Bratislavská rafinerie Slovnaft bude i nadále zásobovat český trh s motorovými palivy. Zajistila si alternativní zdroje neruské ropy a zároveň dokázala upravit výrobní proces tak, aby bylo možné zpracovávat jiné druhy suroviny.

I když se ropa nyní dováží do Česka pouze Transalpinským ropovodem TAL, a to díky rozšíření jeho kapacity, v produkci paliv pro motoristy není Česko prozatím úplně soběstačné. Dováží je z Německa, Polska nebo Rakouska, Slovnaft pokrývá tradičně zhruba pětinu českého trhu. Na východě Moravy místy dokonce až 50 procent, především co se týče nafty.

„Slovnaft bude nadále zásobovat český trh i po skončení výjimky, a to díky investicím, které skupina MOL realizovala v posledních letech s cílem zvýšit flexibilitu své rafinérské technologie,“ potvrdil pro iDNES.cz Anton Molnár, ředitel komunikace a tiskový mluvčí podniku.

Ještě před vypuknutím války na Ukrajině investovala společnost 170 milionů dolarů do rozvoje ropovodu Adria a související infrastruktury. Různé druhy ropy zpracovává Slovnaft od roku 2016, v této souvislosti otestoval 14 druhů alternativ dodávek. Již v roce 2023 byl přibližně každý čtvrtý litr motorového paliva v rafinérii vyroben z jiné než ruské ropy. Na export směřuje přibližně polovina produkce Slovnaftu.

„Obchodní dohoda o ropě mezi společnostmi MOL a maďarskou energetickou společností MVM by mohla zvýšit objem dovážené ázerbájdžánské ropy o 160 000 tun ročně,“ potvrzuje Molnár.

Skupina MOL využívá ázerbájdžánskou ropu ve svých rafinériích již několik let. V roce 2020 získala podíl v ropném poli Azeri–Chirag–Gunashli (ACG), odkud v loňském roce dodala do regionu pět milionů barelů ropy. Společnost MVM vstoupila do ázerbájdžánského regionu jako investor v loňském roce, kdy získala pětiprocentní podíl ve smlouvě o sdílení těžby na plynovém a ropném poli Shah Deniz.

Zákaz dodávek produktů z ruské ropy dříve schválila Rada EU v červnu 2022 v rámci šestého souboru sankcí, které evropský blok uvalil na Rusko za jeho agresi vůči Ukrajině. Výjimku ze zákazu dostaly Česko, Slovensko a Maďarsko. Původně měla výjimka skončit v prosinci 2023, byla však prodloužena nejdříve do 5. prosince loňského roku a v případě Česka podruhé do letošního 5. června, na kdy bylo mj. původně plánováno odpojení od ropovodu Družba. O toto prodloužení požádalo v Bruselu Slovensko, přičemž argumentovalo kapacitou rafinerie Slovnaft. Česko se vzhledem k tomu, že šlo o prodloužení o půl roku tomuto požadavku nebránilo.

Zatímco do České republiky bude moci Slovnaft nově dodávat pouze paliva vyrobená z neruské ropy, pohonné hmoty pro domácí slovenský a maďarský trh mohou být nadále vyráběné z ruské ropy.

Slovnaft zpracuje 5 až 6 milionů tun ropy ročně, z 75 procent je stále zásobován ruskou ropou, zbytek ropovodem Adria, který se na Družbu napojuje. Za poslední dva roky se však podnik významně posunul, co se týče diverzifikace zdrojů a s tím souvisejících technologických změn.

V loňském roce investovala skupina v této souvislosti 330 milionů eur, což představovalo největší objem investic v historii podniku. Od začlenění do Skupiny MOL v roce 2000 dosáhly celkové investice Slovnaftu 3,1 miliardy eur. Veškeré úpravy jsou rozvrženy do několika fází, a to až do roku 2027.

„Skupina MOL si však nadále stojí za tím, že region potřebuje alespoň dva komerčně konkurenceschopné a spolehlivé ropovody, aby bylo možné zabezpečit dostatečné dodávky paliv za dostupné ceny,“ zdůrazňuje mluvčí společnosti Slovnaft.