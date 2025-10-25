Restaurace otevřela v říjnu, nejdříve pro zvané a nyní funguje v testovacím režimu. Ostrý provoz šéfkuchař a provozovatel Šnyclu Jan Punčochář plánuje na začátek listopadu.
„Aktuálně už nejsme jen na pozvánku, ale fungujeme naplno pro všechny, ovšem je nutné si udělat rezervaci přes náš provizorní web. Kapacitu zatím držíme omezenou, abychom mohli vše doladit do detailu,“ uvedl Punčochář.
Servírováno na cibuláku
Šnycl je již jeho druhým projektem po úspěchu restaurace U Matěje na Hanspaulce. Dvoupatrový prostor kombinuje útulnou atmosféru a moderní prvky. V přízemí se nachází výčep s možností přímo vidět do kuchyně, v prvním patře jsou míst k sezení. Interiér je laděný do přírodních materiálů, což spolu s vybraným osvětlením vytváří pohodovou atmosféru.
|
V Hell’s Kitchen bude řádit i číšník a bavič Martin Hranáč z VyVolených
Menu staví Punčochář na tradiční rakousko-české kuchyni, s důrazem na kvalitní a sezonní suroviny. „Hosté si mohou vybrat z různých druhů řízků včetně vegetariánských variant a dalších specialit, jako jsou špecle, tafelspitz nebo sladké dezerty typu apfelstrudel. Servírujeme je na českém porcelánu ve stylu cibuláku,“ popisuje šéfkuchař.
Hosté si mohou vybrat z jídelního lístku hned několik druhů řízků – Signature „Šnycl“ na kosti za 295 Kč, šťavnaté smažené kuře v máslové bulce s ledovým salátem, estragonovou majonézou a marinovanými citrony za 285 Kč, vídeňský telecí řízek s bramborovým salátem za 495 Kč a také řízek podle denní nabídky. Nechybí ani gothaj s octem a cibulí za 105 Kč či dvě polévky po 95 Kč. Na čepu je Prazdroj 0,45l za 73 korun.
Radost z jídla
Restaurace vznikla díky 51 akcionářům, kteří podpořili i jeho první podnik. Punčochář věří, že Šnycl má potenciál stát se ikonickým místem pro milovníky řízků v Praze. „Celý koncept vznikl z mé touhy vytvořit místo, kde se setká poctivost s gastronomickou odvahou a radostí z dobrého jídla,“ dodává. Smlouva na prostory je uzavřena na 25 let, což potvrzuje dlouhodobou vizi projektu.
|
Každý den oběd v restauraci je luxus. V cizině to není běžné, říká Jan Punčochář
Prostory dříve využívaly podniky Piggies, RED Pif a před pandemií také Potrefená Husa. Od covidu se zde vystřídalo několik gastrokonceptů, avšak žádný z nich se dlouhodobě neuchytil.
Na otázku, kdo ve Šnyclu vaří, Punčochář odpovídá: „Mám skvělý tým kuchařů. Někteří přišli ze U Matěje a já sám jsem ve Šnyclu téměř každý den, abych hlídal kvalitu a vychytával detaily v každém jídle. O post šéfkuchaře se stále soutěží v televizní show Hell´s Kitchen, takže nemohu víc prozradit.“
Původně měla druhá restaurace vzniknout úplně na jiném místě, a to poblíž restaurace U Matěje, což loni Jan Punčochář zmínil během rozhovoru. Z původního plánu sice sešlo, ale šéfkuchař zůstává optimistický. „Nápad si v hlavě stále držím a věřím, že najdeme prostor, který se pro moji vizi další restaurace bude dobře hodit.“