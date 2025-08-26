Let QS2068 společnosti Smartwings, který byl z Prahy na cestě do španělské Murcie, musel nečekaně pozměnit plánovanou trasu a přistát v Barceloně.
Pilot vyslal signál „squawk 7700", který se používá jako univerzální ohlášení nouzové situace řídícím letového provozu. Může jít o mechanickou poruchu, nepříznivé počasí nebo zdravotní nouzi na palubě.
V případě letu českého dopravce k tomu pilot přistoupil „z důvodu vážných zdravotních komplikací cestujícího,“ sdělila redakci iDNES.cz tisková mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.
„K přistání na letišti v Barceloně byla vyžádána lékařská služba. Po vyložení cestujícího bude let pokračovat do cílové destinace,“ informovala mluvčí.
Dodala, že letadlo odletí z Barcelony a zamíří do cílové destinace v 16:06 hodin. Na palubě cestuje 142 lidí a na hladký provoz dohlíží šest členů posádky.