Les jeřábů staví novou Prahu. Sledujte, jak se rodí Smíchov City

Londýnské letiště Heathrow se potýká s rozsáhlým výpadkem proudu kvůli požáru elektrické stanice zásobující letiště. Obří dopravní uzel je uzavřený po celý pátek, oznámilo to vedení letiště. Změna...

Celnický balíček sestávající ze 117 dílčích zákonů, který v únoru prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně, míří do další fáze legislativního procesu. Návrh přináší změny v kompetencích Celní...

Po čtyřech letech se módní značka Queens vrací do kamenných obchodů. Vlajková prodejna, nyní pod mateřskou skupinou Footshop, v centru Prahy se otevřela v pátek 21. března. Obchod se rozkládá na 300...

Nosit vlastní obědy do jídelny? Absolutní nesmysl, znělo za klepotu vařeček

Velká změna školního stravování se dočkala kritiky na sněmovním semináři. Mimo jiné kvůli tomu, že připouští možnost nošení vlastního jídla do jídelen, kde by se následně ohřívalo. Je to absolutní...