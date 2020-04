PŘEHLEDNĚ: Čím Sněmovna podpořila ekonomiku

25 000 pro OSVČ

Na takzvaný kompenzační bonus nakonec dosáhne většina OSVČ. Oproti původním představám není potřeba vykazovat žádný propad příjmů. Na podporu dosáhnou osoby samostatně výdělečně činné podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

Podpora se týká všech, kteří vykonávají svou činnost jako hlavní, případně jako vedlejší, pokud při tom pobírají důchod, jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené, pečují o zdravotně postiženého nebo jsou studenti. Zaměstnanci jsou z podpory vyloučeni.

Žadatelé musí doložit čestným prohlášením, že kvůli koronaviru nemohli vůbec nebo zčásti vykonávat svou obvyklou práci. Formuláře k žádosti zveřejní Finanční správa na svém webu.

Odklad splátek úvěrů

Jednotlivci i firmy budou moci přerušit buď na tři, nebo šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení si mohou vybrat.

V případě jednotlivců se odkládá splácení úroků i jistiny, ale úročení poběží dál. U firemních úvěrů bude pozastaveno jen splácení jistiny.

Odložení splátek bude pro klienty dobrovolné a nebudou s ním spojeny žádné poplatky.

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu.

Odložit splátky nejde u kreditních karet, kontokorentních úvěrů, revolvingových úvěrů a operativního leasingu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých dlužník k 26. březnu měl zpoždění se splátkou delší než 30 dnů.

Nájemné

Nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat výpověď z bytu kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné za nájemné ale budou muset splatit do konce letošního roku.

Vláda původně navrhovala lhůtu na neplacení nájemného do konce září a ochranou lhůtu do konce května 2021.

Splátky nájemného bude možné odsunout v případě, že nájemník doloží, že nemůže platit kvůli snížení svých příjmů kvůli epidemii koronaviru. Sněmovna dodatečně rozhodla o tom, že nájemník bude muset předložit potvrzení od úřadu práce. Náležitosti potvrzení má stanovit metodický pokyn.

Zákon zároveň odkládá splátku půjčky od Státního fondu rozvoje bydlení. Lidé, kteří žádali v rámci bydlení pro mladé, bytová družstva nebo společenství vlastníků jednotek, budou moci požádat o odložení splácení úvěrů, a to až do 30. listopadu.

Další opatření spočívá v prodloužení lhůt pro doručení vyúčtování v domě s byty podle zákona o službách. Vyúčtování by mělo být hotové do konce dubna. Protože odečty tepla a teplé vody v mnohých bytech dálkově nelze udělat, má být odloženo vyúčtování o čtyři měsíce až do 31. srpna.

Nájemné pro podnikatele

Firmy, které jsou v nájmu a kvůli vládním opatřením musely zavřít své provozy, budou moci požádat o odklad nájmu za období od 12. března do 30. června. Na uhrazení splátek budou mít čas do konce letošního roku.

Zákaz jednostranného ukončení nájmu se bude vztahovat jen na neplacení nájemného, ale nikoliv neplacení energií a dalších služeb, shodli se poslanci.

Ochrana u úvěrů i pro OSVČ

Poslanci omezili maximální možnou výši úroků ze spotřebitelských úvěrů, které nebyly spláceny déle než 90 dnů. Zároveň omezili i výši sankcí pro OSVČ za opožděné splátky úvěrů. Při prodlení delším než tři měsíce pokuta nebude moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky. Dosud toto omezení platilo jen u úvěrů pro běžné spotřebitele.

Věřitel tak bude mít u dlužníka, který by byl za splnění dalších podmínek v úpadku podle insolvenčního zákona, právo pouze na dvojnásobek zákonného úroku z prodlení, smluvní pokutu 0,1 procenta denně, maximálně však polovinu zapůjčené částky a na účelně vynaložené náklady na vymáhání dluhu.

Patrik Nacher @PatrikNacher V rámci legislativní nouze se povedlo něco, po čem volám už roky – zastropování sankcí a pokut u spotřebitelských úvěrů už se týká i OSVČ, nejen fyzických osob. Řada nepoctivých věřitelů kvůli tomu nutila klienty udělat si účelově živnostenské oprávnění. S tím je konec. oblíbit odpovědět

Airbnb a vouchery

Tuzemské cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh.

Poukazy budou chráněny zárukou pro případ úpadku cestovní kanceláře. Poukaz budou moci odmítnout senioři nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat. Na návrh sněmovního výboru rozšířila Sněmovna tento okruh lidí také o osamělé samoživitelky a samoživitele a také o školy v případě školních zájezdů.

Zprostředkovatelé turistického ubytování v soukromí formou digitálních platforem typu Airbnb budou také nově povinni sdílet s českými úřady informace o uzavřených smlouvách. Nová povinnost by mohla měla pomoci při trasování lidí, kteří přišli do styku s člověkem nakaženým novým typem koronaviru.

Insolvence a exekuce

Pravidla insolvencí i exekucí se změní. Podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Do konce června budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých věcí i nemovitostí.

Pozastavení exekucí movitých věcí se nebude týkat například dluhů na výživném a za újmy na zdraví a z úmyslných trestných činů. Pokračovat budou moci exekuce nemovitostí, v nichž dlužník nemá trvalý pobyt.

Jednodušší úřadování - příspěvky a bezdlužnost

Nezaměstnaní se budou moci hlásit do evidence uchazečů o zaměstnání i na dálku, nebudou muset na úřady práce osobně. Firmy, které zaměstnávají postižené, nebudou muset dokládat kvůli státním příspěvkům na jejich mzdy a dalším dotacím bezdlužnost. Podobně to bude platit i pro firmy, které požádají o příspěvky na mzdy zaměstnanců v rámci takzvaného kurzarbeitu.

Pro letošní druhé čtvrtletí nebudou muset plošně přehodnocovat výši příspěvků na bydlení, přídavků na dítě a zvýšení příspěvků na péči. Lidé nebudou muset dokládat úřadům příjmy nebo vynaložené náklady za první letošní tři měsíce, bude se vycházet z předchozích.

Pirátka Olga Richterová prosadila zakotvení stejného principu i pro třetí čtvrtletí, a to u přídavku na dítě a příspěvku na bydlení. Podmínkou by bylo to, že úřady práce k červenci neobnoví plný provoz.

ČNB a rozpočtové omezení

Česká národní banka získala širší možnosti obchodování na trzích. Bude moci obchodovat s cennými papíry s delší splatností a s více institucemi a nakupovat více například státní dluhopisy. Proti původnímu vládnímu plánu však poslanci omezili toto rozšíření časově, a to do konce příštího roku. Rozšíření obchodů může pomoci státu při vydávání státních dluhopisů.

Sněmovna schválila i novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, která umožní pro příští rok zvýšit strukturální deficit až na čtyři procenta hrubého domácího produktu. To je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. Podle ministerstva financí je cílem této změny umožnit práce na přípravě státního rozpočtu na příští rok i roky další.

Co prošlo minule

Na předešlé mimořádné schůzi poslanci odhlasovali odpuštění minimálních povinných plateb a ošetřovné pro OSVČ, prodloužení ošetřovného pro zaměstnance, nebo odklad EET. - čtěte zde