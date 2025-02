Sociální pedagogové nemají oporu v legislativě. Bez evropských peněz odcházejí

Řešením by podle organizace mohl být pozměňovací návrh k novele školského zákona, která je nyní ve Sněmovně a zabývá se mimo jiné pravidly pro působení školních psychologů a speciálních pedagogů v základních školách. Návrh má přinést například i možnost poslat více peněz školám, které se věnují sociálně znevýhodněným dětem nebo systematicky pracují s nadanými dětmi.

„Sociální pedagog je člověk, který je spojnicí mezi školou a rodinami žáků. Řeší problémy žáků, kteří mají spíše nezdravotní překážky v učení, to znamená typicky sociální znevýhodnění anebo odlišný mateřský jazyk,“ řekla předsedkyně SOFA Lenka Felcmanová. Dodala, že součástí jeho práce je i spolupráce s rodinami například u nich doma. Tito odborníci podle ní pomáhají snižovat školní neúspěšnost žáků a podporují děti, u kterých hrozí předčasný odchod ze vzdělávání.

Podle Felcmanové by bylo nejlepším řešením financovat sociálního pedagoga z peněz na podpůrné pozice, jako je školní psycholog či speciální pedagog. Způsob jejich financování schválila vláda v novele. Ta předpokládá, že základní školy s 180 a více žáky by měly dostat peníze na školního psychologa či speciálního pedagoga ze státního rozpočtu.

Maximální počet financovaných hodin by stanovilo vládní nařízení. Výpočet by měl vycházet z průměrného počtu žáků dané školy za poslední tři roky. V případě, že by se přidal sociální pedagog do výčtu pozic, na které mohou školy peníze použít, nenavyšovalo by to podle Felcmanové nároky na státní rozpočet.

Psychologové chybějí

Školní psychologové i speciální pedagogové podle Felcmanové v některých regionech chybějí, zmínila například Liberecký a Karlovarský kraj. I proto by podle ní bylo vhodné zavést možnost využít peníze na financování sociálních pedagogů.

Sociální pedagogové působí podle ní na asi 300 školách, nejčastěji na základních. V Česku je podle statistiky ministerstva školství asi 4 280 základních, 1 300 středních a 5 400 mateřských škol. „Většina sociálních pedagogů je financovaná z evropských peněz, zhruba 15 procent jich financují obce ze svých rozpočtů,“ uvedla Felcmanová.

„Ukotvení pozice sociálního pedagoga v původním návrhu novely bylo jako variantní řešení pro vládu, která ji schválila bez zavedení této pozice. To by mohla změnit skupina poslanců, kteří chtějí pozici zavést pozměňovacím návrhem,“ řekl v minulosti ředitel odboru rovného přístupu ke vzdělávání MŠMT Jan Vöröš Mušuta.

SOFA se podle Felcmanové obává toho, že pozměňovací návrh ukotví pozici sociálního pedagoga a nároky na jeho kvalifikaci, ale nebude řešit financování této pozice.