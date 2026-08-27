OBRAZEM: Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí
Šéf Meta Mark Zuckerberg si koupil novogotický zámek z roku 1830 v Irsku
Zakladatel a generální ředitel americké internetové společnosti Meta Mark Zuckerberg koupil na jihovýchodě Irska zámek z první poloviny 19. století. Informoval o tom jeho mluvčí.
Volkswagen na prahu katastrofy. Situace je více než kritická, hájí Blume hluboké škrty
Společnost Volkswagen potřebuje hluboké škrty, aby si udržela konkurenceschopnost. Před zahájením klíčových rozhovorů o plánované restrukturalizaci největšího evropského výrobce vozů to v pátek uvedl...
Takový kbelík, to je apríl? Štamgasty v ikonickém podniku rozezlila změna půllitrů
„Jeden kroužek, prosím.“ Objednávka, jež v legendárních budějovických Masných krámech zazní denně nesčetněkrát. Nedávno však návštěvníkům začali čepovat oblíbený ležák od Budvaru do širokých sklenic,...
Polský Budimex se chce s dálnicí D35 blýsknout, hotovo má být dřív
První silniční zakázka polské společnosti Budimex na českém trhu získává konkrétní obrysy. Ačkoli na dálničním úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí je práce ještě dost, zástupci firmy potvrdili, že...
Zemřel zakladatel kurýrní služby Messenger David Voverka, bylo mu 58 let
V sobotu 8. srpna náhle zemřel David Voverka, který v roce 1991 založil první pražskou kurýrní službu Messenger. Bylo mu 58 let. Kurýři Messengeru zásilky doručují v charakteristickém žluto-černém...
OBRAZEM: Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí
Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...
Šéf zkrachovalé Moravia Industry dostal podmínku a má zaplatit miliony
Okresní soud v Jeseníku potrestal generálního ředitele zkrachovalé společnosti Moravia Industry Michala Lieba dvouletým vězením s podmíněným odkladem na tři roky. Zároveň musí zaplatit 4,7 milionu...
Plzeňský Prazdroj zdražuje. Ceny zvedne v průměru o 70 haléřů na půllitr
Plzeňský Prazdroj od 1. října zdraží čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva o 2,6 procenta. V průměru to znamená 70 haléřů na půllitr, cena ležáku Pilsner Urquell se...
Brněnská DRFG posiluje v Německu. Suntel kupuje 80 procent firmy GP-Projekte
Investiční skupina DRFG rozšiřuje své podnikání v Německu. Její telekomunikační divize Suntel Group získává 80procentní podíl v německé společnosti GP-Projekte, která se zabývá projektováním a...
Výrobce čipů Nvidia více než zdvojnásobil zisk i tržby, akcie přesto oslabily
Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí více než zdvojnásobil zisk i tržby. Firma v úterý oznámila, že její čistý zisk se meziročně zvýšil o 126 procent na 59,7 miliardy dolarů (přes 1,2...
Proti kyberšmejdům pomáhá rychlé ověření bankéře. Klienti o tom ale často nevědí
Většina bank na českém trhu nabízí možnost ověřit si, zda klientům volá opravdu bankéř, nebo jde o podvodníka. Stačí mít mobilní bankovnictví, kam automaticky přijde push notifikace. Klienti to však...
Výměna ve fungující firmě. Proč musel skončit šéf drah Krapinec
Rekordní investice do obnovy vozidlového parku, zvyšování dochvilnosti vlaků, ale i střídavé úspěchy i neúspěchy Českých drah v tendrech na další provoz vlaků proti soukromé i zahraniční konkurenci....
Italské resorty vrátí lyžařům miliony eur. Úřad uzavřel spor o skipasy
Italský antimonopolní úřad uzavřel případ, který otřásl největší lyžařskou oblastí světa. Sdružení dvanácti lyžařských středisek v italských Alpách Dolomiti Superski se dohodlo na vyplacení 30...
Meta se dohodla se státy USA. Spor o dětské závislosti na sítích urovná mimosoudně
Americká technologická společnost Meta Platforms se ve středu dohodla na mimosoudním urovnání sporu, v němž ji vinily téměř tři desítky států USA. Tvrdily, že sociální sítě Facebook a Instagram...
Babišův Hartenberg rozšiřuje impérium. Koupil podíl v pánské módní značce
Enterstore ze skupiny Hartenberg Holding získal osmdesátiprocentní podíl v nizozemské módní pánské značce Joe Merino. Ve středu o tom informovala investiční skupina Hartenberg Capital, která je...
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Nic podobného jsme nezažili. Předčasná sklizeň otřásá francouzskými vinařstvími
Extrémní vlny veder, které letos v létě zasáhly Francii, vyvolaly předčasnou sklizeň hroznů v oblasti Champagne i jinde ve Francii. Obvykle by si v srpnu zemědělci, kteří pěstují proslulé francouzské...
Na sankce zapomeňte, vzkázala Americe Čína. Dováží nejvíc íránské ropy
Čína ostře odmítla plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na mimořádně přísné ekonomické sankce proti Íránu. A rovnou pohrozila odvetou, pokud by opatřením začali Američané uvádět do praxe.