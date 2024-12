Z Česka se loni vyvezlo 220 tun šneků. Jejich dovoz byl dvojnásobný

Vývoz šneků z produkce tuzemských farem ale zatím zaostává za importem těchto plžů ze zahraničí, který loni obnášel takřka 426 tun a jeho finanční hodnota činila 46 milionů korun, vyplynulo z databáze zahraničního obchodu.

Šneci z tuzemska jsou díky své kvalitě prodáváni v zahraničí za vyšší cenu, dovážení šneci jsou naopak zpravidla levnější.

Šneky v Česku chová několik farem. Největší z nich v okrajové části Prahy ročně vyprodukuje 30 tun šneků, což odpovídá přibližně 12 milionům jedinců. Rostoucí dovoz levných šneků ze zahraničí letos v Česku nepříznivě ovlivnil poptávku po tuzemských šnecích dodávaných do restaurací a prodejen. Pokles zájmu zákazníků eviduje například šnečí farma v Nahošovicích na Přerovsku, která ročně může vyrobit až deset tun hotových produktů ze šnečího masa.

„Před Vánocemi poptávka ve srovnání s předchozími roky klesla zhruba o 30 procent a podobné to bylo i po celý rok. Přisuzujeme to tomu, že na tuzemském trhu jsou letos ve větší míře k dostání dovážené produkty ze šnečího masa, které mají nižší cenu a bohužel také kvalitu,“ řekl jednatel farmy Vlastimil Čevela.

Farma v Nahošovicích má vnitřní a venkovní chov severoafrických šneků Helix aspersa Maxima i zpracovatelkou část. Svými produkty zásobuje špičkové restaurace po republice, především v Praze. Na šnečím masu z Nahošovic si pochutnávají například hosté restaurace v Tančícím domě či zámeckého hotelu Chateau St. Havel. Některé výrobky z farmy lze koupit v internetových obchodech s potravinami i v pražském hypermarketu Globus. Část produkce farma exportuje, zejména do Francie.

Kuchyňská úprava syrového šnečího masa v domácích podmínkách je podle Čevely velmi zdlouhavý proces. „Naše produkty si zákazník vloží do trouby na deset minut a poté je už může jíst,“ podotkl Čevela.

Před vánočními svátky je podle Čevely největší poptávka po šnecích s bylinkovým máslem, z nichž lze v restauraci či doma rychle a snadno připravit šnečí delikatesu. „Jako novinku jsme zavedli hluboce zamrazené šneky s bylinkovým máslem. Jednáme se společností Makro o dodávkách tohoto výrobku do sítě jejich velkoobchodních prodejen. Měly by tam být k dostání příští rok,“ řekl Čevela.

Zahraniční obchod s hlemýždi Vývoz v mil. Kč Vývoz v tunách Dovoz v mil. Kč Dovoz v tunách 2014 34,4 240,4 25,3 373,5 2015 47,9 194,9 49,6 762,7 2016 63,1 257,8 42,6 419,7 2017 55,1 234,5 36,9 511,8 2018 58,1 220,2 45,2 437,5 2019 42,6 220,8 60,4 626,5 2020 48,8 164,1 21,9 143,84 2021 66,8 279,6 64,8 703,5 2022 67,1 253,1 51,7 455,2 2023 88,5 218,9 45,9 425,5 2024* 77,6 161,2 63,3 438,8 * - údaj za leden až říjen Zdroj: ČSÚ

Šnečí maso je spojováno hlavně s francouzskou gastronomií, tradici má ale i v české kuchyni. „Za první republiky, kdy byl patrný francouzský vliv na kuchyni mnohých předních českých hotelů, nebyly šnečí pokrmy ničím výjimečným. Většinou se ale jednalo o šneky zahradní sbírané v přírodě,“ uvedl Čevela.

Tradici v roce 1948 na 40 let přerušil nástup komunistů k moci. „Komunisté ze šneků udělali buržoazní jídlo a dělník je nesměl jíst. Přitom oni sami organizovali sběry a šneky vyváželi do Francie. Češi na šneky za 40 let zapomněli a teď jim zas začínají chutnat,“ řekl Čevela.