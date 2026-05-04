Závody o první modulární reaktor pokračují, v Kanadě již vylili první beton

Dáša Hyklová
  16:00
V kanadské jaderné elektrárně Darlington začaly v rámci nového jaderného projektu výstavby čtyř malých modulárních reaktorů (SMR) stavební práce. Realizuje je aliance společností GE Vernova & Hitachi, která je v současnosti považována za lídra v reálné implementaci SMR. Britský gigant Rolls-Royce SMR, který uzavřel smlouvu také s ČEZ, je dominantním hráčem na evropském trhu.
Vizualizace malého modulárního reaktoru GE Hitachi, který se staví v rámci nového jaderného projektu v kanadském Darlingtonu v provincii Ontario. (4. května 2026). | foto: OPG

Skupina ČEZ podepsala minulý měsíc s britskou společností Rolls-Royce SMR smlouvy týkající se přípravných pracích pro první malý modulární reaktor (SMR) v Temelíně. Zatímco Rolls-Royce se nachází ve finální fázi papírování a přípravy dodavatelského řetězce, aliance GE Vernova & Hitachi již vylila v kanadské provincii Ontario v lokalitě Darlington v rámci plánované výstavby 4 malých modulárních reaktorů typu BWRX-300 již „první beton“.

Je to zcela nový jaderný projekt, v Darlingontu totiž funguje nejmodernější jaderná elektrárna v zemi. Její výstavba začala v roce 1982 a první blok byl uveden do provozu o deset let později. Postupně byly spuštěny 4 bloky s reaktory typu CANDU pokrývající dnes zhruba 20 procent potřeby elektřiny v celém Ontariu.

​Obří modul Basemat, který bude sloužit jako základ reaktorové budovy pro první malý modulární reaktor v zemi G7, byl 30. dubna usazen 35 metrů pod zemí ve vykopané šachtě reaktorové budovy, informoval známý portál worldnuclearnews.org.

Kanadský malý modulární reaktor má již základy

S hmotností téměř 953 tun, což je více než váží tří letadla Airbus A380 dohromady a průměrem 37 metrů je základ pro integrovanou budovu reaktoru a ochrannou obálky tzv. kontejnment. Byl vyroben, svařen a smontován v jednom kuse, než byl na místo zvednut jedním z největších pásových jeřábů na světě. Podle společnosti Ontario Power Generation (OPG) je to poprvé v Kanadě, kdy byl základ pro budovu reaktoru sestaven modulárně, čímž se „vkládá ‚M‘ do názvu SMR“, uvádí OPG.

U konvenčních velkých jaderných elektráren se za bod, kdy se projekt stává rozestavěným jaderným blokem, obvykle považuje nalití prvního betonu pro základovou desku reaktoru.

Modul Basemat obsahuje komponenty vyrobené z ocelového kompozitu s membránovou deskou, inovativního a průlomového modulárního ocelobetonového materiálu, který vyrobila společnost OPG a její partneři z celého Ontaria.

Reaktor v kontejneru. Kanada chce být jedničkou nové technologie

„Položili jsme základy nového jaderného reaktoru, který vznikne v Ontariu po více než 30 letech,“ konstatoval Stephen Lecce, ministr energetiky a dolů této kanadské provincie. Jak zdůraznil, dodavatelský řetězec SMR přinese do ontarijské ekonomiky přes 500 milionů kanadských dolarů (přibližně 7,65 miliardy Kč), uvádí tisková zpráva zveřejněná portálem news.ontario.ca.

„S položením základů prvního malého modulárního reaktoru v projektu Darlington New Nuclear Project můžeme již začít s výstavbou. Projektový tým nyní pokračuje ve výstavbě konstrukce budovy reaktoru, vnitřních systémů a komponent,“ uvedla Nicolle Butcherová, prezidentka a generální ředitelka společnosti OPG. Jak dodala, je to milník, který se připravoval několik měsíců a vyžadoval precizní práci zaměřenou na detaily a bezpečnost, stejně jako velký výkon specializovaných odborníků a projektových manažerů z celého Ontaria.

