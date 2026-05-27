Rolls-Royce si jako dodavatele dílů modulárních reaktorů vybral plzeňskou Škodu JS

Autor:
  16:21
Britská společnost Rolls-Royce oznámila, že si vybrala společnost Škoda JS jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových jaderných komponent malých modulárních reaktorů (SMR). Týká se to stěžejních dodávek jaderného ostrova SMR – reaktoru, jeho vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu. Jde o první obchodní dohodu mezi oběma firmami týkající se přímo vývoje a výroby SMR.
Strojní vybavení pro výrobu malých modulárních reaktorů (SMR) ve ŠKODA JS. (31. července 2025) | foto: ŠKODA JS

„Jedná se o zcela zásadní posun. Znamená to, že se naše firma v celosvětové konkurenci jako ryze český výrobce zapojila do globálního dodavatelského řetězce prudce rostoucího oboru jaderné energetiky a bude mít zásadní roli na projektech SMR nejen v České republice,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS a.s. Karel Bednář.

Jak dodává, jde o velmi prestižní záležitost a potvrzení schopností firmy zajistit spolupráci na vývoji a výrobě reaktoru a ostatních dílů SMR pro Rolls-Royce. „Týká se to konkrétně tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí, víka reaktoru, kompenzátorů objemu a ostatních těžkých komponent,“ upřesňuje Bednář.

Plzeňská společnost již zahájila vývojové a konstrukční práce na všech zmiňovaných zařízeních. S výrobou firma následně počítá jak ve své Reaktorové hale, tak i v budově někdejší sousední kalírny, do jejíhož brownfieldu loni investovala. Navázání partnerství Rolls-Royce se ŠKODA JS otevírá příležitosti pro další české dodavatele.

Program SMR předpokládá výstavbu desítek projektů v horizontu následujících dekád, uvádí ČEZ. Výběr dodavatele navazuje na dosavadní spolupráci mezi společnostmi ČEZ a Rolls-Royce SMR. Cílem je postavit první malý modulární reaktor v České republice přibližně v polovině 30. let.

Reaktorový set včetně tlakové nádoby reaktoru patří mezi klíčové části jaderné elektrárny. Plzeňská Škoda JS má dlouholeté zkušenosti s výrobou těchto komponent.

„Zakázka od Rolls-Royce SMR tak ještě více prohloubí její jaderné know-how a posílí pozici na globálním trhu. Výběr dodavatelů pro komponenty jaderného ostrova navazuje na nedávný podpis inženýrské smlouvy mezi Rolls-Royce SMR a ČEZ, řekl člen představenstva společnosti ČEZ Tomáš Pleskač. Zároveň potvrdil, že ČEZ je také připraven investovat do rozvoje kapacit ŠKODA JS v horizontu příštích let v případě rostoucího zájmu po výstavbě malých modulárních reaktorů od Rolls-Royce SMR. „Těší mě, že se projekt malých modulárních reaktorů posouvá kupředu,“ dodal Pleskač.

Pro dodávky klíčových komponent jaderného ostrova zvolil Rolls-Royce SMR strategii dvou dodavatelů, vedle plzeňské Škoda JS se jedná o Doosan Enerbility. Takzvaná „dual source strategy“ posiluje stabilitu dodavatelského řetězce, snižuje riziko zpoždění i závislost na jednom dodavateli.

„Reaktor jako takový patří mezi nejdůležitější dlouhodobě dodávané položky při výstavbě jaderných elektráren. Výběr strategických dodavatelů již v této fázi projektu zajišťuje, že tyto zásadní komponenty budou navrženy přesně podle technologických potřeb nových malých modulárních reaktorů,“ uvedla ředitelka pro provoz a dodavatelský řetězec společnosti Rolls-Royce SMR Ruth Todd.

Každá elektrárna Rolls-Royce SMR bude vyrábět 470 MWe stabilní, cenově dostupné a bezemisní elektřiny. Jde o objem, který by vystačil k pokrytí spotřeby jednoho milionu domácností po dobu nejméně 60 let. Součástí budoucího energetického mixu České republiky budou malé modulární reaktory po boku velkých jaderných zdrojů, plynových elektráren a obnovitelných zdrojů.

Britská společnost Rolls-Royce SMR postaví první tři malé modulární reaktory v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu (Velká Británie). Jde o místo, kde již dříve fungovala jaderná elektrárna. Společnost Rolls-Royce SMR vybrala britská vládní organizace Great British Energy – Nuclear (GBE-N) jako preferovaného dodavatele malých modulárních reaktorů (SMR) v Británii. V Česku plánuje ČEZ ve spolupráci s Rolls-Royce SMR postavit až 3 gigawatty malých modulárních reaktorů. První český SMR by měl vyrůst také v tradiční jaderné lokalitě, a to v sousedství Jaderné elektrárny Temelín.

