Ropovod Družba byl na ukrajinském území poškozen v důsledku vojenského konfliktu s Ruskem ještě koncem ledna a dosud nebyly dodávky na Slovensko a do Maďarska obnoveny.
Podle vládního materiálu uvedené množství ropy pokryje provoz Slovnaftu v minimálním režimu po dobu nejméně jednoho měsíce a při zachování zásobování slovenského trhu. Poskytnutí ropy ze státních zásob má rafinerii pomoci překlenout období, než Slovnaft zajistí dodávky ropy prostřednictvím ropovodu Adria. Ten vede na Slovensko z chorvatského přístavu Omišalj.
Maďarsko a Slovensko se obrátily na Evropskou komisi s žádostí o uplatnění pravidla, které umožňuje dodávky ruské ropy přes Chorvatsko, napsala maďarská tisková kancelář MTI.
Slovenský premiér Robert Fico na tiskové konferenci obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že z politických důvodů blokuje obnovení přepravy ropy. Podle zdrojů slovenské vlády byl poškozený ropovod Družba na ukrajinském území již opraven. Ukrajině také pohrozil tím, že přijde o podporu Slovenska při svých ambicích o vstup do Evropské unie.
Slovnaft uvedl, že už objednal tankery s ropou. Na plnou výrobní kapacitu by se společnost, která patří do maďarské skupiny MOL, mohla vrátit na začátku dubna. Stát ji ropu zapůjčí na období do konce letošního září. Na výpůjčku ropy rafinerie složí finanční jistotu nebo bankovní záruku ve výši její evidenční hodnoty, uvádí agentura TASR.
Premiér Fico po středečním jednání vlády také uvedl, že Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu a všechny výrobky budou určeny pro vnitřní trh.
Bratislavská rafinerie potřebuje denně 7300 až 7500 tun ropy, aby mohla vyrábět produkty, které jsou dostatečné pro území Slovenské republiky. Nedostatek pohonných hmot či jiných ropných produktů podle Fica na Slovensku nehrozí.
Ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas-SD) potvrdila, že ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček aktuálně prověřuje možnosti dodávek ropy a ropných výrobků z České republiky. Reverzní tok by podle Sakové mohl v budoucnu sloužit jako další alternativa na dodávky, ale vyžadoval by velké investice na české straně.
Saková také uvedla, že Ukrajina opakovaně posouvá termín obnovení přepravy ropy ropovodem Družba. Nejnovější termín byl podle ní stanoven na nadcházející pátek.
Přeprava přes Adrii je sporná
Slovnaft může ropu dovážet kromě Družby i přes ropovod Adria. Doposud jej využíval spíše pro alternativní dodávky a pokrýval jím společně s mateřskou společností MOL jen menší část výroby.
Ministerstvo hospodářství SR uplynulé úterý informovalo, že resortní šéfka Denisa Saková a maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó podepsali společný dopis adresovaný chorvatské straně s výzvou k umožnění dodávek ruské ropy prostřednictvím ropovodu Adria jako jedné.
Přestože chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar na sociální síti v úterý uvedl, že Chorvatsko nedovolí, aby byly ohroženy dodávky paliva do střední Evropy a je připraveno pomoci vyřešit akutní narušení v rámci práva EU a předpisů OFAC, přeprava ruské ropy Adrií je sporná. Evropská unie totiž zakázala dodávky ruské ropy tankery a bez nich se tato ropa do Chorvatska nedostane, píše agentura TASR.
Maďarsko a Slovensko se ve středu obrátily na Evropskou komisi s žádostí o uplatnění pravidla, které by oběma zemím umožnilo dodávky ruské ropy přes Chorvatsko.
„Maďarsko má dostatečné zásoby na více než tři měsíce, ale využije také pravidlo Evropské unie. To umožňuje Maďarsku a Slovensku nakupovat ruskou ropu přepravovanou po moři, pokud dojde k přerušení dodávek ropovodem,“ uvedl Szijjártó.
„Nežádáme o nějakou laskavost, ale aby Chorvatsko tato pravidla dodržovalo,“ cituje maďarská státní agentura ministra. Szijjártó upozornil, že Maďarsko a Slovensko zaslaly společný dopis Evropské komisi, aby se toto pravidlo uplatnilo.