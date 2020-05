Vláda schválila odklad sociálního pojištění pro firmy na tři měsíce

„Odložení odvodů je administrativně jednoduché, rychlé a má potenciál dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů o desítky miliard korun,“ říká ministryně Jana Maláčová.

Za odklad zaplatí firmy přirážku, která odpovídá jen pětině zákonem stanoveného penále. Podle ministerstva financí odpovídá tato přirážka roční úrokové míře ve výší necelých čtyř procent. „Navržená úprava se týká pojistného splatného do 20. června 2020, do 20. července 2020 a do 20. srpna,“ upřesnilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

„V případě, že se zaměstnavatelé rozhodnou využít odklad pojistného se sníženým penále, nebude firma nikde vedená jako dlužník. To je důležité při poskytování dotací nebo jiných forem podpory při současné pandemii,“ doplnila Maláčová.

Návrh musí ještě schválit Parlament.