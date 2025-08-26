Let Smartwings z Prahy nouzově měnil trasu. Kvůli zdraví pasažéra přistál v Barceloně

  16:07
Letadlo Smartwings v úterý odpoledne na trase z Prahy do jihošpanělské Murcie vyslalo nouzový signál. Po dvou hodinách letu bylo odkloněno a přistálo v Barceloně. Důvodem byl zdravotní stav jednoho z pasažérů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ERIC SALARD

Let QS2068 společnosti Smartwings, který byl z Prahy na cestě do španělské Murcie, musel nečekaně pozměnit plánovanou trasu a přistát v Barceloně.

Smartwings rozšiřují linky z Prahy o pět nových destinací, v zimě nabídnou exotiku

Pilot vyslal signál „squawk 7700", který se používá jako univerzální ohlášení nouzové situace řídícím letového provozu. Může jít o mechanickou poruchu, nepříznivé počasí nebo zdravotní nouzi na palubě.

V případě letu českého dopravce k tomu pilot přistoupil „z důvodu vážných zdravotních komplikací cestujícího,“ sdělila redakci iDNES.cz tisková mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

„K přistání na letišti v Barceloně byla vyžádána lékařská služba. Po vyložení cestujícího bude let pokračovat do cílové destinace,“ informovala mluvčí.

Dodala, že letadlo odletí z Barcelony a zamíří do cílové destinace v 16:06 hodin. Na palubě cestuje 142 lidí a na hladký provoz dohlíží šest členů posádky.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Letiště Praha čeká v příštích letech velká proměna. Vedle plánované paralelní dráhy a modernizace terminálů se chystá také projekt Airport City, který má využít pozemky letiště k dalšímu rozvoji....

26. srpna 2025

Trump odvolal členku Rady guvernérů americké centrální banky. Ta odstoupit nehodlá

Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností odvolal z funkce členku Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisu Cookovou. Podle něj se dopustila hypotečního podvodu. Trump své...

26. srpna 2025  6:07,  aktualizováno  9:44

