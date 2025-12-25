Slevy a výprodeje začínají. Jak jsou otevřené obchody v Česku či Německu

Předvánoční nákupní šílenství je za námi a kdo si počkal, může se těšit na výrazné povánoční slevy. Začínají zpravidla 27. prosince 2025, což je den, který připadá na sobotu. Tento den už neplatí zákonné omezení pro velké obchody nad 200 metrů čtverečních, takže nákupy mohou začít naplno.
Ještě dřív, ve čtvrtek 25. prosince, začnou slevy u obchodníků, kterých se zákaz prodeje ve svátek netýká: hlavně na e-shopech. Pokud se chystáte na nákupy do zahraničí, dejte pozor na otevírací dobu:
|25. a 26. prosince
|sobota 27. prosince
|neděle 28. prosince
|středa 31. prosince
|čtvrtek 1. ledna
|6. ledna
|Česko
|zavřeno
|otevřeno
|otevřeno
|otevřeno*
|zavřeno
|otevřeno
|Německo
|zavřeno
|otevřeno
|zavřeno
|otevřeno*
|zavřeno
|zavřeno ve třech zemích
|Rakousko
|zavřeno
|otevřeno
|zavřeno
|otevřeno*
|zavřeno
|zavřeno
|Polsko
|zavřeno
|otevřeno
|zavřeno
|otevřeno*
|zavřeno
|zavřeno
|Slovensko
|zavřeno
|otevřeno
|otevřeno
|otevřeno*
|zavřeno
|zavřeno
|* na Silvestra platí ve všech zemích zkrácená otevírací doba do cca 17 či 18 hodin
Slevy po Vánocích: loni 45 procent
Slevy zboží po Vánocích trvají zpravidla do konce ledna nebo února. U sezónního zboží, jako je sportovní zimní vybavení, přicházejí ty největší slevové akce až ke konci tohoto období. Povánoční zlevnění se týká oblečení, elektroniky, domácích spotřebičů či sportovního zboží. U potravin naopak velké plošné slevy před Silvestrem nečekejte, v prvních dnech po Vánocích se týkají pouze vybraných druhů zboží.
|
Češi si na povánoční slevy opět počkali. Jsou větší než loni, vrchol teprve přijde
Někteří obchodníci začali se slevami už před Vánoci, například od akce Black Friday, a ty povánoční na ně navážou. Jak velké zlevňování se dá čekat? Po loňských Vánocích velcí prodejci nabízeli slevy až 80 procent, průměrná sleva podle ČTK byla 45 procent. Do povánočních slev se zapojila většina e-shopů – přibližně 85 procent.
Výše slev podle obchodů
|Allegro.cz
|až 40 %
|Elektronika, móda, domácnost, sport aj.
|Alza.cz
|až 80 %
|Téměř veškerý sortiment
|Asko-nabytek.cz
|až 15 %
|Nábytek
|Bambule.cz
|až 50 %
|Hračky
|Benu.cz
|až 50 %
|Lékárna, léčivé přípravky a zdravotnické potřeby
|Bonami.cz
|až 40 %
|Bytové a designové doplňky
|DrMax.cz
|až 50 %
|Lékárna
|Electronic-star.cz
|až 70 %
|Elektronika, spotřebiče, domácnost, outdoor
|Expert.cz
|až 60 %
|Spotřebiče, notebooky, mobily, tablety
|FANn.cz
|až 55 %
|Kosmetika
|Feedo.cz
|až 50 %
|Potřeby pro děti, hračky, kosmetika
|Helveti.cz
|až 50 %
|Luxusní hodinky
|Hodinky.cz
|až 77 %
|Hodinky a příslušenství
|I-LIVING.cz
|až 70 %
|Nábytek, doplňky do domácnosti
|Idea-Nabytek.cz
|až 70 %
|Masivní nábytek
|Insportline.cz
|až 55 %
|Sportovní vybavení
|Klenotyaurum.cz
|až 20 %
|Šperky, hodinky, doplňky
|Notino.cz
|až 70 %
|Parfémy, dekorativní kosmetika, péče o pleť
|Open-sport.cz
|až 20 %
|Sportovní vybavení, outdoor
|Parfemy.cz
|až 57 %
|Kosmetika a parfémy
|Pidilidi.cz
|až 47 %
|Dětské hračky, oblečení a doplňky
|Pilulka.cz
|až 35 %
|Kosmetika a léky
|Sconto.cz
|až 60 %
|Nábytek a kuchyně
