Staré soláry míří do Afriky. Ekologové varují před rizikem skrytého odpadu

Staré fotovoltaické panely čeká v příštích letech masivní vlna vyřazování. Vedle recyklace se nabízí také jejich další využití, například v zemích, kde je poptávka po levnějších solárních technologiích. Právě na hranici mezi použitým výrobkem a odpadem však vzniká problém. Zařízení, které je při vývozu deklarováno jako funkční, může po příjezdu do cílové země skončit na skládce.
Na riziko spojené s vývozem použitých solárních panelů do Afriky upozorňuje ekologická organizace Arnika. Podle ní část vyřazených panelů z České republiky ve skutečnosti do země putuje za jiným účelem. „Je pravděpodobné, že část z nich skončí jako elektronický odpad,“ uvedl pro iDNES.cz Jindřich Petrlík, odborník na toxické látky v odpadech a v životním prostředí ze společnosti Arnika.
Rozsah této problematiky zatím podle organizace nikdo důsledně nezmapoval. U jiných druhů elektroniky přitom existují zdokumentované případy nelegálního vývozu vyřazených zařízení z Evropy do Afriky i jihovýchodní Asie. Arnika v této souvislosti odkazuje na výzkum organizace Basel Action Network, který se zabývá úniky elektroodpadu z evropského systému nakládání s odpady.
Druhý život nebo odklad odpadu?
Právě rozlišení mezi použitým výrobkem a odpadem je pro celý obchod zásadní. Vývoz funkčního použitého zařízení k opětovnému použití není totéž jako vývoz odpadu. Problém nastává, pokud jsou vyřazené nebo nefunkční panely deklarovány jako funkční výrobky, aby se na ně nevztahovala pravidla pro přeshraniční přepravu elektroodpadu.
Od ledna 2025 platí přísnější pravidla Basilejské úmluvy pro přeshraniční přepravu elektroodpadu. Vývoz elektroodpadu z Evropské unie do zemí mimo OECD je totiž na základě úmluvy zakázán.
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Právě dohled na dalším osudem vyvezených panelů považuje Arnika za problematický. Pokud jsou deklarovány jako použité výrobky, a nikoli jako odpad, jejich pohyb a následné využití se obtížně sledují. „Protože nejsou deklarovány jako elektroodpad, nedohlíží na to de facto nikdo. Jako odpad je nelze vyvážet bez souhlasu cílové země. Problém je právě v definici, co už je a co ještě není elektroodpad,“ upozorňuje Arnika.
Jednou z možností, jak zjistit, kam se panely skutečně dostaly a co se s nimi stalo, by podle Arniky mohlo být sledování zásilek pomocí GPS trackerů. Ani to však samo o sobě neprokáže, zda byly panely po příjezdu skutečně instalovány a používány, nebo zda skončily na skládce či v neformálním odpadovém hospodářství. Ministerstvo životního prostředí ale vnímá ochranu přírody jinak: „Toto je věcí kontrolních orgánů činných v zahraničí, resp. státu vývozu. Panely podléhají celnímu řízení, je možné je zachytit a nepropustit na území státu vývozu,“ sdělilo na dotazy redakce.
Kdo má kontrolovat další osud panelů
Problém se týká také schopnosti státu kontrolovat, zda jsou pravidla pro přeshraniční přepravu odpadu dodržována. Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že neeviduje případy vývozu historických fotovoltaických panelů do Afriky. „Zákon č. 542/2020 Sb. vývoz historických panelů specificky neupravuje,“ dodalo. To ale může do budoucna představovat problém.
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Konkrétní český případ představuje společnost 2M Energo, na jejíž případ upozornily Hospodářské noviny. Ta při repoweringu (proces, při kterém se stará energetická zařízení nahrazují novými, modernějšími a účinnějšími technologiemi pozn. red.) své elektrárny v Mozolově vyměnila téměř devět tisíc starších panelů. Místo jejich recyklace je prodala do Mauritánie. Za každý panel dostala podle svého spolumajitele Tomáše Hornofa jedenáct eur. Celkem šlo přibližně o 2,4 miliony korun.
