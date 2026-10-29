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Deset procent sleva za hotovost. Některé restaurace odrazují od plateb kartou

Veronika Bělohlávková

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ilustrační snímek | foto: generováno pomocí AI / David VotrubaShutterstock

Některé restaurace a hospody v Česku zvýhodňují hosty, kteří místo karty vytáhnou při placení bankovky a mince. Oficiálně se k této praxi vyjadřovat nechtějí, podle odborníků se tím však ve finále spíše samy poškozují. S lednovým návratem EET tyto speciální hotovostní pobídky nejspíš zase zmizí.

Pizza West, Hospůdka V Ateliéru, Max’s Steakhouse v Praze nebo liberecké SushiKo patří mezi podniky, které hostům nabízejí slevu při platbě v hotovosti. Nejde přitom o ojedinělé případy, podobné nabídky mají i další restauratéři po celém Česku.

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