|Sephora.cz
|až 60 %
|Kosmetika
|Spime.cz
|až 40 %
|Postele, matrace, povlečení, ložní prádlo
|Sperky-eshop.cz
|až 70 %
|Šperky
|Sportisimo.cz
|až 50 %
|Kompletní sportovní vybavení
|Svet-svitidel.cz
|až 70 %
|Svítidla a žárovky
|Tescoma.cz
|25 %
|Sortiment produktů Tescoma
|Timestore.cz
|až 70 %
|Hodinky a příslušenství
|Top4running.cz
|až 80 %
|Sportovní vybavení
|11teamsports.cz
|až 80 %
|Sportovní vybavení
|4Home.cz
|až 80 %
|Bytový textil, domácí spotřebiče, vybavení kuchyně
Zdroj: ČTK, Shoptet, archiv článků iDNES.cz, testy-spotrebicu.cz
Pravidla pro slevy chrání zákazníky
Od roku 2023 se prodejci musejí řídit přísnějšími pravidly při vyhlašování slev. Je to především uvádění nejnižší ceny během 30 dní předcházejících slevě, jak požaduje zákon o ochraně spotřebitele. Této ceně se pak říká referenční a případná slevy v procentech by měla být počítána z této ceny.
Zákona tak chrání zákazníky před klamem, kdy obchodníci před slevou uměle zvedli cenu, aby mohli novou cenu vydávat procentuálně za velmi nízkou.
|
Úřady před Vánocemi varují před triky obchodníků. Spustily kontroly i nový kvíz
Slevy v Německu
Také u našich západních sousedů začínají povánoční slevy většinou 27. prosince. Výraznější slevy lze ale čekat až po Třech králích (6. ledna) nebo od poloviny ledna, kdy začínají posezónní výprodeje. Trvají až do jara, vrcholí ale na konci ledna a na počátku února. Zatímco po Vánocích se průměrné slevy pohybují v rozmezí 20-50 procent a jsou na omezený sortiment zboží, na konci zimní sezóny bývají vyšší a nabídka je větší.
Podobně jako v České republice, také v Německu je otevírací doba o svátcích regulována zákonem. 25. ani 26. prosince 2025, tedy na 1. a 2. svátek vánoční, nenakoupíte ve velkých prodejnách ani u nás, ani u našich západních sousedů. Naopak 27. prosince jsou obchody otevřené již podle běžné otevírací doby.
Ovšem následující den, 28. prosinec 2025, už má každá země prodejní dobu jinou. Zatímco v Česku není nijak omezena, v Německu nenakoupíte – jde o totiž o neděli a zákon v tento den povoluje mít otevřeno jen některým obchodům, například benzinkám nebo pekárnám. Další omezení, s jakým je třeba v Německu počítat, je stejné jako to v Česku: o Silvestru zpravidla zkrácená otevírací doba, na Nový rok 1. ledna 2026 povinně zavřeno.
Otevírací doba v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku
Jak jsou na tom s otevírací dobou o Vánocích, mezi svátky a na začátku ledna sousední země? Polsko má po Štědrém dni zavřeno 25. i 26. prosince, dále – stejně jako Česko – i 1. ledna. Navíc je v této zemi zavřeno i o Třech králích, v pondělí 6. ledna 2026.
Naprosto stejně včetně tříkrálového omezení je to na Slovensku a také v Rakousku. Německo má zavřeno ve stejné dny, ale o Třech králích jen v některých zemích: jsou to Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko.
Zvlášť upozorňujeme na 28. prosinec, který letos připadá na neděli. V tento den platí v okolních zemích zákaz prodeje ve velkých obchodech. Výjimkou není ani Polsko, které má sice některé neděle ze zákona stanovené jako obchodní, ta 28. prosince k nim ale nepatří.
|
Otevírací doba na Silvestra. Kdy přesně obchody zavírají 31. prosince 2025?