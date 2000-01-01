náhledy
Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží po autobusové stanoviště Na Knížecí největší souvislé staveniště v Česku. Hlavní část výstavby by měla být dokončena do dvou let, poslední objekty později. Konkrétně se zde počítá s rokem 2032.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Od roku 2023 se území stalo neprůchozí i ze směru mezi Nádražní a Radlickou ulicí po demolici lávky, která musela ustoupit plánované modernizaci smíchovského nádraží a přestavbě celého území. První optimistický termín pro dokončení nového přemostění kolejiště (rok 2026) se už splnit určitě nepodaří. S dokončením nového přemostění kolejiště se počítá v roce 2028. Tehdy by měl být dokončen také hlavní bulvár a dnešní staveniště se má otevřít veřejnosti.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Ponese jméno bývalé ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightové a jeho základní podoba je už docela patrná. Podle výšky svodů odpadní vody je ale patrné, že do něj bude potřeba dosypat ještě něco málo přes metr zeminy.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Otevření prostoru v roce 2028 souvisí s přesunem sídla České Spořitelny. Ta má nové budovy přebírat právě v tomto roce a vymínila si, že se její zaměstnanci nebudou stěhovat na staveniště, ale do hotového upraveného prostoru.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Kvůli objemu betonářských prací bylo nutné na místě stavby zřídit vlastní betonárku.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Ta provoz ukončí letos na podzim, kdy budou hrubé stavby na největších objektech hotové.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Zde pohled k sousedům. Na zastřešenou platformu vlakového nádraží budou svedeny autobusové linky. Vznikne tak moderní terminál propojený s prostorem komerčním a bytovým prostorem nového Smíchova nadzemní platformou. Zhruba v místech, kde je dnes složený materiál vznikne nová okružní křižovatka.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Samotný příjezd do podzemních garáží bude mít hydraulické zábrany proti vjezdu. Ty by měly zabránit případnému teroristickému útoku.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Administrativní budovy budou mít pro příjezd do podzemních garáží vlastní příjezdovou cestu, aby se předešlo dalšímu skokovému zatížení Radlické.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jižní část území bude přímo napojená na dopravní terminál. Budou tu hlavně administrativní prostory, je vyhrazena i veřejnosti. Vzniká zde hotel a prostor pro nákupní zónu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Podobu už začíná mít i průčelí budov směřující do Radlické ulice. Ta po straně blíže k vlakovému nádraží postrádala chodník. V nové podobě bude mít průchod krytý stromořadím.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Příklad klientské úpravy původního projektu. ČEZ požadoval, aby jeho budovy byly propojeny krytými lávkami.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Vnitřní parkoviště pro zaměstnance se mělo tendenci stále rozrůstat. Investor tak musel přistoupit k tomu, že i zde se parkování zpoplatnilo.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Zde je vidět příklad podoby fasády, kterou ponese část administrativních budov. Dělníci si takto nanečisto vyzkouší sesazování jejích prvků, po dokončení prací bude tento takzvaný mock-up demontován.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
„Když se staví, tak už to jde. Horší jsou ty roky získávání razítek, které tomu předcházejí,“ říká výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Zde vzniká základ pro největší bytový objekt na celém staveništi. Označovaný je jako SM8 a bydlení tu najde přes 300 rodin. Skládá se ze dvanácti bytových domů, které budou mít stejně jako u předchozích etap projektu originální architektonickou podobu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Z předchozí etapy jsou stavebníci nejvíce pyšní na podobu domu s namodralou fasádou. Ta se skládá z nespočtu malých skleněných obkládaček. Předěl na fasádě přitom není udělaný optickým klamem, tedy jiným odstínem obkladu, ale skutečným zlomem, což nebylo jednoduché udělat.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Originální budou i chodníkové mozaiky z dlažebních kostek. To je totiž specialita Smíchova, že městské bloky mají před sebou originální vzor, který není jednotný jako u jiných městských čtvrtí. Parkoviště a technologické zázemí ale budou mít domy společné. Šetří se tím náklady.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Původní most překlenující nádražní ulici byl železničáři označovaný jako „Hřebík“. Otočený vzhůru nohama ponese budoucí cyklostezku. V okolí místa, kde je uskaldněný, vznikne škola a její sportoviště.
Autor: Michal Růžička, MAFRA