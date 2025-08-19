Zásobování palivy není ani po přerušení dodávek ropy ohroženo, potvrzuje Slovnaft

Autor: ,
  12:20
Zásobování trhu pohonnými hmotami není po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba ohroženo. V úterý to potvrdila slovenská rafinerie Slovnaft, která vyváží paliva také do Česka. Ropa přestala proudit na Slovensko i do Maďarska touto cestou v pondělí.
Slovnaft zpracovává různé druhy ropy od roku 2016, již v roce 2023 byl...

Slovnaft zpracovává různé druhy ropy od roku 2016, již v roce 2023 byl přibližně každý čtvrtý litr motorového paliva v rafinérii vyroben z jiné než ruské ropy. | foto: Slovnaft

Potrubí ropovodu Družba, k němuž byl Slovnaft připojen v únoru 1962. Stalo se...
Od začlenění do Skupiny MOL dosáhly celkové investice Slovnaftu 3,1 miliardy...
Rafinační činnost probíhá při vysokých teplotách. Chladící věže cirkulačních...
V roce 2000 se strategickým partnerem Slovnaftu stala společnost MOL Nyrt. Od...
10 fotografií

Do Maďarska a na Slovensko přestala proudit ropa přes ropovod Družba v pondělí. Informaci oznámil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a také slovenský přepravce ropy Transpetrol. Ukrajinská armáda později potvrdila, že je to důsledek jejího útoku na transformátorovou stanici tohoto ropovodu.

„Můžete teď posílat stížnosti – výhrůžky – svým přátelům v Moskvě,“ napsal na síti X Szijjártóovi ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. „Je to Rusko, nikoli Ukrajina, kdo tuto válku začal a odmítá ji ukončit. Maďarsku se už roky říká, že Moskva je nespolehlivým partnerem. Navzdory tomu Maďarsko vynaložilo veškeré úsilí, aby si svou závislost na Rusku zachovalo,“ uvedl ministr.

Výjimka na produkty z ruské ropy končí, Slovnaft na českém trhu zůstává

Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková situaci uklidňovala, když oznámila, že obnovení dodávek ropy očekává v nejbližších dnech. „Ráda bych ujistila občany, že bezpečnost zásobování regionu není tímto ohrožena, dodávky pro Slovensko byly plněné podle harmonogramu a jejich obnovení očekáváme po odstranění poruchy v nejbližších dnech,“ sdělila Saková. Dodala, že Slovensko je připraveno i na případné dlouhodobější výpadky v dodávkách ropy.

Slovnaft produkci nezastavil, k výrobě využívá vlastní zásoby ropy, potvrdila pro ČTK Lucia Čorbová z odboru komunikace Slovnaftu, který patří do maďarské ropné a plynárenské skupiny MOL. Slovnaft loni na Slovensku provozoval 238 z celkového počtu 1 045 čerpacích stanic.

Slovnaft hledá optimální směs neruské ropy, do technologií investuje miliardy

Skupina MOL letos na jaře oznámila, že Slovnaft si zajistil alternativní dodávky ropy, aby mohl pokračovat ve vývozu nafty na český trh i po červnovém skončení výjimky EU, která mu umožňovala vyvážet produkty z ruské ropy. Alternativní dodávky ropy zajišťují tankery do Chorvatska, odkud surovina proudí do Maďarska a na Slovensko ropovodem Adria.

EU v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zakázala dovoz ruské ropy. Maďarsko, Slovensko a Česká republika však dostaly pro dodávky ropovodem Družba výjimku, která má těmto vnitrozemským státům poskytnout čas, aby si zajistily jiné zdroje dovozu ropy. Česko od letošního jara není závislé na ropovodu Družba, a to díky rozšíření západního ropovodu TAL.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Zásobování palivy není ani po přerušení dodávek ropy ohroženo, potvrzuje Slovnaft

Zásobování trhu pohonnými hmotami není po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba ohroženo. V úterý to potvrdila slovenská rafinerie Slovnaft, která vyváží paliva také do Česka. Ropa přestala proudit...

19. srpna 2025  12:20

Vietnam rozjel investice za bezmála padesát miliard dolarů, chce podpořit růst

Vietnamská vláda představila v úterý 250 nových investičních projektů v celkové hodnotě 48 miliard dolarů, v přepočtu tedy asi bilionu korun. Chce tak masivně podpořit hospodářský růst.

19. srpna 2025  10:08

Boom thajských masáží. Chybí masérky, vláda zvýšila kvóty. Salonům to ale nestačí

Premium

Obliba thajských masáží v Česku strmě narůstá. Dokonce tak, že vláda i kvůli nim navýšila kvóty na počet pracovníků, kteří mohou ročně do republiky přijet za prací. Z Thajska jich nově může být už...

19. srpna 2025

Jako Island, ale zatím bez turistů. Cestovní ruch rozvíjí už i Grónsko

Na příjmy z cestovního ruchu se rozhodlo nově vsadit i dosud přehlížené Grónsko, které díky přímému leteckému spojení přivítalo tisíce nových turistů. Nevyzpytatelné počasí, teprve rozvíjející se...

19. srpna 2025

Trump se mýlí. Břemeno cel zahraniční firmy téměř nenesou, ukazuje analýza

Donald Trump již dlouhé měsíce tvrdí, že náklady současné americké celní politiky ponesou zahraniční firmy. Čerstvá analýza banky Goldman Sachs však dochází k jiným závěrům, které pro americké...

18. srpna 2025

Kuřecí je nové hovězí. Cena donutila americké fast foody ke změně nabídky

Americké fast foody mění nabídku a sázejí na smažené kuřecí maso. Může za to vysoká cena hovězího, která k tomuto kroku přiměla i podniky specializující se na hamburgery. Kuřecí sendviče, tacos nebo...

18. srpna 2025

Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

18. srpna 2025  9:20,  aktualizováno  16:14

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

18. srpna 2025  15:30

Airbus přebírá vedení. A320 se stane nejprodávanějším letadlem všech dob

Nejprodávanějším osobním letadlem všech dob se už brzy stane model A320 od Airbusu. Pomyslný titul sebere americkému Boeingu, který se svým typem 737 dominoval leteckému trhu několik desetiletí.

18. srpna 2025  14:34

Až 200 metrů pod zem. Geologové vrtali u Temelína kvůli modulárnímu reaktoru

Geologové zkoumali lokalitu u Jaderné elektrárny Temelín, kde by mohl stát malý modulární reaktor. Jeho stavbu by chtěl ČEZ zahájit na přelomu desetiletí a zhruba v polovině 30. let by mohl začít...

18. srpna 2025  14:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Starší domy opět zdražily, nejvíce v Brně a Plzni, zjistila analýza

Starší rodinné domy zdražily v letošním druhém čtvrtletí v České republice meziročně o 11 procent a proti prvnímu čtvrtletí o tři procenta. Ceny za metr čtvereční se však mezi městy značně liší....

18. srpna 2025  11:41

V Japonsku hořel zbrusu nový šinkansen. Zpoždění se dotklo tisíců cestujících

Japonská železniční společnost Central Japan Railway Company musela v pátek večer dočasně přerušit provoz vysokorychlostních vlaků na trati Tokaidó. Zpod jedné z plně obsazených souprav se valil dým...

18. srpna 2025  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.