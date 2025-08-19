Do Maďarska a na Slovensko přestala proudit ropa přes ropovod Družba v pondělí. Informaci oznámil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a také slovenský přepravce ropy Transpetrol. Ukrajinská armáda později potvrdila, že je to důsledek jejího útoku na transformátorovou stanici tohoto ropovodu.
„Můžete teď posílat stížnosti – výhrůžky – svým přátelům v Moskvě,“ napsal na síti X Szijjártóovi ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. „Je to Rusko, nikoli Ukrajina, kdo tuto válku začal a odmítá ji ukončit. Maďarsku se už roky říká, že Moskva je nespolehlivým partnerem. Navzdory tomu Maďarsko vynaložilo veškeré úsilí, aby si svou závislost na Rusku zachovalo,“ uvedl ministr.
Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková situaci uklidňovala, když oznámila, že obnovení dodávek ropy očekává v nejbližších dnech. „Ráda bych ujistila občany, že bezpečnost zásobování regionu není tímto ohrožena, dodávky pro Slovensko byly plněné podle harmonogramu a jejich obnovení očekáváme po odstranění poruchy v nejbližších dnech,“ sdělila Saková. Dodala, že Slovensko je připraveno i na případné dlouhodobější výpadky v dodávkách ropy.
Slovnaft produkci nezastavil, k výrobě využívá vlastní zásoby ropy, potvrdila pro ČTK Lucia Čorbová z odboru komunikace Slovnaftu, který patří do maďarské ropné a plynárenské skupiny MOL. Slovnaft loni na Slovensku provozoval 238 z celkového počtu 1 045 čerpacích stanic.
Skupina MOL letos na jaře oznámila, že Slovnaft si zajistil alternativní dodávky ropy, aby mohl pokračovat ve vývozu nafty na český trh i po červnovém skončení výjimky EU, která mu umožňovala vyvážet produkty z ruské ropy. Alternativní dodávky ropy zajišťují tankery do Chorvatska, odkud surovina proudí do Maďarska a na Slovensko ropovodem Adria.
EU v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zakázala dovoz ruské ropy. Maďarsko, Slovensko a Česká republika však dostaly pro dodávky ropovodem Družba výjimku, která má těmto vnitrozemským státům poskytnout čas, aby si zajistily jiné zdroje dovozu ropy. Česko od letošního jara není závislé na ropovodu Družba, a to díky rozšíření západního ropovodu TAL.