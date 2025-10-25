V hlavní roli řízek. Známý šéfkuchař zve na rakousko-českou kuchyni

Veronika Bělohlávková
  12:00
Pražský Anděl získal nové gastronomické místo, které slibuje zaujmout milovníky tradiční české a vídeňské kuchyně. Restaurace Šnycl, novinka šéfkuchaře Jana Punčocháře, se zaměřuje především na řízky v mnoha podobách, ale nabídne i další speciality rakousko-české kuchyně.
Jan Punčochář provozuje na Praze 6 restauraci U Matěje a nyní nově také na...

Jan Punčochář provozuje na Praze 6 restauraci U Matěje a nyní nově také na Praze 5 restauraci Šnycl. (24. října 2025) | foto: Restaurace Šnycl

Hosté tu najdou jak klasický řízek, tak originální variace a další gurmánská...
Nejen řízky, ale i další jídla lze ochutnat v nové restauraci Šnycl v budově...
Restaurace Šnycl, nový projekt šéfkuchaře Jana Punčocháře, se nachází na...
Pokrmy v restauraci Šnycl jsou podávány na českém porcelánu ve stylu cibuláku....
11 fotografií

Restaurace otevřela v říjnu, nejdříve pro zvané a nyní funguje v testovacím režimu. Ostrý provoz šéfkuchař a provozovatel Šnyclu Jan Punčochář plánuje na začátek listopadu.

„Aktuálně už nejsme jen na pozvánku, ale fungujeme naplno pro všechny, ovšem je nutné si udělat rezervaci přes náš provizorní web. Kapacitu zatím držíme omezenou, abychom mohli vše doladit do detailu,“ uvedl Punčochář.

Servírováno na cibuláku

Šnycl je již jeho druhým projektem po úspěchu restaurace U Matěje na Hanspaulce. Dvoupatrový prostor kombinuje útulnou atmosféru a moderní prvky. V přízemí se nachází výčep s možností přímo vidět do kuchyně, v prvním patře jsou míst k sezení. Interiér je laděný do přírodních materiálů, což spolu s vybraným osvětlením vytváří pohodovou atmosféru.

V Hell’s Kitchen bude řádit i číšník a bavič Martin Hranáč z VyVolených

Menu staví Punčochář na tradiční rakousko-české kuchyni, s důrazem na kvalitní a sezonní suroviny. „Hosté si mohou vybrat z různých druhů řízků včetně vegetariánských variant a dalších specialit, jako jsou špecle, tafelspitz nebo sladké dezerty typu apfelstrudel. Servírujeme je na českém porcelánu ve stylu cibuláku,“ popisuje šéfkuchař.

Hosté si mohou vybrat z jídelního lístku hned několik druhů řízků – Signature „Šnycl“ na kosti za 295 Kč, šťavnaté smažené kuře v máslové bulce s ledovým salátem, estragonovou majonézou a marinovanými citrony za 285 Kč, vídeňský telecí řízek s bramborovým salátem za 495 Kč a také řízek podle denní nabídky. Nechybí ani gothaj s octem a cibulí za 105 Kč či dvě polévky po 95 Kč. Na čepu je Prazdroj 0,45l za 73 korun.

Radost z jídla

Restaurace vznikla díky 51 akcionářům, kteří podpořili i jeho první podnik. Punčochář věří, že Šnycl má potenciál stát se ikonickým místem pro milovníky řízků v Praze. „Celý koncept vznikl z mé touhy vytvořit místo, kde se setká poctivost s gastronomickou odvahou a radostí z dobrého jídla,“ dodává. Smlouva na prostory je uzavřena na 25 let, což potvrzuje dlouhodobou vizi projektu.

Každý den oběd v restauraci je luxus. V cizině to není běžné, říká Jan Punčochář

Prostory dříve využívaly podniky Piggies, RED Pif a před pandemií také Potrefená Husa. Od covidu se zde vystřídalo několik gastrokonceptů, avšak žádný z nich se dlouhodobě neuchytil.

