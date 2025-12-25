Slevy a výprodeje začínají. Jak jsou otevřené obchody v Česku či Německu

  5:00
Povánoční slevy začínají v Česku i v sousedním Německu hned první den po vánočních svátcích, kdy mohou mít otevřeno i velké obchody. Na e-shopech najdete první povánoční slevy ihned po Štědrém dni. Kdy je nejlepší nakupovat?

Ilustrační snímek | foto: Pop Airport

Předvánoční nákupní šílenství je za námi a kdo si počkal, může se těšit na výrazné povánoční slevy. Začínají zpravidla 27. prosince 2025, což je den, který připadá na sobotu. Tento den už neplatí zákonné omezení pro velké obchody nad 200 metrů čtverečních, takže nákupy mohou začít naplno.

Ještě dřív, ve čtvrtek 25. prosince, začnou slevy u obchodníků, kterých se zákaz prodeje ve svátek netýká: hlavně na e-shopech. Pokud se chystáte na nákupy do zahraničí, dejte pozor na otevírací dobu:

Otevírací doba v ČR a v sousedních zemích na přelomu roku
25. a 26. prosincesobota 27. prosinceneděle 28. prosincestředa 31. prosincečtvrtek 1. ledna6. ledna
Českozavřenootevřenootevřenootevřeno*zavřenootevřeno
Německozavřenootevřenozavřenootevřeno*zavřenozavřeno ve třech zemích
Rakouskozavřenootevřenozavřenootevřeno*zavřenozavřeno
Polskozavřenootevřenozavřenootevřeno*zavřenozavřeno
Slovenskozavřenootevřenootevřenootevřeno*zavřenozavřeno
* na Silvestra platí ve všech zemích zkrácená otevírací doba do cca 17 či 18 hodin

Slevy po Vánocích: loni 45 procent

Slevy zboží po Vánocích trvají zpravidla do konce ledna nebo února. U sezónního zboží, jako je sportovní zimní vybavení, přicházejí ty největší slevové akce až ke konci tohoto období. Povánoční zlevnění se týká oblečení, elektroniky, domácích spotřebičů či sportovního zboží. U potravin naopak velké plošné slevy před Silvestrem nečekejte, v prvních dnech po Vánocích se týkají pouze vybraných druhů zboží.

Češi si na povánoční slevy opět počkali. Jsou větší než loni, vrchol teprve přijde

Někteří obchodníci začali se slevami už před Vánoci, například od akce Black Friday, a ty povánoční na ně navážou. Jak velké zlevňování se dá čekat? Po loňských Vánocích velcí prodejci nabízeli slevy až 80 procent, průměrná sleva podle ČTK byla 45 procent. Do povánočních slev se zapojila většina e-shopů – přibližně 85 procent.

Výše slev podle obchodů

Výše povánočních slev v loňském roce (výběr)
Allegro.czaž 40 %Elektronika, móda, domácnost, sport aj.
Alza.czaž 80 %Téměř veškerý sortiment
Asko-nabytek.czaž 15 %Nábytek
Bambule.czaž 50 %Hračky
Benu.czaž 50 %Lékárna, léčivé přípravky a zdravotnické potřeby
Bonami.czaž 40 %Bytové a designové doplňky
DrMax.czaž 50 %Lékárna
Electronic-star.czaž 70 %Elektronika, spotřebiče, domácnost, outdoor
Expert.czaž 60 %Spotřebiče, notebooky, mobily, tablety
FANn.czaž 55 %Kosmetika
Feedo.czaž 50 %Potřeby pro děti, hračky, kosmetika
Helveti.czaž 50 %Luxusní hodinky
Hodinky.czaž 77 %Hodinky a příslušenství
I-LIVING.czaž 70 %Nábytek, doplňky do domácnosti
Idea-Nabytek.czaž 70 %Masivní nábytek
Insportline.czaž 55 %Sportovní vybavení
Klenotyaurum.czaž 20 %Šperky, hodinky, doplňky
Notino.czaž 70 %Parfémy, dekorativní kosmetika, péče o pleť
Open-sport.czaž 20 %Sportovní vybavení, outdoor
Parfemy.czaž 57 %Kosmetika a parfémy
Pidilidi.czaž 47 %Dětské hračky, oblečení a doplňky
Pilulka.czaž 35 %Kosmetika a léky
Sconto.czaž 60 %Nábytek a kuchyně
Sephora.czaž 60 %Kosmetika
Spime.czaž 40 %Postele, matrace, povlečení, ložní prádlo
Sperky-eshop.czaž 70 %Šperky
Sportisimo.czaž 50 %Kompletní sportovní vybavení
Svet-svitidel.czaž 70 %Svítidla a žárovky
Tescoma.cz25 %Sortiment produktů Tescoma
Timestore.czaž 70 %Hodinky a příslušenství
Top4running.czaž 80 %Sportovní vybavení
11teamsports.czaž 80 %Sportovní vybavení
4Home.czaž 80 %Bytový textil, domácí spotřebiče, vybavení kuchyně

