Ministerstvo prověří rozkrývání chobotnice šmejdů na Mělnicku

Benešová pochybnosti zmínila na konferenci „Šmejdi a jejich byznys“, kterou organizuje poslanec Patrik Nacher (ANO).

Ministryně to nezmínila explicitně, na mysli má však prověřování rozsáhlé žaloby, kterou v roce 2016 podal soukromý detektiv z Mělníka Zbyněk Prousek. Ten v trestním oznámení detailně upozornil na základě dlouhodobého sledování aktérů předváděcích akcí na 69 podezřelých firem, 34 lidí a dalších 11 lidí v roli bílých koní, na nichž končí předlužené předváděčkové firmy. Od té doby podal desítky dodatků, stěžoval si však na nečinnost zastupitelství, a také „nespolehlivé policisty“ kteří mají k prostředí „šmejdů“ blízko.

Na žalobu upozornila MF DNES v dubnu 2016. (čtěte Soukromý detektiv roky sledoval šmejdy, ukázal na desítky firem a lidí)

„Budu se snažit rozpohybovat systém státního zastupitelství,“ řekla Benešová na konferenci v Poslanecké sněmovně. Konkrétně se zaměří na mělnický případ. „Máme dost podání, asi 70 souborů. Je to docela vážná věc, jakási chobotnice propojená s kmotry a organizační strukturou, která má i určité prvky dělby moc. Analyzujeme to a v rámci odborů dohledů to budeme muset nějak rozhodnout. Existuje tam určité zanedbání této agendy ze strany státního zástupce,“ uvedla ministryně.

„Budu sledovat mělnický případ, chystám se tam i osobně dojet a nechám se informovat, proč to tak liknavě řešili a sehnat si k tomu víc informací,“ dodala.

Detektiv Zbyněk Prousek aktivity šmejdů sleduje od roku 2014. Rukama mu prošlo 122 obětí, které „prodejci hrnců“ připravili o téměř pět milionů korun. Odhadl, že do kapes předváděčkových firem šlo 4,5 miliardy korun ročně.

„Pokuty nepomáhají, protože šmejdi mění identitu, stávají se z nich skořápkové firmy. Šmejdi jsou rezistentní s výjimkou takzvaného trestního řízení. To je jediný způsob, jak lze jejich byznys prolomit,“ uvedl Prousek s tím, že však není vůle orgánů činných v trestním řízení nebo jim chybí odbornost.

Předváděcí akce jsou však už několik let na ústupu, podvodníci a nepoctiví obchodníci svou pozornost upřeli jinam - do prodejů energií a na internet, kde nabízejí například potravinové doplňky nebo zdravotnické pomůcky.

V boji proti energetickým šmejdům má od ledna 2020 pomoci novela zákona o ochraně spotřebitele. Díky ní by mělo být snadnější vypovídat smlouvy uzavřené s podomními prodejci, skončit by měly také triky s žárovkami, které znemožňovaly ukončení obchodního vztahu bez sankcí. Energetický regulační úřad řeší tisíce pochybení, často oprávněných, na nekalý prodej energií.

Novela počítá s omezením maximální délky trvání smlouvy na dobu určitou mezi obchodníkem a spotřebitelem na 36 měsíců. Poté se automaticky změní na smlouvu na dobu neurčitou. Zákazník bude mít také možnost vypovědět smlouvu na dobu určitou kdykoli do 15. dne před uplynutím sjednané doby. Dodavatelé totiž záměrně nastavovali příliš krátké časové období, ve kterém mohli spotřebitelé projevit svou vůli neprodloužit smlouvu.

Ministr průmyslu Karel Havlíček řekl, že prostor pro nekalé podnikání zmenší i chystaná změna energetického zákona. Obchodníci by měli být licencovaní a pod přísnějším dohledem ERÚ. Zákon má řešit i problém zneužívání plných mocí, které jsou v praxi poměrně běžným nástrojem. Nově budou plné moci limitovány.