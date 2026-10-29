Pizza West, Hospůdka V Ateliéru, Max’s Steakhouse v Praze nebo liberecké SushiKo patří mezi podniky, které hostům nabízejí slevu při platbě v hotovosti. Nejde přitom o ojedinělé případy, podobné nabídky mají i další restauratéři po celém Česku.
Deset procent sleva za hotovost. Některé restaurace odrazují od plateb kartou
Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?
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Kosmetickou značku Dermacol opouští jedna z jejích nejvýraznějších tváří. Věra Komárová po 24 letech končí coby marketingová ředitelka, svou výpověď oznámila zaměstnancům v e-mailu. Za odchodem podle...
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Majitel domu zažaloval Google za letecké snímky. U soudu v Německu vyhrál
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Deset procent sleva za hotovost. Některé restaurace odrazují od plateb kartou
Některé restaurace a hospody v Česku zvýhodňují hosty, kteří místo karty vytáhnou při placení bankovky a mince. Oficiálně se k této praxi vyjadřovat nechtějí, podle odborníků se tím však ve finále...
Padesát za litr je stále málo. Drahá nafta nenutí dopravce k hledání alternativ
Ceny nafty se i přes zastropování marží blíží padesáti korunám za litr. Ačkoliv u osobních aut drahá paliva přechodně výrazně zvýšila prodeje elektroaut, v nákladní dopravě se zatím s přechodem od...
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Světový trh s naftou by mohl zůstat napjatý až do značné části roku 2027, což by udržovalo ceny na vysoké úrovni. Uvedl to dnes v Bruselu eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen s odkazem na...
Nedostatek motorů mění letectví. Vyplatí se sešrotovat i zachovalé stroje
Airbusy americké letecké společnosti Spirit Airlines měly sloužit ještě desítky let. Některé z nich však dnes stojí odstavené v arizonské poušti a jejich další osud je nejistý. Jiné už skončily na...
Naděje pro pacienty s melanomem. Nová data potvrdila účinnost mRNA vakcíny
Nově zveřejněné výsledky rozsáhlé klinické studie přinášejí další naději v léčbě melanomu. Experimentální mRNA vakcína vyvíjená společnostmi Moderna a Merck snížila ve třetí fázi klinického hodnocení...
Gurmánské parfémy jdou na dračku. Za změnou preferencí mohou stát léky na hubnutí
Od třešní přes banánovo-karamelový koláč až po tabasco a sezam. To vše jsou potraviny, jejichž vůně se v posledních letech dostávají i do luxusních parfémů. Výrobci ale nyní zjišťují, že na...
Dvě třetiny Američanů odmítají nová datová centra. Bojí se AI i ztráty práce
Umělá inteligence podle většiny Američanů představuje pro společnost spíše hrozbu než přínos. Dvě třetiny obyvatel USA odmítají výstavbu nových datových center, která jsou pro rozvoj AI klíčová....
Nájemníci se přou s majiteli bytů o úroky z kauce. Kalkulačka radí osm procent
Nájemníky a majitele bytů rozděluje pohled na úročení kauce. Tu nájemníci skládají před nastěhováním a po ukončení smlouvy by ji měli dostat zpět navýšenou o úroky. Jejich výše však budí diskuse....
Coca-Cola se přecenila s nákupem řetězce Costa Coffee. Prodej se jí zatím nedaří
Coca-Cola koupila v roce 2018 britský kavárenský řetězec Costa Coffee za 5,1 miliardy dolarů s cílem dobýt světový trh s kávou. Její ambiciózní plány se však nenaplnily. Loni se nápojový gigant...
Provize realitních makléřů roste. U dvojpokojového bytu může být statisícová
Provize makléřů mohly za posledních deset let vzrůst více než trojnásobně. Není to však důsledkem zdražování služeb. Ze tří čtvrtin jsou na vině stále rostoucí ceny nemovitostí, ukázala modelová...
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Dermacol loni prodělal 55,2 milionu korun, ztrátu téměř ztrojnásobil
Český výrobce kosmetiky Dermacol loni prohloubil ztrátu na 55,2 milionu korun z předloňských 20,5 milionu korun. Vyplývá to z účetní uzávěrky zveřejněné ve Sbírce listin. Tržby firmy loni meziročně...
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