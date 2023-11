V Monínci již zahájili zimní sezonu. K zasněžování používají loňský sníh

Díky technologii Snowfactory, které umožňuje vyrobit sníh i při teplotách do 15 °C a unikátnímu způsobu uskladnění přírodního i technického sněhu a následné recyklaci může zimní sezona na Monínci odstartovat už v polovině listopadu. „Po uplynulé zimní sezoně jsme se rozhodli uskladnit zbylý přírodní a technický sníh na příští zimu. Opakovaná recyklace sněhu je krokem k udržitelnost i úspoře energií,“ vysvětluje ředitel Areálu Monínec Jaroslav Krejčí mladší.

V České republice jde o pilotní projekt uchovávání sněhu mimo zimní období na sjezdovce. „Jsem rád, že se na Monínci rozhodli pro realizaci tohoto projektu a podpořili ho,“ říká ředitel Michal Ritter ze Snow Support, společnosti zabývající se optimalizaci provozu a poradenství pro lyžařská střediska.

Na Monínci zbylý sníh z minulé zimní sezony uchovali přes léto a podzim pod speciálními plachtami, aby ho mohli nyní znovu použít. Jde o optimalizaci provozu Skiareálu Monínec, snížení energetické a finanční náročnosti provozních nákladů vzhledem k jejich nárůstu. Kromě úspory elektřiny takzvanou recyklací sněhu dochází k zadržování vody v krajině, a tím i úspoře vody.

Datum nehraje roli

„Dalším faktorem je jisté otevření areálu, kdy díky Snow storage je skiareál schopný garantovat otevření sjezdovky ke stanovenému datu bez ohledu na počasí. Je to jedna z technologií optimalizace provozních nákladů, kterými se firma Snow Support zabývá ve spolupráci s Norwegian Snow Consulting,“ popisuje Ritter.

Uvedl, že v Česku se již několik let uchovává sníh přes léto v Novém Městě na Moravě, ale jiným způsobem, jenž se obtížně aplikuje na sjezdovky. A proto se v Monínci zvolila metoda Snow storage.

Dalším progresivním areálem kromě Monínce je Horský resort Buková Hora, jenž o technologii přemýšlí a doufám, že se v budoucnu přidají další. Vše bude záležet, jak se v kterékoliv lokalitě v Česku k technologii Snow storage postaví odbory Životního prostředí, CHKO nebo Národních Parků a zda jí budou vnímat jako pozitivní technologii pro životní prostředí a tím pomůžou Skiareálům být ekologičtější.

Tato metoda se využívá také v Alpách a Skandinávii. K vidění je v lyžařských oblastech Davos, Livigno, Lillehammer a dalších. „Letos jsme realizovali projekt Snow storage pro snowpark ve Skiresortu Kläppen ve Švédsku. Hodně technologii využívají areály, kde se pořádají světové poháry v zimních disciplínách,“ zeširoka popisuje ředitel ze Snow Support.

V prvních dnech bude zimní sezona lyžařům otevřena pouze pro večerní lyžování standardně od úterý do soboty. S denním lyžováním se počítá vždy od pátku do neděle od 9 do 16 hodin. Kromě toho mohou lyžaři začátečníci využít i lyžařskou školu pod Novou Javorkou, která je pro objednané otevřena každý den od 9 do 16 hodin. Spuštění lanové dráhy se plánuje v období od 8. do 20. prosince.