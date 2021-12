Sněmovna řeší zrušení DPH na energie pro celý příští rok

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Poslanci ANO chtějí projednat na mimořádné schůzi novelu, jež by umožnila stanovit nulovou sazbu daně z přidané hodnoty u elektřiny a plynu na celý příští rok. Standardně podléhají sazbě 21 procent. Dosluhující kabinet schválil nulovou sazbu dočasně na letošní listopad a prosinec.

„Vzhledem k prudkému nárůstu globální ceny energií, které mají za důsledek zdražování energií, se navrhuje změnit zákon o dani z přidané hodnoty tak, aby na dodání elektřiny a plynu bylo namísto základní sazby daně uplatněno osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, čímž dojde ke zmírnění této situace, které nejvíce dopadá na nízkopříjmové rodiny a malé podnikatele,“ argumentují předkladatelé v důvodové zprávě.

Podle ní by to znamenalo výpadek příjmů rozpočtu ve výši zhruba dvou miliard korun měsíčně.

Kritici tomuto plánu vyčítají, že příliš nepomůže těm, kdo teď pomoc potřebují nejvíce.

„V celé zemi pravděpodobně nenajdeme jediného člověka, kterému by odpuštění DPH vykompenzovalo zvýšené ceny energií. Někomu překompenzuje, někomu ani zdaleka nedokompenzuje. A všem to z dlouhodobého hlediska může uškodit,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland.

To však ministryně financí v demisi Alena Schillerová odmítá. „Argument, že to není systémové řešení… My jsme ve velmi nesystémové době,” uvedla Schillerová a poukázala na prognózy růstu cen energií pro příští rok. „Jestli budoucí vládnoucí koalice říká, že má systémové řešení, tak kde je?“ dodala. Cílená sociální opatření by podle ní byla administrativně složitá a časově náročná.

Problematický je i fakt, že návrh je v současné době v rozporu s právem EU, což předkladatelé sami přiznávají. „Navrhovaná právní úprava není slučitelná s právem Evropské unie, neboť to neumožňuje zavést osvobození od daně s nárokem na odpočet daně na dodání elektřiny a plynu. Česká republika vyjednává možnost aplikovat jak sníženou sazbu, tak i osvobození od daně. Nicméně z důvodů nutnosti reagovat na aktuální kritický stav je tato navrhovaná úprava předkládána, aniž by tato úprava na úrovni Evropské unii byla schválena.“

V návrhu programu je také novela o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která předpokládá převedení části peněz z výnosů z prodejů povolenek do státního rozpočtu. Celkově má jít o zhruba 17 miliard korun, které mají jít následně podle představ končícího kabinetu na zmírnění sociálních dopadů vysokých cen energií.

Za obdobným účelem chtějí poslanci ANO projednat ve Sněmovně také novelu o podporovaných zdrojích energie. Jejím cílem je umožnit, aby byla domácnostem kompenzována část regulované ceny elektřiny.