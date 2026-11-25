Největší slevová akce roku letos připadá na pátek 27. listopadu. Řada e-shopů ji ale spustila už v předchozích týdnech. Právě mezi 16. a 28. listopadem plánuje objednat většinu vánočních dárků 32 procent Čechů, ukázal průzkum Asociace pro elektronickou komerci (APEK).
Slevové nabídky před Vánoci cíleně využívá třetina zákazníků. Osm procent z nich chce během akcí Black Friday pořídit většinu dárků, dalších 25 procent alespoň část. „Polovina lidí nevyužívá slevy cíleně, ale podle příležitosti,“ uvedl výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.
Obchod podle analýzy označil štítkem Black Friday několik desítek výrobků, které zlevněné nebyly.