Na otázku, kdo ve Šnyclu vaří, Punčochář odpovídá: „Mám skvělý tým kuchařů. Někteří přišli ze U Matěje a já sám jsem ve Šnyclu téměř každý den, abych hlídal kvalitu a vychytával detaily v každém jídle. O post šéfkuchaře se stále soutěží v televizní show Hell´s Kitchen, takže nemohu víc prozradit.“

Původně měla druhá restaurace vzniknout úplně na jiném místě, a to poblíž restaurace U Matěje, což loni Jan Punčochář zmínil během rozhovoru. Z původního plánu sice sešlo, ale šéfkuchař zůstává optimistický. „Nápad si v hlavě stále držím a věřím, že najdeme prostor, který se pro moji vizi další restaurace bude dobře hodit.“

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

Konec home office narazí u zaměstnanců. Někteří se už vrátit nemohou

Premium

Zaměstnavatelé by rádi viděli své kanceláře plnější. Všímají si totiž, že práce z domu začíná mít trhliny. Lidé, kteří zůstávají doma dlouhodobě, nejsou tolik produktivní a ztrácejí sounáležitost...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

V hlavní roli řízek. Známý šéfkuchař zve na rakousko-českou kuchyni

Pražský Anděl získal nové gastronomické místo, které slibuje zaujmout milovníky tradiční české a vídeňské kuchyně. Restaurace Šnycl, novinka šéfkuchaře Jana Punčocháře, se zaměřuje především na řízky...

25. října 2025

Návrat ke kořenům. Vinice v Čechách ožívají na starých místech

Vinařství v Čechách zažívá renesanci. Většinou malopěstitelé obnovují historické vinice. Jen letos zapsalo ministerstvo zemědělství tři nové viniční trati v Praze a skoro deset v Čechách.

25. října 2025

Tohle není rovný souboj. Evropští výrobci hořekují nad čínským dovozem

Evropský trh zaplavuje levný dovoz z Číny, který ohrožuje místní výrobce. Kvůli politice Spojených států je navíc nával čínského zboží mnohem výraznější než před nástupem Donalda Trumpa do funkce...

25. října 2025

Dva roky okopávali ručně, místní zděšeně utekli. Víno je radost i bolest, líčí manželé

Premium

Ještě před pěti byl na okraji středočeského Řepína pár kilometrů od Mšena nevyužívaný pozemek, který v restitucích získala zpět rodina Štěpánů z Prahy. Nad ním stála ruina šatny pro dělníky, kteří...

25. října 2025

Potraviny jsou dostupnější než dřív, tvrdí analýza. Pomohl rychlejší růst mezd

Za posledních patnáct let sice ceny většiny potravin v Česku výrazně vzrostly, ale mzdy, platy i důchody rostly ještě rychleji. Domácnosti si mohou za svůj příjem dovolit více jídla než v roce 2010,...

24. října 2025

Aby dům nevyhořel. Cech nabízí pomoc majitelům fotovoltaik od zkrachovalých firem

Trh s fotovoltaikou v Česku se pročistil. Instalační firmy, jimž chyběl kapitál, odborníci a zázemí, zkrachovaly. Mnoho majitelů solárů však kvůli tomu zůstalo bez servisu a technické podpory. Cech...

24. října 2025

Koupě či výměna nemovitosti vyžaduje pečlivý servis, říká majitel realitky

Bydlení je na žebříčku preferencí Čechů stále výš. Pro ty mladé jde dokonce podle průzkumů veřejných mínění o vůbec nejdůležitější téma. „Lidé se do Prahy stěhují za prací či studiem z celé republiky...

24. října 2025  17:38

V Alze mají nové kolegy. Roboti Adam a Božena běhají, učí i pomáhají

Největší tuzemský e-shop Alza se pouští do světa, který ještě nedávno patřil spíše sci-fi filmům. Začal totiž testovat své první humanoidní roboty. Adam a Božena zatím pomáhají hlavně s výukou a...

24. října 2025  15:57

Obchvat uleví malé vesničce od tisíců aut, potřebný je i kvůli dostavbě Dukovan

Zašovice na Třebíčsku by měly za dva roky využívat silniční obchvat. Ten je zařazen mezi investice do komunikací potřebných mimo jiné kvůli chystané stavbě nového jaderného zdroje Dukovan, na které...

24. října 2025  15:07

Méně regulace, více nabídky. Experti radí, jak na nedostupné bydlení

Nedostatek bytů je potřeba řešit především skrze větší nabídku, shodli se na tom účastníci diskuse o dostupném bydlení v Liberálním institutu v Praze. Podle některých odborníků dostupnost bydlení...

24. října 2025  12:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Češi mají přístup k moři, žertoval polský premiér. Otevřel poslední úsek dálnice

Polský premiér Donald Tusk oznámil v oficiálním videu, že Česko získalo přístup k moři. Za prohlášením není žádný nečekaný územní zisk na baltském pobřeží, ale dokončení posledního kousku polské...

24. října 2025  10:54

I zločinci sázejí na nejlepší vybavení. Výrobce plošin využil loupež v Louvru k reklamě

Při nedávném vloupání do Louvru za pomoci výsuvné plošiny zmizely z nejslavnější galerie světa šperky v hodnotě přibližně 88 milionů eur. Bez pomoci jedné německé firmy by však tento čin...

24. října 2025  10:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.