Zdroj: ČTK, Shoptet, archiv článků iDNES.cz, testy-spotrebicu.cz

Pravidla pro slevy chrání zákazníky

Od roku 2023 se prodejci musejí řídit přísnějšími pravidly při vyhlašování slev. Je to především uvádění nejnižší ceny během 30 dní předcházejících slevě, jak požaduje zákon o ochraně spotřebitele. Této ceně se pak říká referenční a případná slevy v procentech by měla být počítána z této ceny.

Zákona tak chrání zákazníky před klamem, kdy obchodníci před slevou uměle zvedli cenu, aby mohli novou cenu vydávat procentuálně za velmi nízkou.

Úřady před Vánocemi varují před triky obchodníků. Spustily kontroly i nový kvíz

Slevy v Německu

Také u našich západních sousedů začínají povánoční slevy většinou 27. prosince. Výraznější slevy lze ale čekat až po Třech králích (6. ledna) nebo od poloviny ledna, kdy začínají posezónní výprodeje. Trvají až do jara, vrcholí ale na konci ledna a na počátku února. Zatímco po Vánocích se průměrné slevy pohybují v rozmezí 20-50 procent a jsou na omezený sortiment zboží, na konci zimní sezóny bývají vyšší a nabídka je větší.

Podobně jako v České republice, také v Německu je otevírací doba o svátcích regulována zákonem. 25. ani 26. prosince 2025, tedy na 1. a 2. svátek vánoční, nenakoupíte ve velkých prodejnách ani u nás, ani u našich západních sousedů. Naopak 27. prosince jsou obchody otevřené již podle běžné otevírací doby.

Ovšem následující den, 28. prosinec 2025, už má každá země prodejní dobu jinou. Zatímco v Česku není nijak omezena, v Německu nenakoupíte – jde o totiž o neděli a zákon v tento den povoluje mít otevřeno jen některým obchodům, například benzinkám nebo pekárnám. Další omezení, s jakým je třeba v Německu počítat, je stejné jako to v Česku: o Silvestru zpravidla zkrácená otevírací doba, na Nový rok 1. ledna 2026 povinně zavřeno.

Otevírací doba v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku

Jak jsou na tom s otevírací dobou o Vánocích, mezi svátky a na začátku ledna sousední země? Polsko má po Štědrém dni zavřeno 25. i 26. prosince, dále – stejně jako Česko – i 1. ledna. Navíc je v této zemi zavřeno i o Třech králích, v pondělí 6. ledna 2026.

Naprosto stejně včetně tříkrálového omezení je to na Slovensku a také v Rakousku. Německo má zavřeno ve stejné dny, ale o Třech králích jen v některých zemích: jsou to Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko.

Zvlášť upozorňujeme na 28. prosinec, který letos připadá na neděli. V tento den platí v okolních zemích zákaz prodeje ve velkých obchodech. Výjimkou není ani Polsko, které má sice některé neděle ze zákona stanovené jako obchodní, ta 28. prosince k nim ale nepatří.

Otevírací doba na Silvestra. Kdy přesně obchody zavírají 31. prosince 2025?

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.