Společnost 2M Energo nyní od kolektivního systému ASEKOL Solar zatím neúspěšně žádá vrácení recyklačního poplatku. „Naše společnost žádá vrácení prostředků z historického fondu z titulu bezdůvodného obohacení, neboť odpadl předmět plnění dle smlouvy uzavřené mezi naší společností a kolektivním systémem ASEKOL Solar ohledně zajištění společného plnění povinností provozovatele solární elektrárny,“ uvedl pro iDNES.cz Tomáš Hornof. Zpět chce téměř dva miliony korun.
Podle ASEKOL Solar není možné vrátit peníze tak snadno. „Co se týče otázky vrácení recyklačních příspěvků u historických FVE panelů, hlavním problémem je, že tuto situaci zákon vůbec neupravuje a neumožňuje, že by kolektivní systém byl vůbec oprávněn tak s příspěvky nakládat. Zákon proto ani nestanoví, jaké doklady a s jakým obsahem by měly být případně k vrácení příspěvků doloženy,“ uvedl Karel Krejsa, jednatel společnosti ASEKOL Solar. Společnost zároveň zpochybnila část dokumentace předložené 2M Energo.
Kolektivní systém přitom odpovídá dle zákona za hospodaření s příspěvky a může s nimi nakládat pouze způsoby, které zákon stanoví, tedy pouze v rámci samotné ekologické recyklace. „Optimální by bylo řešit tuto problematickou situaci legislativně, příslušnou změnou zákona a stanovením jasné oficiální metodiky postupu,“ dodal Krejsa.
Spor tak ukazuje na širší problém: kdo bude za likvidaci panelů při prodeji mimo evropský systém odpovídat ve chvíli, kdy definitivně doslouží.
Afrika levné panely potřebuje. Odpad nikoli
Prodej funkčních panelů do zemí, kde je poptávka po levnější energii, nemusí být problém. Riziko vzniká ve chvíli, kdy panely doslouží a v cílové zemi chybí systém pro jejich bezpečné zpracování.
Právě elektroodpad z Evropy je v některých afrických zemích dlouhodobě problémem. Odborné studie upozorňují na nedostatečnou kontrolu dovážené elektroniky a neodborné rozebírání či zpracování zařízení.
Letošní studie publikovaná v časopise Nature Communications například upozorňuje na problémy s nakládáním s vyřazenými fotovoltaickými panely v Nigérii a Jihoafrické republice. Podle autorů v těchto zemích chybí dostatečně rozvinutý systém pro jejich zpracování.
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Zmizelá čtvrtmiliarda. Majitelé solárů čekají na peníze ze zkrachovalé firmy
Česká zkušenost přitom ukazuje, že kolem solárních panelů už jednou vznikl vážný problém. REMA PV Systém provozovala kolektivní systém, do kterého provozovatelé solárních elektráren odváděli peníze na budoucí recyklaci svých panelů. Společnost v roce 2022 přišla o oprávnění k provozování systému a její nástupnická společnost XSOLAR REUSE Systém se v březnu 2025 dostala do úpadku a konkurzu.
Policie v září 2025 zahájila trestní stíhání bývalých majitelů firmy, Karla a Davida Beneše. Z účtů společnosti zmizelo 250 milionů korun určených k budoucí recyklaci solárních panelů. Ani v tomto případě ale ministerstvo životního prostředí, které má dohlížet na pravidla, nezasáhlo.
Úřad paradoxně problém nevnímá. „Ministerstvo životního prostředí pokládá aktuální právní úpravu v této oblasti za dostatečnou. Do konce tohoto roku by na úrovni EU měl být představen tzv. Circular Economy Act (Akt o cirkulární ekonomice) a jeho součástí by měla být širší revize směrnice EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, přičemž v oblasti přeshraniční přepravy použitích elektrozařízení může potenciálně také dojít k úpravám,“ uvedl resort.