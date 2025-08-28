Let z Korfu do Brna kvůli závadě motoru přistál jen s jedním ještě v Řecku

Autor: ,
  20:24
Letadlo české společnosti Smartwings bylo dnes odpoledne krátce po vzletu z řeckého Korfu z technických důvodů odkloněno na letiště v řecké Preveze. Posádka kvůli závadě preventivně vypnula jeden z motorů a letoun bezpečně přistál.

Airbus A320-200 aerolinek Smartwings | foto: ERIC SALARD

Na palubě letu mířícího do Brna bylo 189 pasažérů a šest členů posádky. Vyplývá to z informací, které poskytla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková.

„Posádka letadla z preventivních důvodů motor vypnula v souladu s bezpečnostními předpisy a doporučením výrobce letounu a letadlo bezpečně přistálo,“ uvedla mluvčí. Dodala, že nešlo o požár motoru, jak se objevilo na sociálních sítích, ale o takzvanou pumpáž, kterou může způsobit například střet s ptákem, kterého motor letadla nasaje.

Let Smartwings z Prahy nouzově měnil trasu. Kvůli zdraví pasažéra přistál v Barceloně

Pro pasažéry do Prevezy přiletí náhradní letadlo, řekla Dufková. Jeho odlet do Brna je naplánovaný ještě během dneška.

Přistát na jiném letišti musel tento týden také let stejného dopravce z Prahy do španělské Murcie. Pilot vyslal nouzový signál kvůli zdravotnímu stavu jednoho s pasažérů a letový provoz ho nasměroval na nouzové přistání v Barceloně.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Témata: Řecko

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Let z Korfu do Brna kvůli závadě motoru přistál jen s jedním ještě v Řecku

Letadlo české společnosti Smartwings bylo dnes odpoledne krátce po vzletu z řeckého Korfu z technických důvodů odkloněno na letiště v řecké Preveze. Posádka kvůli závadě preventivně vypnula jeden z...

28. srpna 2025  20:24

Tvůrce Labubu si mne ruce. V žebříčku nejbohatších lidí poskočil o tři sta míst

Čínskému podnikateli Wangu Ningovi se daří. Díky obrovskému zájmu o virální panenku Labubu mu letos rapidně vzrostlo jmění. Akcie výrobce hraček Pop Mart stouply o více než 250 procent, majetek jeho...

28. srpna 2025

Měl správné tušení. Sázkař si vsadil na zásnuby Taylor Swift, vydělal desítky tisíc

Popová hvězda Taylor Swift v úterý na svém Instagramu oznámila zásnuby. Její příspěvek se okamžitě stal virálním hitem a kromě fanoušků přinesl radost i některým sázkařům. Americký deník Business...

28. srpna 2025

Odhal velký batoh a dostaneš zaplaceno. Ryanair zvýší odměny důsledným pracovníkům

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair se chystá od listopadu zvýšit finanční odměny zaměstnancům, kteří odhalí cestující s příliš velkými kabinovými zavazadly. Informoval o tom server BBC.

28. srpna 2025  15:59

Čechy trápí vysoké náklady na bydlení, šetří na jídle i energiích, ukázal průzkum

Dvě třetiny Čechů se domnívají, že žijeme v hospodářské krizi. Kvůli inflaci a vývoji na finančních trzích se 64 procent domácností obává, že jejich úspory ztratí hodnotu. Také více šetří. Ukázal to...

28. srpna 2025  14:14

Vedení huti Liberty vypovědělo kolektivní smlouvu, odboráři protestují

Další problémy se valí na zbývající zaměstnance hutě Liberty Ostrava. Insolvenční správce jim spolu s vedením firmy vypověděl stále běžící kolektivní smlouvu, která pracovníkům doposud zaručovala...

28. srpna 2025  12:09,  aktualizováno  13:29

Ocelářství jako národní identita. Češi se bojí o jeho budoucnost kvůli Green Dealu

Průmysl a zejména ocelářství zůstává v očích české veřejnosti symbolem národní identity a také zárukou ekonomické stability. Potvrzuje to aktuální výzkum agentury STEM/MARK, podle kterého 86 procent...

28. srpna 2025  11:10

Nvidia výrazně navýšila tržby i zisk, investoři mají přesto obavy

Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 56 procent na 46,7 miliardy dolarů, což je v přepočtu asi 985,13 miliardy Kč. Mírně tak překonal odhady analytiků. Čistý zisk...

28. srpna 2025  11:06

PPF se stahuje z boje o německou televizi ProSieben. Svůj podíl nabídla Italům

Česká skupina PPF ukončuje investici v německé televizní společnosti ProSiebenSat.1. Svých téměř 15,7 procenta základního kapitálu německé firmy nabídla druhému zájemci o tuto televizi, italské...

28. srpna 2025  9:50

Čerpací stanice zlevňují. Benzin i nafta stojí nejméně od poloviny června

Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují. Průměrná cena za litr benzinu klesla za poslední týden o 13 haléřů na 33,79 koruny. O 27 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,38...

28. srpna 2025  9:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Do Maďarska a Slovenska opět teče ruská ropa z Družby

Ropovodem Družba opět proudí ruská ropa do Maďarska a na Slovensko. Ve čtvrtek ráno to uvedly maďarská energetická společnost MOL a slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Přerušení provozu...

28. srpna 2025  9:23

Dovolená v Řecku? Pro mnoho místních nereálné, prázdniny si suplují jinak

Přestože se Řecko řadí mezi nejoblíbenější letní destinace, jeho obyvatelé si delší odpočinek na zdejších plážích často dovolit nemůžou. Země se po bankrotu potýká s vysokými životními náklady a...

28. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.