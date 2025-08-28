Let z Korfu do Brna kvůli závadě motoru přistál jen s jedním ještě v Řecku

Na palubě letu mířícího do Brna bylo 189 pasažérů a šest členů posádky. Vyplývá to z informací, které poskytla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková.
„Posádka letadla z preventivních důvodů motor vypnula v souladu s bezpečnostními předpisy a doporučením výrobce letounu a letadlo bezpečně přistálo,“ uvedla mluvčí. Dodala, že nešlo o požár motoru, jak se objevilo na sociálních sítích, ale o takzvanou pumpáž, kterou může způsobit například střet s ptákem, kterého motor letadla nasaje.
Let Smartwings z Prahy nouzově měnil trasu. Kvůli zdraví pasažéra přistál v Barceloně
Pro pasažéry do Prevezy přiletí náhradní letadlo, řekla Dufková. Jeho odlet do Brna je naplánovaný ještě během dneška.
Přistát na jiném letišti musel tento týden také let stejného dopravce z Prahy do španělské Murcie. Pilot vyslal nouzový signál kvůli zdravotnímu stavu jednoho s pasažérů a letový provoz ho nasměroval na nouzové přistání v Barceloně.