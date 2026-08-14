Tesco má v Česku 186 obchodů, 17 čerpacích stanic a distribuční centrum v Postřižíně. Vedle prodejen provozuje věrnostní program, online nákupy, mobilní aplikace a prodává vlastní značky.
Nejistá by byla i budoucnost 17 čerpacích stanic.
Tesco má v Česku 186 obchodů, 17 čerpacích stanic a distribuční centrum v Postřižíně. Vedle prodejen provozuje věrnostní program, online nákupy, mobilní aplikace a prodává vlastní značky.
Nejistá by byla i budoucnost 17 čerpacích stanic.
Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.
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Případný odchod řetězce Tesco z Česka by automaticky neznamenal zavření všech prodejen. Obchody, sklady i čerpací stanice by mohl převzít jiný majitel. Není ale jasné, zda by zachoval současné služby...
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Na konci července měl vážnou nehodu, i po více než dvou týdnech se známý olomoucký developer Richard Morávek stále zotavuje v nemocnici. Od minulého týdne je v péči specialistů ve Fakultní nemocnici...
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Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos zavádějící až stoprocentní cla na dovoz bezpilotních letounů, uvedl Bílý dům. Cílem má být posílení národní bezpečnosti. Stroje dovážené z...
Ceny chorvatských nemovitostí sice rostou, ale Čechy od nákupu luxusních vil a apartmánů neodrazují. Za prémiovou adresu u Jadranu jsou ochotní zaplatit stovky tisíc eur. Kromě Istrie a Dalmácie...
Firmy sice do AI sypou spoustu peněz, ale návratnost je mizivá. Podle globální studie MIT dokonce 95 procent pilotních projektů s generativní AI skončí neúspěchem a nepřináší firmám zisk. A česká...
Evropa má před nadcházející zimou až nezvykle nízké zásoby zemního plynu. Data ukazují, že zásobníky byly k 10. srpnu naplněné jen z 59 procent. Jde o nejnižší srpnovou úroveň zásob od roku 2009....