun bílkovin. Do velké míry je soběstačná v krmivech s nízkým obsahem bílkovin, ale v krmivech s vysokým obsahem zaostává, 74 procent výrobků používaných v EU se dováží. Hlavně sója, kterou ovládá prakticky šest států, které jí produkují zhruba 90 procent – 40 procent světové produkce pochází z Brazílie, 28 procent ze Spojených států amerických, 12 procent z Argentiny, další jsou pak Čína, Indie a Paraguay.
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Do EU se dováží hlavně ta z Brazílie, USA a Argentiny. Evropská komise pak předpokládá, že by mohla tento poměr trochu změnit, díky většímu dovozu z Ukrajiny. „Ukrajina vyprodukuje 13,5 milionu tun rostlinných bílkovin, z nichž 60 procent se vyváží. To znamená, že by mohla při dovozu rostlinných bílkovin do EU hrát významnější roli. V případě budoucího přistoupení by to mohlo snížit obchodní deficit EU z 13,9 milionu tun na 4,7 milionu tun a zvýšit soběstačnost EU v oblasti rostlinných bílkovin ze 76 na 86 procent,“ konstatuje dokument.
Větší produkce evropských bílkovinných plodin dává smysl jen tehdy, pokud bude pro zemědělce ekonomicky zajímavá a najde stabilní odbyt.
Martin PýchaPředseda Zemědělského svazu ČR
Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha považuje za moudré snažit se snižovat dovoz sóji a sójového šrotu, zvlášť v současné geopolitické situaci. Nejde však podle něj jenom o obsah bílkovin v krmivech, zda se na trhu uplatní, rozhodne také jejich kvalita, aminokyselinové složení nebo cena výsledné krmné dávky. „Větší produkce evropských bílkovinných plodin dává smysl jen tehdy, pokud bude pro zemědělce ekonomicky zajímavá a najde stabilní odbyt. Zároveň se z tohoto plánu nesmí stát další nástroj k omezování živočišné výroby,“ apeluje předseda.
Čas na změny do roku 2035 podle něj odpovídá realitě. „Nejde o opatření na jednu nebo dvě sezony. Je ale zásadní, aby evropské cíle zůstaly orientační a dobrovolné. Odmítáme, aby se z nich postupně staly povinné osevní podíly, produkční kvóty nebo další administrativní požadavky pro zemědělce,“ dodal. O tom ale plán skutečně nehovoří, i když upozorňuje na to, že největší spotřeba bílkovin je u masného skotu.
Ve strategii se píše, že část závislosti na dovozech by se mohla snížit, pokud by pokračoval trend v rostoucí spotřebě drůbežího masa na úkor hovězího. Největší konverze bílkovin je u vajec, následuje chov prasat (5,5 kg krmných bílkovin na kg živočišné), u dojnic na mléko jde o 5,8 kg, u masného skotu pak o 15,9 kg.
Chybějí luštěniny jako potraviny
Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala je problém s konkurenceschopností evropských zemědělství vůči dovozům, hlavně kvůli vysokým nákladům ve výrobě i zpracování. Tlačí proto, aby se do EU mohla vozit pouze taková krmiva, která by splnila i evropské standardy. Podle navrženého rozpočtu by se měly dotace po roce 2028 snížit o 20 procent, po započtení inflace až zhruba o polovinu. Proti návrhu se postavili evropští ministři zemědělství, navýšení chtějí i poslanci europarlamentu.
Zatím ale však nový plán nebyl představen. Podle Doležala by se, pokud chce Evropská komise zvětšovat plochy bílkovinných plodin, měl logicky naopak zvedat rozpočet na propagaci zemědělských a potravinářských produktů na bílkovinné bázi. „Je nutné zachovat přímé platby na produkci, tj. v tomto případě podporu pro bílkovinné plodiny, ale i přežvýkavce. A to minimálně na stávající výši,“ dodal.
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Vegetariánským organizacím pak na strategii vadí, že se věnuje jenom krmivům, nikoliv už zvyšování ploch bílkovin určených pro lidskou spotřebu. „To znamená, že významné příležitosti zůstávají nevyužité. Na straně potravin jsou opatření reálná, ale z velké části dobrovolná a ponechaná na rozhodnutí členských států: zdanění, veřejné zadávání a propagace jsou rámovány jako možnosti, které mohou členské státy zvážit, nikoli jako závazky na úrovni EU,“ upozorňuje například organizace ProVeg. Ambice v oblasti krmiv jsou konkrétní a měřitelné, stejná rozhodnost ale podle ní zatím chybí u potravin.