Provincie Ontario schválila společnosti OPG zahájení výstavby prvního ze čtyř malých modulárních reaktorů GE Hitachi BWRX-300 plánovaných v lokalitě Darlington New Nuclear Project loni v květnu, několik týdnů poté, co Kanadská komise pro jadernou bezpečnost (CNSC) vydala stavební licenci. Počáteční přípravné práce na lokalitě začaly na podzim roku 2022 a byly dokončeny začátkem roku 2024, což umožnilo zahájení hlavních přípravných prací. Společnost nedávno podala u CNSC žádost o licenci k provozování elektrárny.

Cílem GE Hitachi je dokončit výstavbu v roce 2029 a komerčně jej spustit v roce 2030. Díky tomu, že vycházejí z již licencovaného velkého reaktoru ESBWR, byl jejich schvalovací proces rychlejší. Firma také masivně expanduje do Evropy, konkrétně do Polska a jihovýchodní Asie, kde letos v březnu podepsala nová memoranda o výstavbě svých reaktorů.

Kapesní reaktory ty velké nenahradí. Spíše uhelné elektrárny a teplárny

Malé modulární reaktory plánuje stavět také společnost NuScale Power s modelem VOYGR-6, což je elektrárna tvořená šesti moduly, každý o výkonu 77 MW. NuScale se stala první americkou firmou, která získala standardní schválení designu od úřadu pro jadernou bezpečnost USA (NRC). Loni v květnu získala další klíčová povolení a letos v únoru bylo potvrzeno finální investiční rozhodnutí pro několik projektů. Společnost je velmi aktivní například v Rumunsku, konkrétně v lokalitě Doicești nacházející se 90 kilometrů severozápadně od Bukurešti, kde probíhá licenční proces ,ale také geotechnické průzkumy pro přípravu staveniště.

Reaktor Rolls Royce má být výkonnější

Zatímco aliance GE Vernova & Hitachi je v současnosti považována za lídra v reálné implementaci díky projektu v Kanadě, britský gigant Rolls-Royce SMR se stal dominantním hráčem na evropském trhu.

Česká sázka na malé jádro od Rolls Royce zatím vychází. Máme náskok, hlásí firma

Smlouva s ČEZ z 24. dubna navazuje na strategické partnerství z října 2024, v rámci kterého ČEZ získal v britské firmě přibližně 20procentní podíl. ​Dohoda představuje přechod od teoretických plánů k reálné přípravě stavby. Smlouva odemyká konkrétní inženýrské a projekční práce pro první malý modulární reaktor v České republice, který má vyrůst právě v areálu jaderné elektrárny Temelín.

Týká se také spuštění prací na projektové, technické a licenční dokumentaci, která je nezbytná pro získání stavebních povolení. Cílem je získat všechna potřebná povolení kolem roku 2030, přičemž samotné spuštění prvního bloku se očekává ve druhé polovině 30. let.

Vizualizace malého modulárního reaktoru společnosti Rolls Royce SMR

V Česku se plánuje výstavba modulárních reaktorů o celkovém výkonu až 3 gigawattů. Kromě Temelína se jako o dalších lokalitách uvažuje například o Tušimicích. Partnerství není jen o stavbě v ČR, obě firmy chtějí společně nabízet tuto technologii i v dalších evropských zemích a zapojit do dodavatelského řetězce český průmysl.

Giganti sázejí na malé jádro. ČEZ postaví modulární reaktory

Firma Rolls-Royce je jedinou společností s vícero smluvními závazky k dodávkám jednotek v Evropě a ve Velké Británii již prochází finální fází regulačního schvalování (GDA). Firma letos v březnu úspěšně postoupila do třetí a finální fáze posuzování designu. V tomto má Rolls-Royce mírný náskok v rámci britské byrokracie, ​GE Hitachi loni v prosinci dokončil teprve 2. krok v rámci GDA.

Pokud by se však měl hodnotit projekt podle „prvního betonu“ a harmonogramu spuštění do provozu, má Rolls-Royce SMR za GE Hitachi zpoždění přibližně 3 až 4 roky, upozorňují odborníci. GE Hitachi získal náskok díky silné podpoře kanadské vlády a dřívějšímu startu reálné výstavby. Společnost Rolls-Royce však sází na to, že její reaktor je o 50 procent výkonnější (470 MWe proti 300 MWe u GE), což by v případě zpoždění mohlo kompenzovat lepší ekonomikou provozu v budoucnu.

