Slintavka cenu vepřového paradoxně snížila, říká svaz. Může zdražit hovězí

Potravinářská komora prostřednictvím svého mluvčího Marka Zemánka již ve středu varovala, že pokud by došlo k vybíjení zvířat ve velkém, dopad na ceny by to mělo. Aktuálně však ne. „Nechceme strašit, ale jen nutné si uvědomit, že situace je extrémně vážná. Chovatelé by neměli podcenit zabezpečení farem, neboť nemoc se netýká jen skotu, ale všech přežvýkavců,“ uvedl mluvčí.

Podle něj je už situace na trhu s hovězím masem napjatá, v Evropě je ho nedostatek kvůli omezování chovů v západních zemích. Podle předsedy Českého svazu zpracovatelů masa Jaromíra Klouda je úbytek na západě přirozený, se snižování stavů se počítalo, choroba by ale mohla ceny vystřelit nahoru.

„Jsme ale na začátku, máte první týden opatření na Slovensku, které se týká i tepelně opracovaných masných výrobků a uvidíme, jestli to zadrží, nebo jestli to bude pokračovat, což by bylo obrovské nebezpečí,“ sdělil.

Chovatelé prasat se naopak už několik týdnů potýkají s propadem ceny, který se objevil po prvním výskyt choroby v Německu na buvolí farmě. Tehdy totiž zakázala kvůli nemoci dovoz z Německa Korea, Mexika, ale hlavně velká Británie.

„Jen do těchto zemí mířilo za poslední rok celkem 175 tisíc tun vepřového masa. Měsíčně to znamená přibližně 17 tis. tun jatečně upravených trupů. To je objem, který zůstane na německém trhu a bude dělat problémy,“ informoval tehdy chovatele svaz. V současné situace se naopak ceny už několik týdnů stabilizují, ani Slovensko ani Maďarsko nejsou z pohledu chovu prasat větším hráčem na trhu.

Dopad do cen pro zákazníka ale ani u vepřového není příliš znatelný. Podle údajů Českého statistického úřadu klesly ceny vepřového v obchodech od ledna do března o necelých pět procent, kilogram pečeně nyní stojí v průměru necelých 173 korun.

Armáda je připravena

Pro případ, že by se slintavka a kulhavka dostala do ČR, jsou podle ministra zemědělství Marka Výborného aktivované pohotovostní plány. Řekl to novinářům po zasedání Ústřední nákazové komise. Ve středu se na možné spolupráci domluvil s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.

„Máme aktivované pohotovostní plány a přesně víme, co bychom museli dělat v okamžiku, kdyby se nákaza objevila,“ řekl Výborný.

Kolem lokalizovaného ohniska by se podle ministra muselo stanovit tříkilometrové ochranné pásmo, kde by se musela utratit zvířata, a následně by bylo vytyčeno desetikilometrové dozorové pásmo. Všechny kroky by bylo nutné koordinovat s hasiči či armádou, řekl ministr.

„Já jsem o spolupráci požádal i ministryni obrany Janu Černochovou a náčelníka generálního štábu Karla Řehku. Na té potenciální spolupráci jsme domluveni,“ dodal.

Černochová novinářům po jednání s prezidentem Petrem Pavlem řekla, že je armáda připravena pomoci, pokud tato potřeba nastane. „Pan ministr požádal o součinnost zejména naše veterináře, naší veterinární správu,“ řekla Černochová. Řehku ministryně požádala, aby příslušné vojáky informoval.